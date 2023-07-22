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Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки, чтобы собрать деньги на ремонт техники для эвакуации раненых военных.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке брат парамедика, журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Всем привет - аукцион! Это работы моего брата Александра Николова, водителя-парамедика 47-й бригады, который прямо сейчас на острие южного направления. Говорит, что рашисты прямо сейчас стягивают к ним все, что ходит, похоже на зимнюю утилизацию в Бахмуте. Плюс невероятное бетонирование и минирование врагов. К счастью, наши потери меньше планируемых (если можно так сказать). Во многом это благодаря тому, что вместо людей горит наша техника.

Все деньги – это на ремонт техники Шурика и его побратимов, под огнем вывозящих наших раненых из передка к спасению.

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Все работы – это карандаш и блокноты (хорошая бумага, непростая), которые Шурик вел с момента призыва. Летопись. Погружение. Изменения человека.

Над детскими портретами я просто плакал.

Я парень простой, потому и правила просты.

Стартовая цена каждой работы – 300 гривен. Это несколько кружек пива.

Ставьте под понравившейся картинкой вашу цену. Я в понедельник проверю все. И отвечу каждому, кто победит по своему лоту.

Вы перечисляете средства на банку Шурика https://send.monobank.ua/jar/8MbEzY36aG. А я за свой счет отправлю вам картинку "Новой почтой" на отделение и номер телефона, который вы укажете мне в личных сообщениях.

Удачи нам всем!" – рассказал журналист.

Вчера на Цензор.НЕТ вышло интервью с водителем-парамедиком Александром Николовым: "Приехали на точку передачи раненого, а она - на кладбище. Замаскировали авто, думаем: вот п**дато - соседи тихие, птички трещат. Ничто не предвещало беді..."

Полный список работ, которые выставлены на аукцион, водителя-парамедика 47-й бригады Александра Николова можно увидеть в посту его брата Юрия Николова здесь. Публикуем только часть его рисунков.

Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 01
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 02
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 03
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 04
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 05
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 06
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 07
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 08
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 09
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 10
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 11
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 12
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 13
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 14
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 15
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 16
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 17
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 18
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 19
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 20
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 21
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 22
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 23
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 24
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 25
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 26
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 27
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 28
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 29
Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых 30

Автор: 

аукцион (190) благотворительность (612) помощь (7800) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+34
Юра, Горбунков, ты с Поворознюком прикупить не хотите? Или у вас, двух п...сов, с деньгами напряжёнка?
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22.07.2023 21:06
+23
Жесть бл, що доводиться людям робити щоб просто було чим воювати. І в цей же час й..ане шашличне шобло тупо розкрадає десятки якщо не сотні мільярдів, навіть не мільйонів а мільярдів. Яйцекрад де 32 млрд, де здача з яєць і гречки, де армія дронів Федорова, притули, стерненка де де де де і де мільярди з бюджету і мільярди з донатів? Гарбунову 33 млн це ще мало на серіал як він каже, а кравець 30 млн не мало, а тєлєКалу дом 2 мільярди не мало? Таких прикладів можна соню мінімум написати, але всі і так про це все ******** знають.
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22.07.2023 21:23
+21
Резніков, мать твою.
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22.07.2023 21:04
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Резніков, мать твою.
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22.07.2023 21:04 Ответить
Юра, Горбунков, ты с Поворознюком прикупить не хотите? Или у вас, двух п...сов, с деньгами напряжёнка?
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22.07.2023 21:06 Ответить
Ага, а кіно?!!!
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22.07.2023 21:22 Ответить
А может кина не будет? Хотя это из области фэнтези.
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22.07.2023 21:25 Ответить
Жесть бл, що доводиться людям робити щоб просто було чим воювати. І в цей же час й..ане шашличне шобло тупо розкрадає десятки якщо не сотні мільярдів, навіть не мільйонів а мільярдів. Яйцекрад де 32 млрд, де здача з яєць і гречки, де армія дронів Федорова, притули, стерненка де де де де і де мільярди з бюджету і мільярди з донатів? Гарбунову 33 млн це ще мало на серіал як він каже, а кравець 30 млн не мало, а тєлєКалу дом 2 мільярди не мало? Таких прикладів можна соню мінімум написати, але всі і так про це все ******** знають.
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22.07.2023 21:23 Ответить
А вы себе просто не представляете какое количество упоротых ******* рассказывает, что без вовы и Украины бы уже не было. И сколько ******* готово за него опять проголосовать. психиатрическая клиника просто отдыхает.
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22.07.2023 21:27 Ответить
Єнди Мир Про іньших не скажу а Стерненко Ви даремно згадали. Стерненко постійно фото, відео звіти надає куди передав, скільки, відео роботи. Ви не провокатор часом? Напишіть:
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна терористов и военньіх преступников. Щоб впевнитись що Ви не Рашиське лайно.
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23.07.2023 07:17 Ответить
Я розумію що стєрнєнка твій роботодавець, але невже ти настільки тупий ,що думаєш якщо якийсь "провокатор" напише путін ***** то це щось змінить? Тобі треба йти в детективи.))) Де армія дронів помсти за 400 млн від стєрненка-притули, там де і супутник на офшорному рахунку?
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23.07.2023 09:02 Ответить
Ну, і що оті четверо лайкнули? Двох кнурів, що ржуть, як коні?
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22.07.2023 23:56 Ответить
Круто!
Але дуже сумно. Як тільки не доводиться крутитися, щоб зробити те, що ******** резніков і зе-шобла.
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22.07.2023 21:43 Ответить
а скільки автомобілів можна купити і зремонтувати якщо не витрачаити гроші на зелене лайно
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22.07.2023 21:52 Ответить
А Резніков, зуби лупить перед синім оком, і доказує із замами, що усьо ХАРАШО із забезпеченням!!
Це уже черговий 💯🤑% кандидат на заходи, як у Степанова2.
Жінка молода, ще знайде достойного… Ну, то таке…
Слава Україні!!
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22.07.2023 21:53 Ответить
Нехай подзвонить Ткаченку, який отримав з бюджету 28 мільйонів гривень
на заміну герба на щиті відомої мадам над Дніпром.
І 33 мільйони на непотрібний серіал.
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22.07.2023 21:54 Ответить
Ці малюнки треба відчути, це круче сериалов що зібралися знімати. Кожний малюнок коштує на богато дорожче любой серии цього "гавнідла" що вони зібралися знімати. Бо це справжнє життя.
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22.07.2023 22:06 Ответить
https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345030227_745889523993939_9140001413843058020_n.jpg?_nc_cat=108&cb=99be929b-59f725be&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=88lLiyvnFfYAX8pWs79&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AfC98GSqWRAAUGxKSzkRvRB-gpiSKwwApJxGXCequL2pnQ&oe=64C0F76D А цю можна???
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22.07.2023 22:34 Ответить
Мало що тямлю у мистецтві, але малюнки виглядають сильно..
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22.07.2023 23:37 Ответить
Горбунова трусанути треба, він казав зо 33 млн., "не великі" гроші.... г-дон.
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23.07.2023 07:18 Ответить
Респект....
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23.07.2023 08:52 Ответить
 
 