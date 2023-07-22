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Войска РФ обстреляли Дружковку в Донецкой области кассетными боеприпасами: ранены два жителя. ФОТО

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Дружковку Донецкой области. По предварительным данным, ранены два жителя.

Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"22.07.2023 в 15:55 враг в очередной раз нанес удар по Дружковской громаде.

После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора.
Информация уточняется.

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На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Дружковку в Донецкой области кассетными боеприпасами: ранены два жителя 01

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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ото ж касетні снаряди в більшості треба застосовувати по території ворога , а нам знов зв'язали руки ...
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22.07.2023 20:00 Ответить
 
 