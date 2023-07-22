Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки: собирает деньги на ремонт техники для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Водитель-парамедик 47-й бригады Александр Николов выставил на аукцион свои рисунки, чтобы собрать деньги на ремонт техники для эвакуации раненых военных.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке брат парамедика, журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Всем привет - аукцион! Это работы моего брата Александра Николова, водителя-парамедика 47-й бригады, который прямо сейчас на острие южного направления. Говорит, что рашисты прямо сейчас стягивают к ним все, что ходит, похоже на зимнюю утилизацию в Бахмуте. Плюс невероятное бетонирование и минирование врагов. К счастью, наши потери меньше планируемых (если можно так сказать). Во многом это благодаря тому, что вместо людей горит наша техника.

Все деньги – это на ремонт техники Шурика и его побратимов, под огнем вывозящих наших раненых из передка к спасению.

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Все работы – это карандаш и блокноты (хорошая бумага, непростая), которые Шурик вел с момента призыва. Летопись. Погружение. Изменения человека.

Над детскими портретами я просто плакал.

Я парень простой, потому и правила просты.

Стартовая цена каждой работы – 300 гривен. Это несколько кружек пива.

Ставьте под понравившейся картинкой вашу цену. Я в понедельник проверю все. И отвечу каждому, кто победит по своему лоту.

Вы перечисляете средства на банку Шурика https://send.monobank.ua/jar/8MbEzY36aG. А я за свой счет отправлю вам картинку "Новой почтой" на отделение и номер телефона, который вы укажете мне в личных сообщениях.

Удачи нам всем!" – рассказал журналист.

Вчера на Цензор.НЕТ вышло интервью с водителем-парамедиком Александром Николовым: "Приехали на точку передачи раненого, а она - на кладбище. Замаскировали авто, думаем: вот п**дато - соседи тихие, птички трещат. Ничто не предвещало беді..."

Полный список работ, которые выставлены на аукцион, водителя-парамедика 47-й бригады Александра Николова можно увидеть в посту его брата Юрия Николова здесь. Публикуем только часть его рисунков.



























































