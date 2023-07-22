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Депутат Госдумы РФ, военный преступник Бородай получил ранение в результате обстрела ВСУ российских позиций под Бахмутом, - соцсети. ФОТО

22 июля в сеть попали кадры того, как депутат Госдумы РФ, военный преступник Александр Бородай получил ранение в результате обстрела под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

Отмечается, что возле Бахмута под танковый обстрел попал депутат госдумы, оккупант и военный преступник Александр Бородай. К сожалению, выжил.

В 2014 году он вместе с Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.

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Депутат Госдумы РФ, военный преступник Бородай получил ранение в результате обстрела ВСУ российских позиций под Бахмутом, - соцсети 01

Автор: 

оккупация (10137) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+89
Жаль не сдох
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22.07.2023 18:26
+48
Здохнет тварь !!!
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22.07.2023 18:27
+29
За отсутствием такового)
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22.07.2023 18:35
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Бородай порушив правило. Горілку треба пити зі знайомими, а не у підвалі з сепарами. Вони дуже гарячі. Розцілують у засос.
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22.07.2023 22:25 Ответить
В чувака місячні! Зразу видно що міхалков знімав
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22.07.2023 22:30 Ответить
Ап"ять скальп снялі с мальчіка ! Нє нада красіть воласи в зєльоний цвєт !!!
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22.07.2023 22:31 Ответить
мелочь, а приятно
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22.07.2023 22:35 Ответить
Дуже шкода , що ця мразь вижила 😠
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22.07.2023 23:02 Ответить
***** шастать...
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23.07.2023 00:28 Ответить
Ще є надія - може інфекція і ампутують.
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23.07.2023 00:59 Ответить
Хіба що голову.
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23.07.2023 01:11 Ответить
А я про що.
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23.07.2023 01:23 Ответить
А це часом не вистава? Якось підозріло виглядає то "море" крові.
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23.07.2023 01:57 Ответить
багато крові, морда задоволена - перекур під час зйомки серіалу "Подвиг нардепа"
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23.07.2023 03:31 Ответить
Tо він падлюка варенням обмазався
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23.07.2023 03:52 Ответить
не добили на разі собаку дику
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23.07.2023 07:08 Ответить
Жаль что бошку не оторвало ********.
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23.07.2023 09:26 Ответить
Бородай! Бородай!
Поскорее подыхай!
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23.07.2023 12:59 Ответить
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