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Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитано 115 ударов.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате чего повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач. Один человек погиб, шесть получили ранения", - говорится в сообщении.

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Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области 01

Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области 02
Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области 03
Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области 04
Оккупанты в течение суток нанесли 115 ударов по населенным пунктам Сумской области 05

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3125)


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Чому пацаки так обстрілюють сумщину??
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23.07.2023 10:12 Ответить
Тому що для них це як в тирі.
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23.07.2023 13:49 Ответить
Просте питання .Яка наша відповідь і скільки там зруйнували і завалили орків?
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23.07.2023 20:14 Ответить
 
 