Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора. ФОТОрепортаж

Глава ГСЧС Сергей Крук опубликовал фото спасательной операции в Одессе после коварного удара российских террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Крука.

"Одесса. Глубокая ночь, исторические памятники архитектуры, жилые дома, невинные люди. Очередной российский террор. Очередной обстрел. К сожалению, есть погибшие и раненые. На фото спасение людей, работа наших психологов и спасатели, спасающих иконы из разбитого ракетой собора".





























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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожского района.