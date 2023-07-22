Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки, чтобы собрать деньги на ремонт техники для эвакуации раненых военных.
Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке брат парамедика, журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Всем привет - аукцион! Это работы моего брата Александра Николова, водителя-парамедика 47-й бригады, который прямо сейчас на острие южного направления. Говорит, что рашисты прямо сейчас стягивают к ним все, что ходит, похоже на зимнюю утилизацию в Бахмуте. Плюс невероятное бетонирование и минирование врагов. К счастью, наши потери меньше планируемых (если можно так сказать). Во многом это благодаря тому, что вместо людей горит наша техника.
Все деньги – это на ремонт техники Шурика и его побратимов, под огнем вывозящих наших раненых из передка к спасению.
Все работы – это карандаш и блокноты (хорошая бумага, непростая), которые Шурик вел с момента призыва. Летопись. Погружение. Изменения человека.
Над детскими портретами я просто плакал.
Я парень простой, потому и правила просты.
Стартовая цена каждой работы – 300 гривен. Это несколько кружек пива.
Ставьте под понравившейся картинкой вашу цену. Я в понедельник проверю все. И отвечу каждому, кто победит по своему лоту.
Вы перечисляете средства на банку Шурика https://send.monobank.ua/jar/8MbEzY36aG. А я за свой счет отправлю вам картинку "Новой почтой" на отделение и номер телефона, который вы укажете мне в личных сообщениях.
Удачи нам всем!" – рассказал журналист.
Вчера на Цензор.НЕТ вышло интервью с водителем-парамедиком Александром Николовым: "Приехали на точку передачи раненого, а она - на кладбище. Замаскировали авто, думаем: вот п**дато - соседи тихие, птички трещат. Ничто не предвещало беді..."
Полный список работ, которые выставлены на аукцион, водителя-парамедика 47-й бригады Александра Николова можно увидеть в посту его брата Юрия Николова здесь. Публикуем только часть его рисунков.
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путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна терористов и военньіх преступников. Щоб впевнитись що Ви не Рашиське лайно.
Але дуже сумно. Як тільки не доводиться крутитися, щоб зробити те, що ******** резніков і зе-шобла.
Це уже черговий 💯🤑% кандидат на заходи, як у Степанова2.
Жінка молода, ще знайде достойного… Ну, то таке…
Слава Україні!!
на заміну герба на щиті відомої мадам над Дніпром.
І 33 мільйони на непотрібний серіал.