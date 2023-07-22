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"Недавно прибыли десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования": The Washington Post показало новое спутниковое фото лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. ФОТО

Спутниковые фото показали увеличение военной техники на базе российских террористов "вагнеровцев" в Беларуси.

Газета The Washington Post опубликовала новый снимок лагеря частной военной компании "Вагнер" в Белоруси. Снимок сделан Maxar Technologies и Umbra, отметили в газете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На фото видна техника и оборудование, которое недавно прибыло в лагерь. Изображения показывают увеличение материальных средств по сравнению с предыдущими фото, сделанными 16 июля.

Недавно прибыли десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования: The Washington Post показало новое спутниковое фото лагеря вагнеровцев в Беларуси 01

Читайте также: Количество "вагнеровцев" на территории Беларуси может достигать 5 тыс., - Госпогранслужба

По словам старшего директора Maxar Стивена Вуда, "десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования недавно прибыли на объект".

Автор: 

Беларусь (7891) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+20
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22.07.2023 18:53
+16
ну усё...мажте сраки,белорусы-теперь у вас точно "не будзе як в Украiне"
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22.07.2023 18:54
+8
Будет как в Минском федеральном округе в составе рабссеи.
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22.07.2023 19:01
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Тойшо?
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22.07.2023 18:52 Ответить
То й нічого. Думаю, нашим вистачить здорового глузду за*башити по цій базі в разі найменшої підозри про погані наміри. Бо по Чонгару чомусь не вдарили.
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22.07.2023 19:26 Ответить
А то пуцин лука нападе? 🤔 Десь я вже таке чув. Перед мамим 24.02.2022. Я не пропную бити вже. Я просто прпоную бити при наявності достатньої кількості інформації про плани атаки кераїеськох території. Коли ця армала розосередиттся, дістати їх буде важко.
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22.07.2023 19:39 Ответить
Росія повністю реквізувала зброю у вагнера, навіть АК.
Вагнерівці в рф, вже у складі регулярної армії і ніякого "вагнера" в рф вже небуде.
Ті що в Білорусі- їдуть в Африку.
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22.07.2023 22:31 Ответить
А бульбофюрер - у санкт-лєнінград... Коли українці зрозуміють, що кацапи здатні на все, а найбільше на брехню і обман. Пригожину ща спробу путчу не лише видали індульгенцію, але й додали ще ніштяки. У листопаді 2020 року на кордонах України стояло 200 тисяч кацапів. Але українці тішили себе самонавіюванням, що 200 тисяч для напалу замало, що по озброєнню це не ударні угруповання і т.п. Це я нагадую історію. Дуже недалеку.
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22.07.2023 22:50 Ответить
Ти так боїшся 1500- 1700 вагнерівців?
Більше ніж 20000 регулярної білоруської і 300 000 російської армії в Україні?
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22.07.2023 23:12 Ответить
А до чого тут "ти боїшся"? Я висловлюю достатньо здорову думку, що краще тих вагнерівців там не було б. А якщо вони вже там, то не звертати на них уваги було б дурістю.
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22.07.2023 23:24 Ответить
Так бульбашія з перших ракетних пострілів по Укоаїні у війні! І не треба її відбілювати! Вони такі ж самі вороги як і кацапи!
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22.07.2023 20:27 Ответить
Скільки білоруських БТГ на территорії України?
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22.07.2023 22:16 Ответить
Дебіл,вся ******** суцільне бтг..
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23.07.2023 05:20 Ответить
Ти хочеш знайти у розміновувачів Чонгару здоровий глузд? Мені тебе шкода. Таке міг утнути тільки ідіот або самогубець, бо люба нормальна людина розуміла б, що вижити після зробленого шансів нуль при любому розкладі.
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23.07.2023 00:55 Ответить
Иам є здоровий глузд. Якщо прийняти версію, що це - вороги.
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23.07.2023 09:34 Ответить
Навіть у ворога зі здоровими мізками присутній інстинкт самозбереження. Після такої відкритої диверсії він би втік до своїх або заліз в якусь нору.
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23.07.2023 23:36 Ответить
Кацапи оперативно і ефективно (треба сказати) формують новий Північний фронт проти України. Це ніякі не "вагнери", не зеки і не бандити. І ніякого "бунту пригожина" не було - то була хитро спланована операція з перегрупування і перекидання частин і підрозділів регулярної російської армії до Білорусії. І білоруська армія на цей раз буде обов"язково утягнута у війну (Лука або дасть на це згоду, або його кінчать). Білоруська армія, до слова достатньо підготовлена і оснащена навіть краще за московську рать. І управляється ( і уже давно) московськими і промосковськими командирами.
Скиглячі тут когось "заїбашить" одною рукою лише плавають в еякулять своїх вологих фантазій. Нам доведеться знімати сили і засоби з Південного і Східного напрямків, тим самим ослаблюючи їх.

