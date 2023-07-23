Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где размещался гумштаб. ФОТОрепортаж
Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Произошел пожар.
"Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание Дворца культуры сгорело. В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв.
"Рашистские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются нанести максимальный ущерб прежде всего - гражданским", - добавляет Кириленко.
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Украина НЕ воевала и НЕ воюет со своими же гражданами на оккупированных территориях. На нас напала рф. Причем еще в 2014 году. И вся вина и ответственность тоже на рф и её гражданах, и гореть должна рф, чем больше тем лучше - ОНИ ТОЛЬКО СИЛУ ПОНИМАЮТ.
А все адепты "гражданской войны" и "это домбасяне во всём виноваты" идут следом за крейсером "москва" - отмазать россию не выйдет.
ПЫСЫ: но вообще-то в луганске и донецке много военных кацапских объектов. Есть из чего выбирать.
Цитата "пора напомнить ЖИТЕЛЯМ луганска и данецка что есть такие слова как ураган и смерчь".
Так по ЖИТЕЛЯМ, или по военным объектам, определись. К тому же военные объекты тоже должны гореть ВСЕ в равной степени, как на оккупированных территории, так и на рф, иначе никакой победы мы не увидим никогда.
И про какие военные объекты идет речь, если ты собрался смерчами бить? Они площадь слишком большую накрывают, это не высокоточное оружие, чтобы в условиях города его использовать. Погибнет много гражданских, а оккупантов вообще может и не задеть. По российским городам бей чем хочешь, но так чтобы не испугать наших союзников. А то вообще без оружия останемся. Головой думать надо прежде чем что-то писать.
Но то о чем ты пишеш - это дешевая российская провокация.
Украина не крыла Херсон смерчами. Украина не будет этого делать ни с Мелитополем, ни с Мариуполем, ни с Донецком или Луганском. Это во-первых преступление само по себе, во-вторых бессмысленные жертвы среди СВОИХ же гражданских с сомнительныфм ущербом среди оккупантов. Одна ракета Хаймарса попавшая точно цель с отклонением около 1 метра имеет гораздо больших эффект - Макеевкое ПТУ помнишь? Сколько пакетов смерча нужно вывалить чтобы хотя бы возле здания им попасть (неуправляемые ракеты с отклонением метров 300 минимум, насколько я знаю)? Смерчи и Ураганы не для этого предназначены.
Военных из города выкуривают не так. С тем же Херсоном - в городе больших боев вроде и не было ведь. Бои были в селах и полях по периметру + подрезали снабжение через мост. россиянам не оставили другого выбора кроме как свалить. Другое дело что ни теперь по Херсону бьют из мести, выродки. В степной местности без Днепра за спиной у оккупантов будет сложнее конечно, но тупо сносить город? ЧТОБЫ ЧТО? Мы их освободить должны, а не уничтожить подобно оркам в Бахмуте. Нахрен нужно такое "освобождение"
Или тебе лишь бы разрушений и крови побольше (причем не важно чьей). Россия бьет по городам, И ЧТО? Сильно им это на линии фронта помогает? Это делается для того чтобы население кошмарить вынуждая к переговорам, и для экономического ущерба еще, но никак не для оккупации. То что ты предлагаешь, это то что и нужно россиянам, и это то в чем они нас обвиняют все это время.
Хочешь города побомбить иди бей по Белгороду, он намного ближе чем ненавистный тебе украинский Луганск. Или россиян тебе жалко, а луганчан-украинцев нет?
Сейчас проблема не в лендлизе, а в решении США давать оружие достаточное для сдерживания россии, но не для быстрого её поражения и вытеснения из Украины. Вот именно над этим нужно нам всем работать.
Я не фанат Зеленского, но вряд ли это от него зависит когда и по какому механизму президент США решит поставить то или иное оружие. Официальной информации о том что это именно инициатива Зеленского я не видел. Дайте ссылочку на источник если это не так.
Во-вторых. Даже по лендлизу - закон ДАЕТ ПРАВО Байдену на поставки оружия, но НЕ ОБЯЗЫВАЕТ это его делать (к сожалению, и мне тоже это не нравится, но если это не так то приведите цитату закона где он именно ОБЯЗАН что-то делать, тем более по требованию президента другой страны). Зеленский не может потребовать от Байдена НИЧЕГО (и закон специально так составлялся изначально). Требовать с Байдена может только АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД и союзники по НАТО. Мы же должны ПРОСИТЬ и доносить необходимость увеличения поддержки (или того же лендлиза - как тебе угодно) у ГРАЖДАН США, которые реально могут надавить на свою власть и вынудить их действовать. У Украины нет сейчас никаких рычагов чтобы напрямую заставить правительство Штатов действовать решительней. Я лично не вижу как это можно сделать. По моему уже и так все орут во все горло и про лендлиз и про оружие - думаете в Белом Доме не в курсе что ли? А вот называть Байдена ублюдком - это не только с самим Байденом отношения портить, но и со всеми кто голосовал за него. А это половина населения США, 80% из которых, стабильно ЗА увеличение поддержки Украины, за что я им безмерно Благодарен.
