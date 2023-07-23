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Новости Фото Война
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Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб. ФОТОрепортаж

Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Произошел пожар.

"Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание Дворца культуры сгорело. В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб 01
Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб 02
Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб 03
Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб 04

К счастью, обошлось без жертв.

"Рашистские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются нанести максимальный ущерб прежде всего - гражданским", - добавляет Кириленко.

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+7
Напоминать об этом нужно жителям белгорода, ростова, москвы и питера. Страдать должны жители yблюдиcтaнa а не УКРАИНСКИЕ ДОНЕЦК и ЛУГАНСК
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23.07.2023 13:16
+3
может быть пора напомнить жителям луганска и данецка что есть такие слова как ураган и смерчь? Похоже по-другому работать все это не будет.
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23.07.2023 13:06
+2
Після нічної Одесси ви дивуєтесь?
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23.07.2023 13:08
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Правила форума Совет форумчан
может быть пора напомнить жителям луганска и данецка что есть такие слова как ураган и смерчь? Похоже по-другому работать все это не будет.
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23.07.2023 13:06 Ответить
треба ще раз по мосту засадить.
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23.07.2023 13:14 Ответить
Напоминать об этом нужно жителям белгорода, ростова, москвы и питера. Страдать должны жители yблюдиcтaнa а не УКРАИНСКИЕ ДОНЕЦК и ЛУГАНСК
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23.07.2023 13:16 Ответить
туда не достать, а если и достать то очень легко. ответ должен быть вменяемым, соответственным тому, что они вытворяют, а не просто беспилотник, упавший на московском пустыре. Лучше снести мост, конечно, если есть такая возможность. Но все упирается в возможности.
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23.07.2023 13:30 Ответить
Ты предлагаешь в ответ на российские удары по украинским городам, чтобы Украина ударила по своим же городам. Ты в своем уме??? С головой всё в порядке? Что это, рашистская провокация или идиотизм??? россияне аплодируют тебе стоя, учитывая что они уже и так сами и обстреливали периодически и Донецк и Луганск, обвиняя в этом Украину.
Украина НЕ воевала и НЕ воюет со своими же гражданами на оккупированных территориях. На нас напала рф. Причем еще в 2014 году. И вся вина и ответственность тоже на рф и её гражданах, и гореть должна рф, чем больше тем лучше - ОНИ ТОЛЬКО СИЛУ ПОНИМАЮТ.
А все адепты "гражданской войны" и "это домбасяне во всём виноваты" идут следом за крейсером "москва" - отмазать россию не выйдет.
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23.07.2023 18:32 Ответить
демагогия - мать всех наук.
ПЫСЫ: но вообще-то в луганске и донецке много военных кацапских объектов. Есть из чего выбирать.
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23.07.2023 18:44 Ответить
пысы: Не демегогия, а БАЗА.

Цитата "пора напомнить ЖИТЕЛЯМ луганска и данецка что есть такие слова как ураган и смерчь".
Так по ЖИТЕЛЯМ, или по военным объектам, определись. К тому же военные объекты тоже должны гореть ВСЕ в равной степени, как на оккупированных территории, так и на рф, иначе никакой победы мы не увидим никогда.

И про какие военные объекты идет речь, если ты собрался смерчами бить? Они площадь слишком большую накрывают, это не высокоточное оружие, чтобы в условиях города его использовать. Погибнет много гражданских, а оккупантов вообще может и не задеть. По российским городам бей чем хочешь, но так чтобы не испугать наших союзников. А то вообще без оружия останемся. Головой думать надо прежде чем что-то писать.
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23.07.2023 19:26 Ответить
Можно бить рогаткой, или кувалдой. Можно швырять в них морские камешки, ради Б-га, выбор камушков большой. С другой стороны все-равно придется бить серьезно, если ХОТИМ вернуть эти города себе. Они сами не самоосвободятся, их надо освобождать(думаешь Херсон освобождали с помощью ласкового слова и задушевной песни?). Это если хотим. Если не хотим, это вопрос другой, тогда мы с этими городами можем попрощаться, и будем еще сотню лет на форумах писать про мирные украинские города Донецк и Луганск, временно находящиеся под властью ДНР и ЛНР. Придется выбирать: бить в расчете все вернуть, или писать чувствительные письма на форумах и попрощаться с этими городами. Совместить не получится.
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23.07.2023 19:37 Ответить
Бить военные объекты и в городах и не только и на территории россии - ДА. Но с минимальными жертвами гражданских в УКРАИНСКИХ ГОРОДАХ, (на российские накласть).
Но то о чем ты пишеш - это дешевая российская провокация.

Украина не крыла Херсон смерчами. Украина не будет этого делать ни с Мелитополем, ни с Мариуполем, ни с Донецком или Луганском. Это во-первых преступление само по себе, во-вторых бессмысленные жертвы среди СВОИХ же гражданских с сомнительныфм ущербом среди оккупантов. Одна ракета Хаймарса попавшая точно цель с отклонением около 1 метра имеет гораздо больших эффект - Макеевкое ПТУ помнишь? Сколько пакетов смерча нужно вывалить чтобы хотя бы возле здания им попасть (неуправляемые ракеты с отклонением метров 300 минимум, насколько я знаю)? Смерчи и Ураганы не для этого предназначены.

Военных из города выкуривают не так. С тем же Херсоном - в городе больших боев вроде и не было ведь. Бои были в селах и полях по периметру + подрезали снабжение через мост. россиянам не оставили другого выбора кроме как свалить. Другое дело что ни теперь по Херсону бьют из мести, выродки. В степной местности без Днепра за спиной у оккупантов будет сложнее конечно, но тупо сносить город? ЧТОБЫ ЧТО? Мы их освободить должны, а не уничтожить подобно оркам в Бахмуте. Нахрен нужно такое "освобождение"

Или тебе лишь бы разрушений и крови побольше (причем не важно чьей). Россия бьет по городам, И ЧТО? Сильно им это на линии фронта помогает? Это делается для того чтобы население кошмарить вынуждая к переговорам, и для экономического ущерба еще, но никак не для оккупации. То что ты предлагаешь, это то что и нужно россиянам, и это то в чем они нас обвиняют все это время.