Надіюсь і вірю що наші Полководці (Залужний, Наєв, Сирський, Тарнавський та ін.) передбачили і вжили заходів на цей випадок. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО ТАМ БУДУТЬ КАЗАТИ І НАКАЗУВАТИ В ПРОДАЖНІЙ жОПі... Тут вирішальне слово має бути і буде за Українською Армією.
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22.07.2023 20:43 Ответить
В якому місці білоруська Росія оснащена і підготовлена краще за москалів, довбойобе?
Нам не прийдеться нікого знімати, тому що по перше північний кордон добре прикритий. По друге, він повнистю прострілюється. А по трете, там і близько нема стільки людей для фронту. І тим більше походу на Київ.
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22.07.2023 20:53 Ответить
БєлоруССкая армія ))- я шукаю кут - те ж саме,що венгерскій воен.морск. флот!)
а вангер- що такоє: "нє юрідічєскоє ліцо"- сказало х уйло, тобто: воно є,або його нема - ніхто не знає ,отже - закопайте їх!!!
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22.07.2023 21:02 Ответить
Генерал Наєв написав про заходи захисту. Деякі частини вийшли з баз і находяться в лісах.....забагато інформації наразі не потрібно. А так є що сказати ....До речі, частини не з фронту, так що такі дані
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22.07.2023 21:03 Ответить
Ярема! Не стогони!
Як,тільки, бєларозсія вклинюється активно в війну!
Ще раз - як Тільки!!!-
Польська Армія,польські Леопарди і т.д. буде в Бересті -Мєнську, Луцьку, Львові ....!
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22.07.2023 21:12 Ответить
Колись при СРСР у світлофорах світили звичайні електричні лампочки і кольорові (відповідно - жовті, зелені і червоні скельця навпроти кожної). Дверцята у світлофорах відчинялися і лампочки мінялися. В одному з мультфільмів показали, як якось у той світлофор залетіла ворона і стала там барахтатися - лампочки перемикалися і світла мінялися швидко і хаотично і на перехресті сталися численні аварії.
По твоєму коменту можна впевнено судити що така ворона залетіла у твою черепну коробку і перемкнула та порунтала там нейронні зв"язки. Звернийся до психіатра хай вижене з тебе тоту ворону...
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22.07.2023 21:31 Ответить
Зі своїми воронами попрацюй сам! А я-норм!
Але,якщо,хтось хоче мені розповісти про параграф 5,
перше подумайте,як турецькі танки заїхали в Сірію!)
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22.07.2023 21:46 Ответить
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22.07.2023 18:53 Ответить
ну усё...мажте сраки,белорусы-теперь у вас точно "не будзе як в Украiне"
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22.07.2023 18:54 Ответить
Будет как в Минском федеральном округе в составе рабссеи.
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22.07.2023 19:01 Ответить
А далі бацька клеїть ласти і новим "презідєнтам" бсср стає пригожин з своєю масовкою.
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22.07.2023 19:20 Ответить
На инаугурации Пригожин будет держать руку не на конституции, а на кувалде
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22.07.2023 19:52 Ответить
Теперь картошка только в мундирах, нах..
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22.07.2023 18:59 Ответить
То ж не озброєння,а*особистий* транспорт,в кого яке.
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22.07.2023 18:59 Ответить
В білорусів тепер -харашо...па дамашнєму
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22.07.2023 19:02 Ответить
Будет им бульба по зековски.
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22.07.2023 19:03 Ответить
С швабры на бутылку, и кувалдой шлеп...
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22.07.2023 19:05 Ответить
Той шо, стало більше гандонів?
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22.07.2023 19:08 Ответить
Вагнер - не террористическая организация, россия не спотсор терроризма.

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22.07.2023 19:09 Ответить
земля имеет форму чемодана ,а вода сухая
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22.07.2023 19:12 Ответить
Пітори дійдете до міністерки, саме там ваше стадо і поховаємо.. але ви чмирьониші навіть не здогадуєтесь наскільки для вас це неосяжна мрія.. нах за полярне коло..
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22.07.2023 19:10 Ответить
О прикол будет, если они внатуре будут использованы для атаки на польские кордоны))
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22.07.2023 19:11 Ответить
або на наші
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22.07.2023 19:12 Ответить
... Хочеться побачить...
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22.07.2023 19:13 Ответить
Что то мне кажется что Прихожин скоро захочет стать хозяином Бульбостана вместо Лукашески. ***** не зря же его отпустил еще и денег дал
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22.07.2023 19:15 Ответить
в пісочниці з'явилася нова іграшка...
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22.07.2023 19:24 Ответить
Союзний договір між РФ і РБ був підписаний ще коли шведи і фіни і не думали вступати у НАТО.

Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписаний 8 грудня 1999 В Москві. Договір набув чинности 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між в. о. президента РФ Путіним і президентом РБ Лукашенком.
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22.07.2023 19:53 Ответить
Мабуть,будуть відтягувати наші сили на північ,створюючи загрозу.
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22.07.2023 19:26 Ответить
А привести окремо і видати на місці не можна ??
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22.07.2023 19:49 Ответить
Яка країна буде "видавати"?
Росія все озброєння у вагнера реквізувала, навіть стрілкове, ті вагнерівці, що лишилися в рф- вже в регулярній російській армії.
А Лукашенку це навіщо? Бажає вступити у війну, при умові, що півтора року викручувався від цього?
У Білорусі- табір, всі вагенрівці їд3
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22.07.2023 22:24 Ответить
Табір-це ********,а бандюки вагнера там хазяї..Дебіл,***..
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23.07.2023 05:24 Ответить
Троль,є таке слово як "тенденція".Тенденція яка є зараз вказує на те,що йде збільшення чисельності кацапні в Білорусі.І щоб ти розумів,на один танк приходиться два Урала,які його обслуговувають,і так саме з іншими речами,щоб один батальйон пішов у наступ,потрібно купа транспортної техніки,яка буде забезпечувати його постачанням ***********,паливом,продовольством,здійснювати мед.евакуацію,перевозити речі і купу чого іншого,куди входять і генератори також,некажучи вже про польові кухні та буржуйки для обігріву.
Такщо,троль,треба мислити більш масштабніше,а ніж у межах марафону.
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22.07.2023 21:26 Ответить
Будут бяларусок халапудрить
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22.07.2023 19:55 Ответить
Чим?
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22.07.2023 20:54 Ответить
Будимо бачити згодом чим,особливо коли їх чисельність там буде 30-40тис.
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22.07.2023 21:27 Ответить
Все одно мизер. Вони під Бахмутом більше поклали. А це провінціал не містечко.
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23.07.2023 08:38 Ответить
Жыве Беларусь? как то слабо уже в это верится...
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22.07.2023 19:55 Ответить
Фото якесь непевне. Це палатки, чи техніка ? Щось блищить.
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22.07.2023 19:55 Ответить
Я так вважаю, що це буде група підтримки нового московського ставленика, який ось-ось на зміну Лукашевичу прийде
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22.07.2023 20:13 Ответить
Лукашенко, давай до свидания!!!
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22.07.2023 20:16 Ответить
прибули десятки, якщо не сотні, транспортних засобів

Супутникові знімки аналізувала стара бабця, яка або недобачала, або їй було "влом" рахувати?
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22.07.2023 20:25 Ответить
Є анонс від Генерала Наєва відносно укріплення району на кордоні з бульбашами. Поки тут пліткують, ЗСУ реально готується до утримання кордону.
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22.07.2023 20:49 Ответить
Ну, поляки теж.
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22.07.2023 20:56 Ответить
перед вторгненням від генералів наєвих теж були анонси шо ніхто на нас не нападе
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22.07.2023 21:50 Ответить
Якої саме техніки? Танки, сау і БТР? Чи камази і буханки?
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22.07.2023 20:57 Ответить
Буханки для мед.евакуації.
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22.07.2023 21:29 Ответить
Грозная боевая техника.
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22.07.2023 21:30 Ответить
Необхідная,якщо точніше ) Але факт є фактом-американці ретельно моніторять ситуацію зі спутників.
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22.07.2023 21:44 Ответить
Цілком можливо, що вагнерівців використають для втягування бульбашів у війну. Якщо зеки підійдуть до кордону то наші вдарять у відповідь і бульбофюрер буде верещати про український напад та привід оголосити війну.
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22.07.2023 22:46 Ответить
А ДЛЯ ЧОГО ЦЯ КАША ЗАВАРИЛАСЯ? Тільки ідіот може думати, що там готувався якийсь "переворот" в росії....
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23.07.2023 15:16 Ответить
"частная военная компания" которая финансировалась Хйлом из бюджета кацапстана ...
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22.07.2023 23:10 Ответить
На думку приходить - що не так з цим фото? Техніки багато, а де дороги по яким ця техніка ніби пересувалася?
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22.07.2023 23:31 Ответить
Могут ломануться на Вильнюс. 20км. до границы.
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23.07.2023 09:31 Ответить
 
 