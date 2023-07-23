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Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора. ФОТОрепортаж

Глава ГСЧС Сергей Крук опубликовал фото спасательной операции в Одессе после коварного удара российских террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Крука.

"Одесса. Глубокая ночь, исторические памятники архитектуры, жилые дома, невинные люди. Очередной российский террор. Очередной обстрел. К сожалению, есть погибшие и раненые. На фото спасение людей, работа наших психологов и спасатели, спасающих иконы из разбитого ракетой собора".

Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 01
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 02
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 03
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 04
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 05
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 06
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 07
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 08
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 09
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 10
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 11
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 12
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 13
Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора 14

Читайте также: Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине. ФОТО

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожского района.

Автор: 

обстрел (27151) Одесса (7880) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+52
ось пише одесіт і я згоден з ним на всі 100👇



Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1682923237246914560 4 год

Меня не интересует судьба клоаки московского патриархата в Одессе- Преображенского собора.

Вот просто плевать.

Жесткая ирония- прилёт российской КР по обители пособников оккупантов.

Террор против гражданского населения, раненные и убитые... это важнее богодельни московских попов
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23.07.2023 09:18
+37
Зелнський, Резніков й.б вашу м.ть - де наші РАКЕТИ?!!!
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23.07.2023 09:12
+28
Як де? А в асфальті!
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23.07.2023 09:17
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Правила форума Совет форумчан
Рятують ікони намолені чортами московського сатанату
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23.07.2023 09:10 Ответить
Зелнський, Резніков й.б вашу м.ть - де наші РАКЕТИ?!!!
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23.07.2023 09:12 Ответить
Як де? А в асфальті!
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23.07.2023 09:17 Ответить
пригожин, вы? Уже не в Беларуси?
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23.07.2023 09:18 Ответить
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23.07.2023 09:40 Ответить
Недоречний жарт.
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23.07.2023 10:29 Ответить
а чого ти до того лагерного петуха на ви? Їх шо там двоє?
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23.07.2023 11:25 Ответить
В Україні навідь до Батька і Мами на "Ви" не те що незнайому людину...

А тикають - кацапи, які це перейняли від американців, у яких мода копіювати звички успішних. Звернення на "ти" було серед вільних каменярів - масонів. Їх почали повторювати....

А нам своє робити! Підібратись до ворога легше, коли він не бачить в вас протидії. Делікатно і впевнено - стратегія Перемоги.

Не робіть, як кацапи...
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23.07.2023 22:51 Ответить
Суміш бітумів (50-60 % у природному асфальті і 13-60 % у штучному) з мінеральними речовинами (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BA вапняком , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA пісковиком тощо).
Елементний склад (%): С - 67-88, Н - 7-10, О - 2-23. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Густина 1000-1200 кг/м3; tпл від 20 до 80-100°С.
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23.07.2023 09:36 Ответить
наші ракети, як і вся Україна, продані москалоті ще в Омані у січні 2020 ...
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23.07.2023 10:06 Ответить
Спитай скільки тимошенкА і кучмА продали, подарували ракет ерефії...будеш здивований.
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23.07.2023 17:36 Ответить
********* вже звиздить, що це українська ракета влучила в собор.
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23.07.2023 09:13 Ответить
Ця хабалка своєю смертю не вмре.
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23.07.2023 09:18 Ответить
''гуССкій мір'' у всій красі! Агову прихожани МП, ви ще впевнені що ''гундяй'' богу молиться? В ''мп'' бога нема! Або його взагалі нема якщо він терпить руйнування кацапами свої храмів.
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23.07.2023 09:15 Ответить
у Бога немає храмів, вони йому не потрібні, це люди придумали, як і якісь патріархати. Ні храми ні патріархати жоднго відношення до віри не мають. Я не штунда, але я так вважаю.
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23.07.2023 12:51 Ответить
"Вiд Матвiя 18:20 UBIO Бо де двоє чи троє в Ім'я Моє зібрані, там Я серед них."
Так що в цій частині ви неправі. Але це суто юридично так би мовити, а з основною вашою ідеєю згоден.
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23.07.2023 17:15 Ответить
а про церкви, храми де написано? там де процитували немає, де зібрались там і моляться, в чому проблема.
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23.07.2023 18:57 Ответить
Духовниє скрєпи па-рюські.
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23.07.2023 09:17 Ответить
Не допомогли ікони.
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23.07.2023 09:18 Ответить
ось пише одесіт і я згоден з ним на всі 100👇



Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1682923237246914560 4 год

Меня не интересует судьба клоаки московского патриархата в Одессе- Преображенского собора.

