Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб. ФОТОрепортаж

Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Произошел пожар.

"Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание Дворца культуры сгорело. В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без жертв.

"Рашистские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются нанести максимальный ущерб прежде всего - гражданским", - добавляет Кириленко.