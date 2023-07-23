Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора. ФОТОрепортаж
Глава ГСЧС Сергей Крук опубликовал фото спасательной операции в Одессе после коварного удара российских террористов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Крука.
"Одесса. Глубокая ночь, исторические памятники архитектуры, жилые дома, невинные люди. Очередной российский террор. Очередной обстрел. К сожалению, есть погибшие и раненые. На фото спасение людей, работа наших психологов и спасатели, спасающих иконы из разбитого ракетой собора".
Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожского района.
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А тикають - кацапи, які це перейняли від американців, у яких мода копіювати звички успішних. Звернення на "ти" було серед вільних каменярів - масонів. Їх почали повторювати....
А нам своє робити! Підібратись до ворога легше, коли він не бачить в вас протидії. Делікатно і впевнено - стратегія Перемоги.
Не робіть, як кацапи...
Елементний склад (%): С - 67-88, Н - 7-10, О - 2-23. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Густина 1000-1200 кг/м3; tпл від 20 до 80-100°С.
Так що в цій частині ви неправі. Але це суто юридично так би мовити, а з основною вашою ідеєю згоден.
Alexander Kovalenko
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1682923237246914560 4 год
Меня не интересует судьба клоаки московского патриархата в Одессе- Преображенского собора.
Вот просто плевать.
Жесткая ирония- прилёт российской КР по обители пособников оккупантов.
Террор против гражданского населения, раненные и убитые... это важнее богодельни московских попов
слишком из себя экспэрда корчит. прямо как сайт Тзе.информ или как там. Ванга, смешанная с Эйнштейном
мощейльда падают, а не реактивного.
Руйнування
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 собор був зруйнований. Всупереч існуючій думці він не був підірваний, а був спочатку ретельно розграбований (собор був фанерований, а підлоги викладені плитами мармуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 граніту ), а потім розібраний по камінчику. Підтвердженням цьому є той факт, що, як показали ******* розкопки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 фундамент собору залишився цілим. Перед цим, під тиском зацікавлених в руйнуванні собору осіб, головний архітектор міста підписав ухвалу про те, що собор не представляє архітектурної цінності.
Після цього більшовицька влада міста вирішила влаштувати на місці собору розважальне місце, а на місці головного вівтаря планувалося розмістити туалет. І лише заступництво академіка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Петровича Філатова врятувало святе місце від осквернення - на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80 вівтаря встановили фонтан з великою мармуровою вазою у вигляді квітки (вазою Філатова, як її прозвали згодом). Після відновлення Собору в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році цей фонтан був перенесений на місце першого міського фонтану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Соборній площі .
Вночі проти 23 липня 2023 року зазнав значних пошкоджень внаслідок терористичної ракетної атаки російських військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)#cite_note-1 [1] .
3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
сбито 9
Надеюсь наше ЗСУ не подведут и ПОЛНОСТЬЮ расХерячат мост к ****** матери …
В итоге 1 партнер напал, а два другие - отморозились по схеме "я вам ничего не должен"
А ось останні новини з Расчлєнінбургу:
Новости спорта: В питерском шахматном клубе «Петровская ладья» шахматист избил шахматной доской главного судью и ещё двух человек. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам.