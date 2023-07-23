Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитано 115 ударов.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате чего повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач. Один человек погиб, шесть получили ранения", - говорится в сообщении.

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