Войска РФ обстреляли Дружковку в Донецкой области кассетными боеприпасами: ранены два жителя. ФОТО

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку Донецкой области. По предварительным данным, ранены два жителя.

Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"22.07.2023 в 15:55 враг в очередной раз нанес удар по Дружковской громаде.

После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора.

Информация уточняется.

Читайте также: Оператор Deutsche Welle Шилко ранен на Донбассе российскими кассетными боеприпасами

На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.