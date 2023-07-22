"Недавно прибыли десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования": The Washington Post показало новое спутниковое фото лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. ФОТО

Спутниковые фото показали увеличение военной техники на базе российских террористов "вагнеровцев" в Беларуси.

Газета The Washington Post опубликовала новый снимок лагеря частной военной компании "Вагнер" в Белоруси. Снимок сделан Maxar Technologies и Umbra, отметили в газете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На фото видна техника и оборудование, которое недавно прибыло в лагерь. Изображения показывают увеличение материальных средств по сравнению с предыдущими фото, сделанными 16 июля.

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По словам старшего директора Maxar Стивена Вуда, "десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования недавно прибыли на объект".