Вот просто плевать.

Жесткая ирония- прилёт российской КР по обители пособников оккупантов.

Террор против гражданского населения, раненные и убитые... это важнее богодельни московских попов
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23.07.2023 09:18 Ответить
Цей собор стане українським, а московськи чорти заберуться звідти.
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23.07.2023 09:24 Ответить
кацы все равно скажут что там засели правосеки и азовцы, сатанисты, вот и влупили
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23.07.2023 09:46 Ответить
он жё вродё йо-кал шо орки нё нападут, нёт? говноёд этот злачный одессит.
слишком из себя экспэрда корчит. прямо как сайт Тзе.информ или как там. Ванга, смешанная с Эйнштейном
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23.07.2023 09:59 Ответить
Але ж красивий архітектурний об'єкт постраждав. Невже не шкода? Звісно, життя людей важливіші, але руїни в центрі гарного українського міста око не радують...
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23.07.2023 12:28 Ответить
не шкода - за гарною оболонкою працював підривний центр РПЦ ФСБ, який сприяв убивствам українців
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23.07.2023 12:34 Ответить
иконы с николашкой кровавым не защитили?
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23.07.2023 09:21 Ответить
так хоть с Наполеоном иконки - они и от града не защитят, не то от ракет. "града" в смысле шо с неба кусочки мощей льда падают, а не реактивного.
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23.07.2023 09:53 Ответить
Из тех двух собачек, черная что-то спрашивает. Наверное, интересуется типа, может это и есть тот Русский мир, о котором так много ей рассказывала ее хозяйка
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23.07.2023 10:01 Ответить
Поглядите в глаза чёрной собачки и в глаза писькова. Где больше человечного?

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23.07.2023 10:12 Ответить
сьогоднішня ніч вже в вікіпедії. Схоже у русских вибялдків зуб на це місце.

Руйнування

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 собор був зруйнований. Всупереч існуючій думці він не був підірваний, а був спочатку ретельно розграбований (собор був фанерований, а підлоги викладені плитами мармуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 граніту ), а потім розібраний по камінчику. Підтвердженням цьому є той факт, що, як показали ******* розкопки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 фундамент собору залишився цілим. Перед цим, під тиском зацікавлених в руйнуванні собору осіб, головний архітектор міста підписав ухвалу про те, що собор не представляє архітектурної цінності.

Після цього більшовицька влада міста вирішила влаштувати на місці собору розважальне місце, а на місці головного вівтаря планувалося розмістити туалет. І лише заступництво академіка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Петровича Філатова врятувало святе місце від осквернення - на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80 вівтаря встановили фонтан з великою мармуровою вазою у вигляді квітки (вазою Філатова, як її прозвали згодом). Після відновлення Собору в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році цей фонтан був перенесений на місце першого міського фонтану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Соборній площі .

Вночі проти 23 липня 2023 року зазнав значних пошкоджень внаслідок терористичної ракетної атаки російських військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)#cite_note-1 [1] .
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23.07.2023 10:16 Ответить
5 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион"(Крым);
3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