Хочешь города побомбить иди бей по Белгороду, он намного ближе чем ненавистный тебе украинский Луганск. Или россиян тебе жалко, а луганчан-украинцев нет?
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24.07.2023 00:15 Ответить
Після нічної Одесси ви дивуєтесь?
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23.07.2023 13:08 Ответить
судячи з руйнувань це дрон прилетів.
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23.07.2023 13:11 Ответить
Термін "рашисти" вже починає напрягати. Є хороші росіяни та погані рашисти...
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23.07.2023 13:15 Ответить
Ні. Є підари і цивілізований світ. Хороші підари кобздону підспівують, на крейсері "мацква" поряд з "тяжелее воздуха" задорновим
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23.07.2023 13:19 Ответить
Комусь дуже не хочеться русскіх називати русскімі.
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23.07.2023 13:29 Ответить
Хороших в природі не існує. Є агресивна більшість, та трошки нейтралів, які погоди не роблять. До 1861 їх називали: "чей холоп будеш?", а після -"Иван, родства непонящий".
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23.07.2023 13:43 Ответить
найшли де штаб робити, на саммому видному місці!
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23.07.2023 14:18 Ответить
"Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру " - ну так Зеленский считает что Украине НЕ нужно ПВО по Ленд Лизу. Хватит пару установок жопу прикрыть на Банковой и ладно, а простые украинцы так обойдутся.
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23.07.2023 16:01 Ответить
Решения по всем поставкам оружия принимает президент США. Не важно по лендлезу или нет, последнее слово за ним. Решение по ATACMS лежит у него на столе и нет никаких причин кроме политических чтобы это оружие не передать. Какая разница по какому механизму мы будем месяцами и годами ждать подписи Байдена (или любого другого президента). Нужен не лендлиз, а смена ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ Штатов с "будем помогать Украине столько сколько нужно", на "дадим всё необходимое ДЛЯ ПОБЕДЫ в кратчайшие сроки". А по лендлизу это будет или еще как-то - вообще без разницы.
Сейчас проблема не в лендлизе, а в решении США давать оружие достаточное для сдерживания россии, но не для быстрого её поражения и вытеснения из Украины. Вот именно над этим нужно нам всем работать.
Я не фанат Зеленского, но вряд ли это от него зависит когда и по какому механизму президент США решит поставить то или иное оружие. Официальной информации о том что это именно инициатива Зеленского я не видел. Дайте ссылочку на источник если это не так.
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23.07.2023 18:58 Ответить
Слушай, иди ты в ЖОПУ. Если лично тебе ленд лиз не нужен, то Украине без ленд лиза НЕ победить и будут новые новые новые КРОВАВЫЕ жертвы и разрушения. Нам абсолютно СРАТЬ на "глобальные цели" , нужно просто ЗАСТАВИТЬ ублюдка Байдена выполнять ЗАКОН который УЖЕ ПРИНЯТ Конгресом США ! А для этого Зеленский ОБЯЗАН ТРЕБОВАТЬ выполнения этого ЗАКОНА. Но он ***** - молчит, а это и есть основание для того чтобы не выполнять Закон о ленд лизе. Ленд Лиз это поставки оружия , техники , амуниции в ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ = это ключ к Победе. Остальное отговорки и бред.
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23.07.2023 23:06 Ответить
Во-первых. Ублюдок в кремле сидит, только. Обзывать Президента США - страны от которой мы получили больше всего помощи - значит мы вообще ничего не получим больше. Я благодарен Соединенным Штатам за поддержку уже полученную, и не намерен с ними портить отношения. Хоть нам и нужно реально больше и, главное, быстрее.

Во-вторых. Даже по лендлизу - закон ДАЕТ ПРАВО Байдену на поставки оружия, но НЕ ОБЯЗЫВАЕТ это его делать (к сожалению, и мне тоже это не нравится, но если это не так то приведите цитату закона где он именно ОБЯЗАН что-то делать, тем более по требованию президента другой страны). Зеленский не может потребовать от Байдена НИЧЕГО (и закон специально так составлялся изначально). Требовать с Байдена может только АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД и союзники по НАТО. Мы же должны ПРОСИТЬ и доносить необходимость увеличения поддержки (или того же лендлиза - как тебе угодно) у ГРАЖДАН США, которые реально могут надавить на свою власть и вынудить их действовать. У Украины нет сейчас никаких рычагов чтобы напрямую заставить правительство Штатов действовать решительней. Я лично не вижу как это можно сделать. По моему уже и так все орут во все горло и про лендлиз и про оружие - думаете в Белом Доме не в курсе что ли? А вот называть Байдена ублюдком - это не только с самим Байденом отношения портить, но и со всеми кто голосовал за него. А это половина населения США, 80% из которых, стабильно ЗА увеличение поддержки Украины, за что я им безмерно Благодарен.

В-третьих, я НЕ ПРОТИВ лендлиза. Я за то же, что и ты - за промышленные масштабы, но мне пофиг как это будет оформлено. Пусть хоть секретно, нелегально, хоть под сомалийским флагом с надписью "герань-33" это всё к нам идет - мне всё равно. Главное фактическое увеличение объемов и расширение номенклатуры поставок.

