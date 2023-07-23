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За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Всем, кто пострадал в Одессе от очередной террористической атаки, оказывается помощь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло", - добавил президент.

Смотрите также: Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора. ФОТОрепортаж

За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 01
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 02
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 03
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 04
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 05
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 06
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 07
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 08
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 09
За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский 10

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обстрел (27151) Одесса (7880) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+66
Так і хочеться написати - асфальтом? За Маріуполь була відповідь, за Харків, чи може за Бахмут?
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23.07.2023 09:20
+47
Чергові порожні обіцянки..
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23.07.2023 09:26
+38
Главное сдвинуть брови и толкнуть экспресивный видосик.Лохам зайдёт.
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23.07.2023 09:23
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Як казав той гіркін чи стрєлков: вова- заткнісь! Просто -заткнісь!!!
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23.07.2023 10:42 Ответить
Ты мой дженераль,чувствую сильную шутку.
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23.07.2023 10:43 Ответить
складно звонит!
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23.07.2023 10:45 Ответить
Пам'ятаємо "они тоже люди"... Так ось, В.О., вони не люди... Як би ви знали Історію України, то ми не потрапили б в таку халепу!
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23.07.2023 10:48 Ответить
Вже нудить від обіцянок, цікаво - а коли і чим буде відповідь...Хоча б один раз по московії шваркнув, а обіцяти, то ще не відповідь.
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23.07.2023 10:51 Ответить
Буба зелена, візьми під свій контроль!
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23.07.2023 10:54 Ответить
Та ну його нахрін. Все, що бере вазелінський під свій контроль, закінчується трагічно для підконтрольного.
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23.07.2023 11:35 Ответить
Асфальтом, серіалами, чи просто відосиком відповість?
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23.07.2023 10:57 Ответить
Звісно ж "патріотичним" сруліалом - про те, як троє айтішників тікають з Одеси за кордон за допомогою одеського воєнкома.
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23.07.2023 11:34 Ответить
Здається це кінець історії рпцфсб в Україні.
Кращого приводу поставити крапку чекати не треба.
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23.07.2023 11:00 Ответить
нажаль ніт
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23.07.2023 13:00 Ответить
Як? Квартал приїде з концертом?)))
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23.07.2023 11:04 Ответить
пиз*обол, если бы хотели то на южмаше наклепали бы ракет и запустили бы по москве, питеру, черноморскому флоту.
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23.07.2023 11:11 Ответить
Зеленскому похоже ПОТОК ОРУЖИЯ по ЛЕНД ЛИЗу не нужен. А почему ЗСУ и народ НЕ требует от Зеленского чтобы он поставил Байдену вопрос ГДЕ ленд лиз за который проголосовал Конгрес США ? Но если ЗСУ всего хвататет, тогда ладно, нет так нет.
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23.07.2023 11:30 Ответить
Безвідповілальний про відповідальність. Чергове шоу для ідіотів. Чім ти можешь відповісти? Загубити ще тисячі життів українців?
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23.07.2023 11:37 Ответить
Одесса сейчас самый пророссийский регион. Раньше были Харьков и Мариуполь. Но те уже прививку от русского мира получили, хотя тоже подействовала не на всех.
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23.07.2023 11:40 Ответить
Боже, кого я привів до влади.
 Емоційне звернення волонтера, який у 2019 голосував за зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao
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23.07.2023 11:47 Ответить
Нових "Сватів" випустиш на Расеї? Чи більше Араху.мій відправиш на пєрєгавори? Пе.дюк Янелохович Коксонюх.
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23.07.2023 11:49 Ответить
Схоже потужне ППО захищає тільки жопу Зеленського.
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23.07.2023 11:55 Ответить
видать новый "смешной" квартал выйдет
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23.07.2023 11:57 Ответить
Так ЗЄ вже ж відповів - пукнув у калюжу.
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23.07.2023 13:47 Ответить
Паталогический лжец. Ни капли веры!
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23.07.2023 13:56 Ответить
Зе-хуйло жорстко помститься кацапам - звично залізе під стіл Єрмаку і буде смоктати, поки той не втратить свідомість. ФСБ буде покарано !
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23.07.2023 15:35 Ответить
Збільшить в три рази кошти на комічні серіали?
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23.07.2023 15:48 Ответить
БЛАЗНЮ!!!! ,ШО ТИ МЕЛЕШ ,УЖЕ ПРОСТО РИГАТИ НІЧИМ........
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23.07.2023 16:10 Ответить
шо, зелений підоре, **** реквієм зіграєш?
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23.07.2023 16:27 Ответить
ага, буде, у вигляді нононо пальчиком. Піндоси ж вважають що ми і без атакамс впораємось.
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23.07.2023 17:49 Ответить
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