сбито 9
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23.07.2023 10:17 Ответить
Крыму надо ждать ответку !
Надеюсь наше ЗСУ не подведут и ПОЛНОСТЬЮ расХерячат мост к ****** матери …
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23.07.2023 10:39 Ответить
Спасо-Преображенський кафедральний собор (Одеса)КраїнаУкраїнаМістоОдесаКонфесіяУкраїнська православна церква Московського Патріархату
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23.07.2023 10:18 Ответить
Конашенков уже сообщил, что разгромлена резидентура ФСБ, расположенная в одном из соборов Одессы
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23.07.2023 11:00 Ответить
Так и сказал - ФСБ?
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23.07.2023 12:31 Ответить
зеля , гони Патриоты в Одессу , люди гибнут
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23.07.2023 10:20 Ответить
Чи не занадто багато уваги до тої сраної церквушки, коли багато людей лишились житла??? Їм жити де??? А тут що? Товстосракому агенту ФСБ не буде де заробляти? Бабкам-какцапкам не буде де Ки-рило прославляти???
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23.07.2023 10:44 Ответить
Честно кажучи, ікони, можно не рятувати, судячи по фото , не працюють
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23.07.2023 10:44 Ответить
Та їхній Бозя взагалі у відпустці постійний - "вічно втомлений", як і Зєля... Яку цінність мала ця культова споруда для збирання грошей з лохів? А люди втратили ЖИТЛО!!! Як на мене, це важливіше за якусь уйню з куполами (((
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23.07.2023 10:47 Ответить
Всё от того что ***** знает что у Украины нет дальнобойных ракет. А Байден сопли жует и боится *****.
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23.07.2023 10:45 Ответить
Придурку, що тобі винен Байден? Він в тебе, дебіла, щось позичав? Може винен клоун, який позакривав ракетні програми, скоротив видатки на ЗСУ??? Асфальтом атакуй, ЗЄбіл недороблений!!!
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23.07.2023 10:49 Ответить
сша как бы у нас забрала яо и дальнобойные ракеты, пообещав, что все будет ок
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23.07.2023 16:59 Ответить
Неправда. В США ми не поставили жодного носія ядерної зброї, США не заперечували по великому рахунку стосовно того, щоб у нас залишилась тактична ядерна зброя, і так далі. Це все наші "особливі" стосунки з Російською Федерацією, ми все туди віддали, погугліть.
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23.07.2023 17:20 Ответить
ну конечно. сша на пару с рашкой и бритами забрали самое главное, что у нас было. А теперь "они нам ничего не должны". Где-то я уже это слышал
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23.07.2023 17:29 Ответить
"как бы" ЯО и ракеты мы отдали сами, благодаря кучме, который живет сейчас себе преспокойненько за бугром
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23.07.2023 17:39 Ответить
как бы нам тогда жрать нечего было, а старшие партнеры руки выкручивали, чтоб отдали. Сами мы не бегали с просьбой заберите, не?
В итоге 1 партнер напал, а два другие - отморозились по схеме "я вам ничего не должен"
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23.07.2023 17:43 Ответить
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23.07.2023 11:15 Ответить
Пора вже Богу звернути увагу на кацапів! Піднімають руку на святе...
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23.07.2023 11:22 Ответить

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23.07.2023 12:40 Ответить
Поки не почнем підривати москву, все так і буде. москвичі повинні боятися вийти з квартири, сісті в транспоррт, спуститися в метро...
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23.07.2023 11:50 Ответить
Шкода храму як святині і історичної цінностві,але зовсім не шкода тих упоротих московитів які засіли в цьому храмі і продовжують пропагувати "руській мір" та поминати на службах Гундяя.Навряд чи "полковник" Агафангел спроможеться на якісь адекватні заяви чи міри,це падло як служило Росії так і служить,а на рахунок адекватних вірян,то може хоч кілька допруть хто їх бомбить і як після цього треба реагувати на такі дії.Одеса мене вражає своєю упоротістю в плані УПЦМП
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23.07.2023 12:02 Ответить
Агафангел найбільш реакційний послідовник русского міра в московському сатанаті.
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23.07.2023 12:21 Ответить
історичної цінності там немає,-оригінал знищили комуняки,а це жалюгідна копія, був збудований відносно недавно.
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23.07.2023 12:33 Ответить
цікава реакція УПЦ МП а саме Онуфрія. Хтось чув?
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23.07.2023 22:23 Ответить
Свято-Преображенський собор, який у 2010 році https://tsn.ua/foto/patriarh-kirilo-osvyativ-spaso-preobrazhenskiy-sobor.html освятив кирило гундяєв, розрушила ракета, яку освятив кирило гундяєв.
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23.07.2023 12:13 Ответить
Та запускайте вже. Бойових комарів по ракетоносіям. Скільки вони будуть плавати наче корита ... на болоті.
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23.07.2023 13:42 Ответить
Нібендзя вже склав доповідь на чергове засідання Ради Безпеки ООН про постанову в Одесі. Голлівуд прислав постановочний реквізит.
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23.07.2023 13:49 Ответить
Це ж був собор РПЦ? Ну нема тепер собору РПЦ. І деякої кількості прихильників РПЦ нема.
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23.07.2023 13:59 Ответить
А випадково не знайшли ікону "Царствених страстотерпців"?
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23.07.2023 14:28 Ответить
Іронія долі, кацапи зруйнували своє капище московського сатанату.
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23.07.2023 15:14 Ответить
Кацап,то така скотиняка,котора за копійку в церкві пердне.
А ось останні новини з Расчлєнінбургу:

Новости спорта: В питерском шахматном клубе «Петровская ладья» шахматист избил шахматной доской главного судью и ещё двух человек. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам.
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23.07.2023 16:31 Ответить
Не тою лошадью сходив?
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23.07.2023 20:49 Ответить
у черного собакевича глаза грустные-грустные....
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23.07.2023 17:01 Ответить
 
 