И да, я тоже в бешенстве от этой ситуации и понимаю какой ценой нам даются все эти задержки. Но все равно нужно головой думать, а не швыряться оскорблениями.
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24.07.2023 01:12 Ответить
Отвечу тоже по порядку : 1) 100% верно . Согласен что для Байдена это черезчур, но сегодня вопрос стоит о ВЫЖИВАНИИ Украины. А ключ к победе и окончанию войны в кармане у Байдена. По каким-то причинам он не действует. 2) В СЩА - демократия и власть Закона, поэтому Байден ОБЯЗАН выполнить условия Ленд Лиза - за него ПРОГОЛОСОВАЛ Конгрес США, но из-за того что на него нет политического давления, он не действует. И отмазывается тем что Украина всем довольна и сама считает что Ленд Лиз не нужен. 3) В данном случае американский народ ничего требовать НЕ БУДЕТ, потому что украинцы НЕ ТРЕБУЮТ и даже НЕ ПРОСЯТ исполнения условий Ленд Лиза. 4) Зеленский - высший представитель Украины на международном уровне, ПОЭТОМУ он ОБЯЗАН именно ТРЕБОВАТЬ выполнениния Ленд Лиза (за который ПРОГОЛОСОВАЛ Конгрес США) . Но конечно НЕ матерится и не хамить, НО именно ТРЕБОВАТЬ дипломатическим языком. НО Зеленский по какм-то причинам молчит. Пэтому западные страны и политики считатют что оружие по Ленд Лизу Украине не нужно. 5) Лично Я вижу как это сделать : НУЖНО собрать представительную делегацию которая получит все полномочия от Зеленского и отправиться в Вашингтон вести ДЕНЬ и НОЧЬ ПЕРЕГОВОРЫ и в Конгресе и в Белом Доме и практически жить перед кабинетом Байдена ДОКАЗЫВАЯ, ТРЕБУЯ, ПРОСЯ, УБЕЖДАЯ - откройте поставки оружия , пво и аммуниции по ленд лизу ! Вот тогда и можно ожидать РЕЗУЛЬТАТ. А молчать ..... ну молчите, значит вам ничего не надо. 6) Как гражданин США может давить на Президента США по ленд лизу если Украина сама не требует его исполненния ? Так дела не делаются.
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24.07.2023 03:18 Ответить
Ну это уже хоть какой-то конструктив в разговоре. (будет много буков, сорри, накипело)

Вопрос выживания Украины - ДА,
Ключ к победе у Байдена - АБСОЛЮТНОЕ ДА,

В США власть закона - не всегда, если дело касается внутренних дел (есть печальные примеры), и почти всегда НЕТ, если это относится к делам международным. Политический, економический, дипломатический или чей-то личный шкурный интерес ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС почти всегда в более высоком приоритете чем договоры и законы принятые когда-то. И это касается и США, и вообще практически любой страны. Цивилизованность и СИЛА ПРАВА заканчиваются на границах государств, а в международных отношениях сейчас до сих пор ПРАВО СИЛЫ, возможно даже еще в худшем виде чем в дремучие Средние Века (тогда хоть у некоторых политиков/правителей слово "честь" что-то значило)

Из этого вытекает почему Байден не увеличивает поставки оружия (специально не пишу про лендлиз, чтобы не отвлекаться от главного - ОРУЖИЯ). Потому что в окружении Байдена есть кто-то (тот же Салливан может быть предположим, и возможно он не один) кто говорит - есть 1% вероятности что путин все же применит ЯО по западу, и еще 1% вероятности что оно исправно долетит и его не получится сбить. Очевидно что и Байден и его окружение, как впрочем и большиство политической верхушки обеих партий считает этот риск слишком большим. Ну не осталось там Черчиллей, Рузвельтов и Маккейнов к сожалению. Поэтому принято лицемерное решение затягивать войну не давая преимущества ни одной из сторон. Что будет с самой Украиной мало кого интересует (потому и никакой конкретики по членству в НАТО и т.д.)

