Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитано 115 ударов.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
"В результате чего повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач. Один человек погиб, шесть получили ранения", - говорится в сообщении.
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valeentina pavlenko
показать весь комментарий23.07.2023 10:12 Ответить Мне нравится 1
Pavlo Chopa #551671
показать весь комментарий23.07.2023 13:49 Ответить Мне нравится 0
stels400
показать весь комментарий23.07.2023 20:14 Ответить Мне нравится 0
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