Войска РФ обстреляли Дружковку в Донецкой области кассетными боеприпасами: ранены два жителя. ФОТО
Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку Донецкой области. По предварительным данным, ранены два жителя.
Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"22.07.2023 в 15:55 враг в очередной раз нанес удар по Дружковской громаде.
После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора.
Информация уточняется.
На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.
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Роман Кокоровець #551105
показать весь комментарий22.07.2023 20:00 Ответить Мне нравится 1
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