Подливает масла в огонь и опросы общественного мнения в США (как будто это шоу на тв, а не реальная война и реальные жизни тысяч солдат и гражданских), то 80% за помощь Украине, то 60% против + крайние правые у респов + крайние левые у демов - еще сильней расшатывают решимость властей что-то менять. Опять же рейтинги, выборы и т.д.

Зеленский и так сильно резко (по некоторым оценкам, не по моим) выступил на саммите НАТО. Залужный дал интервью где тоже указал на недостаточную помощь и наложил ответственность за это на Белый Дом. Наши дипломаты включая и из бывшей команды Порошенко дают интервью западным сми о том же самом. Генералы американские тоже всё знают прекрасно, но говорят об этом только отставные такие как Ходжес. Я не знаю кто еще и как может дипломатично на это повлиять, чтобы не сорваться в мат и мордобой.

Почему Зеленский не поднимает неудобную Белому Дому тему лендлиза? Потому что Украина сейчас зависит от Запада на 100% экономически и военнотехнически. Очевидно что неофициально "вежливо попросили" не трогать эту тему, чтобы не потерять даже то что есть, или еще какие-то рычаги - не знаю, но такое табу явно было наложено. Но то что лендлиз Зеленский именно не хочет - это бредом попахивает (а я вообще сторонник Порошенко в большей степени, если что, но за здравый смысл и без фанатизма).

Теперь, что делать. Понятия не имею. Настаивать именно на лендлизе - тут же вылезут противники Украины в США, типа "а зачем нам это надо попрошаек содержать". Реально может быть еще хуже.
И последнее слово все равно за президентом. А если он решил жизнями украинцев отсрочить возможность (мизерную) ядерного удара, то такими плясками с упрашиваниями врядли на него повлияют.

Самого всё бесит в этой ситуации, от бессилия. Понимаю что нашими жизнями решили прикрыть собственную трусость перед москвой. Если бы не ЯО, то рашку можна было бы размотать в хлам еще быстрее чем армию Хусейна в Ираке. Думаю у военных в Штатах руки чешутся разделаться с ней.

В идеале - США должно не бояться рашку, а заставить бояться себя, даже без оглядки на Зеленского, дать в несколько раз больше чем нужно для быстрой победы - ресурсы для этого есть з запасом, но пока всё наоборот. Потому путин и осмелился на вторжение глядя на западных соплежуев у власти. Но маємо, що маємо.
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24.07.2023 06:38 Ответить
Спасибо за развернутый ответ. Если просуммировать и упростить дискуссию, то всё сводится к опасению Запада (США , Европа, Япония) расширению военных действий с возможностью применения ЯО. Это правда. Тогда возникают вопросы ! Но, ок, нет ленд лиза , 1) почему ЗАПАД не введёт реальные санкции : а) полное экономическое эмбарго б) арест всех средств и мущества рашистов на Запада в) 100% запрет ВСЕМ рашистам кто имеет даже двойное граждаство посещать западные страны и их департация на Рашку. 2) Почему не открыт поток наёмников со всех стран на фронт, почему только ЗСУ одни должны сражаться 3) НЕ ВЕРЮ что Запад на столько тупой что не понимает : психология рашистов - гопники, у них АБСОЛЮТНО НЕТ идеологии. Поэтому при первом же реальном успехе они разбегуться. ОБРАЗНО говоря : гопники смелые только от БЕЗНАКАЗАННОСТИ и когда толпой на одного. А так они очень даже БОЯТСЯ за свою шкуру. Думаю что реальность ДОГОВОРНЯКА все больше стает реальной. А именно ПОЭТОМУ Я и назвал Байдена УБЛЮДКОМ. НО ! В США Президент НЕ автократор, ПОЭТОМУ Украине нужно работать с Конгресом, нужно направить делегацию, *** лоббирования своих Интересов.
Как видите можно эффективно действовать даже и без ленд лиза. А что в реалиях ? Пассивная позиция Зеленского, Кулебы , Резника и т.д. Да ещё есть подозрения Дерьмак - агент рашистов. А есть 2 фронта, один на поле боя, другой на международной арене. И на обоих фронтах если честно говорить у Украины ПРОБЛЕМЫ, от пассивной позиции и во многом не компетентности.
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24.07.2023 11:46 Ответить
"НЕ ВЕРЮ что Запад на столько тупой" - Да, он именно НАСТОЛЬКО тупой. Во всяких Гарвардах и Оксфордах их учат дипломатии, что любые переговоры должны заканчиваться "где-то посередине". Что нужно идти на взаимные уступки, и прочая джентльменская херь. Они реально не понимают что любой необразованный пацан из неблагополучных районов знает гораздо лучше них, как нужно общаться с такой гопотой как путин - нужно быть безбашенным и бить первым со всей силы.

