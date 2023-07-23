За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Всем, кто пострадал в Одессе от очередной террористической атаки, оказывается помощь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло", - добавил президент.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.