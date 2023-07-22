Депутат Госдумы РФ, военный преступник Бородай получил ранение в результате обстрела ВСУ российских позиций под Бахмутом, - соцсети. ФОТО
22 июля в сеть попали кадры того, как депутат Госдумы РФ, военный преступник Александр Бородай получил ранение в результате обстрела под Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.
Отмечается, что возле Бахмута под танковый обстрел попал депутат госдумы, оккупант и военный преступник Александр Бородай. К сожалению, выжил.
В 2014 году он вместе с Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.
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