У запада есть два варианта возможного противостояния с россией - не делать ничего, или тотальная ядерная война самоубийственная для всего человечества. Важный момент - у запада НЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ между этими двумя крайностями.

Путин же имеет возможность просто угрожая ядерным оружием заставить запад не то что Украину ему слить, но и всю Европу, и даже Аляску отобрать у США без единого выстрела если в США и НАТО в целом и дальше будут бояться ядерной войны. Об этом тот же Пионтковский неоднократно говорил и нет причин этому не верить.

Сейчас только военная помощь Украине по сути и даёт Западу небольшую щель тех самых промежуточных решений по противостоянию рф не доводя до ядерной войны. Но они хотят затянуть войну оставить как есть, вынудить Украину пойти на уступки территории в обмен та то что путин не пойдет дальше. То есть Запад просто выжидает пока путин/россия устанут продолжать. Но они не устают, а адаптируются к санкциям, к потерям, производят всё больше ракет и т.д.
То есть Запад использует предоставленные им возможности неправильно именно из-за того что им управляют те самые сопливые выпускники Гарвардов. И путина они по себе меряют, как бы они поступили на его месте. Но путин не выпускник Гарварда, а выпускник школы КГБ. Поэтому дать Украине возможность поставить бензоколонку обратно на место - у обочины истории - это в принципе единственный правильный вариант

Но они этого не делают потому что ТУПЫЕ (деформированные западным образованием, которое исключает возможность понимания психологии питерской подворотни).

В остальном согласен полностью. И про пассивность украинской стороны тоже. Но как влиять на власть в условиях войны, когда любой кипиш внутри тут же будет использован россией, а запад тут же еще сильней прикрутит военную помощь? Какой-то адско-блдский замкнутый круг. Только и остается что в интернете писать об этом.

