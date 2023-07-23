Сутки на Донетчине: под огнем Дружковка, Авдеевка, Красногоровка, есть погибшие и раненые. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Донбасса. В результате вражеских ударов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне вечером россияне нанесли удары по Дружковской громаде: в Софиевке 1 погибший и 4 раненых, в Дружковке 3 раненых. Также в Торецком Шаховской громады 1 человек погиб и 1 ранен, выгорело поле ячменя.

"На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Авдеевке. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Горняке, 5 частных домов в Кураховке и 1 в Остром. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Звездного Марьинской громады", - отмечает Кириленко.









На Горловском направлении в Торецкой громаде ранен 1 человек и повреждены 20 домов в Дружбе, поврежден дом в Нью-Йорке. В Константиновке ранен 1 человек; также в громаде повреждены 2 дома в Марковом и 1 в Красном. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, магазин, многоэтажка и заведение культуры.

По данным ОВА, на Лисичанском направлении 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Северском.

Кириленко также информирует, что за сутки россияне убили 4 жителей Донбасса, ранили еще 11.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Находилась под вражеским огнем и Харьковщина – враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.