"почему только ЗСУ одни должны сражаться" по этому пункту хотелось бы отдельно написать. Запад еще с 2014 года мог бы взять на вооружение тактику "ихТамНет"и использовать её и в Украине, и в Сирии, и в Грузии с Молдовой и в Азербайджанском Карабахе. И тогда россия уже была бы как общипанная курица. Но вот хотя бы сейчас, почему Западу не усилить тему с легионом "свободы россии" или РДК. Это полностью поменяло бы все правила игры. Вместо этого нытьё что у них ВИНТОВКИ ЗАПАДНОГО ПРОИЗВОДСТВА были замечены (какой-то сюр и пздц). Но пока мы видим что это только у рф получается хорошо - и лднры устраивать и своих "либератолов" на Запад проталкивать и даже своих агентов президентами и премьерами ставить, а симметричной/асимметричной реакции от запада НИКАКОЙ.
Потому что у рф минимум 20-ти, 30-ти летняя стратегия по вытеснению Запада во всех сферах, а на Западе стратегия до следующих выборов через 4 года максимум. По сути Мировая Война в режиме стелс уже идет полным ходом, но Запад упрямо не хочет её замечать. Don't Look Up какой-то, только не смешной совсем.
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25.07.2023 06:03 Ответить
"У запада есть два варианта возможного противостояния с россией - не делать ничего, или тотальная ядерная война" - вот тут мы с вами координально расходимся во мнениях. Есть прекрасный третий путь : 1) полное экономическое эмбарго 2) арест имущества и счетов 3) выдворение неграждан и граждан со вторым гражданстов обратно в рашку 4) запрет на посещение стран запада и нато гражданам рашки. 3) ЛЕНД ЛИЗ
Даже этого будет достаточно чтобы вернуть границы 1991. Это НЕ "промежуточное решение", это реальный путь к остановке войны. Почему этого не делают США ? Ответ прост : у власти Байден, демократы сегодня это леваки и негры. Им рашка НЕ враг. НО В США президент не диктатор, ПОЭТОМУ Украине можно и нужно работать с Конгресом, где республиканцев БОЛЬШИНСТВО и поэтому можно ЗАСТАВИТЬ Байдена выполнять ЗАКОНЫ. Например о ленд лизе.
В рашке власть это ху..ло - просто тупой гопник и его подельники. ВСЁ ! Демонизировать их не стоит. Им просто надо ОБРАЗНО ГОВОРЯ бить с ноги по **..лу. И они будут на коленях в крови и соплях ползать и просить прощения. Такая там психология. А если с ними вести "преговоры"-разговоры они это принимают за слабость и наглеют ещё больше. Надеюсь пояснил всё МАКСИМАЛЬНО доступно. И без всякого ЯО.
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25.07.2023 11:06 Ответить
1 - санкции против рашки уже достаточно сильные, но вводились они слишком плавно позволив переориентироваться на Китай, Индию, Иран, и постсовковые прокладки (Армения, Грузия, Казахстан, и даже Беларусь, которой уже дефакто не существует). То есть нужны вторичные санкции для всех этих стран ЗА ЛЮБУЮ торговлю с рф. А это уже нужно взять за горло всю Азию по сути, на что у США яйц не хватает, к сожалению. Это было предсказуемо, потому что США даже с голожопым КНДР пол века разобраться не могут/не хотят.
2 - конфискации, выдворения и прочее. Это было нужно делать еще в 2014/в 2008/в 1991 (нужное подчеркнуть) И сейчас это тоже актуально и правильно. Но на путина и на войну это мало повлияет, а холопы (от чмобиков до генералов) готовы жрать любое гоVно по приказу царя.
3 - Лендлиз, да, это выход. При условии отсутствия задержек и ограничений на применение

НО. Есть еще один выход. Более быстрый, дешевый, и менее кровавый для всех. НАТО объявляет о включении ВСЕЙ Украины под пятую статью с выдвижением ультиматума россии убираться с территории Украины. путину ничего не осталось бы кроме как утереться и в течении суток свалить из Украины полностью. Пропаганда придумала б ему оправдание какое-то. Не было б не то что ядерной войны, но даже ни один натовский солдат не успел бы сделать ни единого выстрела вслед драпающей российской армии. Но такого НАТО и США у нас нет (возможно где-то в параллельной реальности).

Что касается что Украине нужно плотнее с республиканцами работать, чтобы Байдена заставить что-то делать. Неоправданно рискованное занятие. Здесь и сейчас и еще 1,5 года президентом будет БАЙДЕН. Хреново помощь идет - возможно, но ОНА ИДЕТ. У республиканцев есть Трамп и куча его фанатов, который прямо сказал что "помирит" Украину с рф за день (путем уступки Украиной части своей территории, что явно подразумевает выкручивание рук через полную остановку военных поставок). Повышать рейтинг Трампа через сближение с республиканцами будет полным идиотизмом со стороны Украины. К тому же это уже пахнет вмешательством иностранного государства в предвыборную гонку. Был бы я американцем мне бы это не понравилось.

ПОЭТОМУ. Украине действительно нужно быть активней и дипломатично-агрессивней во внешней политике. Но нужно не на конкретную партию ставить, а на ДВУПАРТИЙНУЮ поддержку, находя контакты со здравомыслящими в обеих партиях, вынуждая заткнуться крайних леваков от демов и трампистов-путинистов от респов. Большинство в ОБЕИХ партиях абсолютно адекватные люди с которыми можно и нужно иметь дело (другое дело что сейчас вообще нет государственников, способных принимать ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, что очень печально). У нас война, и нужна поддержка всего свободного мира, а не просто делать ставки (как в спортивных соревнованиях) на какую-то одну партию или кандидата, наживая с**е врагов с другой стороны.

Не нужно призывать Украину выбирать какою-то одну сторону. Наш союзник США, а не отдельная партия. Наши интересы совпадают вне зависимости от внутренней политической ситуации в наших странах и выходят далеко за рамки 4-х летнего президентского срока. А внутри американцы сами разберутся на следующих выборах кому доверить власть еще на 4 года.

"Им просто надо ... бить с ноги по **..лу. И они будут на коленях в крови и соплях ползать и просить прощения" - ПОДПИСЫВАЮСЬ под каждым словом.

А вот про "власть чернокожих" - это совсем мимо. Расизмом не страдаю и никому не советую. Это больше россияне любят такое посмаковать.
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26.07.2023 09:32 Ответить
В чем то согласен, в чем то нет. А ответ про то что "санкции достаточно сильные" вызывает гомерический хохот. Санкции НЕ действуют от слова СОВСЕМ. Жизнь на Рашке стала только лучше. Всего навалом. Магазины забиты жрачкой, техникой, шмотьём. машины подорожали, но можно купить отличные китайские. Отдыхать - пожалуйста, хоть в Крым хоть в Сочи, хоть в Турцию, хоть на французскую ривьеру - без проблем.
Пункт 2 - лучше поздно чем никогда. Ещё добавлю, Запад как торговал с парашей так и торгует, нефть течет рекой через Индию.
Пункт 3 это не просто выход, это ЕДИНСТВЕННЫЙ выход. Иначе бойня на годы.
4. Для выполнения статьи 5 нужно принять Украину в НАТО. А это не может быть пока Украина в войне.
5. Нужно работать с НЕ ТОЛЬКО с республиканцами, а со ВСЕМ Конгресом США !!! Так как именно Конгрес США УЖЕ принял ЗАКОН !!!!! о ленд лизе, НО ублюдок Байден ОТКАЗЫВАЕТСЯ его исполнять. Украинская делегация ДОЛЖНА прибыть в Конгрес и ЗАЯВИТЬ что ленд лиз НУЖЕН позарез!!! Вместо этого Украина молчит. Ну значит ленд лиз - ОРУЖИЕ - не нужно Украине.
6. При чём здесь "выбирать какую-то сторону " ? Нужно только ОДНО : на официальном уровне ЗАЯВИТЬ что Украине нужен ЛЕНД ЛИЗ. Приходится в 10 раз повторять одно и тоже. Что не понятного ? При чём здесь вмещательство в выборы ?
7. Никакой сегредации и расизма НЕТ. А есть ПРАВДА : правительство Байдена это леваки и негры. Результат мы видим : слабость, затягивание, некомпетентность, предательство . Всё делают только через пинок под жопу от Конгреса. Таким же ГАВНОМ был и Обама. Это просто ФАКТ. И никакого расизма.
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26.07.2023 12:26 Ответить
Если ты гражданин США, то у тебя уже гораздо больше рычагов влияния на своего президента, чем и у Зеленского и у всех украинцев вместе взятых. Так работает американская демократия. Что конкретно ты от Зеленского хочешь в этом случае мне не понятно. У меня к Зеленскому есть очень много вопросов относительно ситуации в Украине, но как он может на Байдена влиять не понятно аблсолютно. Сейчас мы и так от США зависим полностью, а не наоборот, чтобы что-то требовать.
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24.07.2023 01:20 Ответить
 
 