В-третьих, я НЕ ПРОТИВ лендлиза. Я за то же, что и ты - за промышленные масштабы, но мне пофиг как это будет оформлено. Пусть хоть секретно, нелегально, хоть под сомалийским флагом с надписью "герань-33" это всё к нам идет - мне всё равно. Главное фактическое увеличение объемов и расширение номенклатуры поставок.
И да, я тоже в бешенстве от этой ситуации и понимаю какой ценой нам даются все эти задержки. Но все равно нужно головой думать, а не швыряться оскорблениями.
Вопрос выживания Украины - ДА,
Ключ к победе у Байдена - АБСОЛЮТНОЕ ДА,
В США власть закона - не всегда, если дело касается внутренних дел (есть печальные примеры), и почти всегда НЕТ, если это относится к делам международным. Политический, економический, дипломатический или чей-то личный шкурный интерес ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС почти всегда в более высоком приоритете чем договоры и законы принятые когда-то. И это касается и США, и вообще практически любой страны. Цивилизованность и СИЛА ПРАВА заканчиваются на границах государств, а в международных отношениях сейчас до сих пор ПРАВО СИЛЫ, возможно даже еще в худшем виде чем в дремучие Средние Века (тогда хоть у некоторых политиков/правителей слово "честь" что-то значило)
Из этого вытекает почему Байден не увеличивает поставки оружия (специально не пишу про лендлиз, чтобы не отвлекаться от главного - ОРУЖИЯ). Потому что в окружении Байдена есть кто-то (тот же Салливан может быть предположим, и возможно он не один) кто говорит - есть 1% вероятности что путин все же применит ЯО по западу, и еще 1% вероятности что оно исправно долетит и его не получится сбить. Очевидно что и Байден и его окружение, как впрочем и большиство политической верхушки обеих партий считает этот риск слишком большим. Ну не осталось там Черчиллей, Рузвельтов и Маккейнов к сожалению. Поэтому принято лицемерное решение затягивать войну не давая преимущества ни одной из сторон. Что будет с самой Украиной мало кого интересует (потому и никакой конкретики по членству в НАТО и т.д.)
Подливает масла в огонь и опросы общественного мнения в США (как будто это шоу на тв, а не реальная война и реальные жизни тысяч солдат и гражданских), то 80% за помощь Украине, то 60% против + крайние правые у респов + крайние левые у демов - еще сильней расшатывают решимость властей что-то менять. Опять же рейтинги, выборы и т.д.
Зеленский и так сильно резко (по некоторым оценкам, не по моим) выступил на саммите НАТО. Залужный дал интервью где тоже указал на недостаточную помощь и наложил ответственность за это на Белый Дом. Наши дипломаты включая и из бывшей команды Порошенко дают интервью западным сми о том же самом. Генералы американские тоже всё знают прекрасно, но говорят об этом только отставные такие как Ходжес. Я не знаю кто еще и как может дипломатично на это повлиять, чтобы не сорваться в мат и мордобой.
Почему Зеленский не поднимает неудобную Белому Дому тему лендлиза? Потому что Украина сейчас зависит от Запада на 100% экономически и военнотехнически. Очевидно что неофициально "вежливо попросили" не трогать эту тему, чтобы не потерять даже то что есть, или еще какие-то рычаги - не знаю, но такое табу явно было наложено. Но то что лендлиз Зеленский именно не хочет - это бредом попахивает (а я вообще сторонник Порошенко в большей степени, если что, но за здравый смысл и без фанатизма).
Теперь, что делать. Понятия не имею. Настаивать именно на лендлизе - тут же вылезут противники Украины в США, типа "а зачем нам это надо попрошаек содержать". Реально может быть еще хуже.
И последнее слово все равно за президентом. А если он решил жизнями украинцев отсрочить возможность (мизерную) ядерного удара, то такими плясками с упрашиваниями врядли на него повлияют.
Самого всё бесит в этой ситуации, от бессилия. Понимаю что нашими жизнями решили прикрыть собственную трусость перед москвой. Если бы не ЯО, то рашку можна было бы размотать в хлам еще быстрее чем армию Хусейна в Ираке. Думаю у военных в Штатах руки чешутся разделаться с ней.
В идеале - США должно не бояться рашку, а заставить бояться себя, даже без оглядки на Зеленского, дать в несколько раз больше чем нужно для быстрой победы - ресурсы для этого есть з запасом, но пока всё наоборот. Потому путин и осмелился на вторжение глядя на западных соплежуев у власти. Но маємо, що маємо.
Как видите можно эффективно действовать даже и без ленд лиза. А что в реалиях ? Пассивная позиция Зеленского, Кулебы , Резника и т.д. Да ещё есть подозрения Дерьмак - агент рашистов. А есть 2 фронта, один на поле боя, другой на международной арене. И на обоих фронтах если честно говорить у Украины ПРОБЛЕМЫ, от пассивной позиции и во многом не компетентности.
У запада есть два варианта возможного противостояния с россией - не делать ничего, или тотальная ядерная война самоубийственная для всего человечества. Важный момент - у запада НЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ между этими двумя крайностями.
Путин же имеет возможность просто угрожая ядерным оружием заставить запад не то что Украину ему слить, но и всю Европу, и даже Аляску отобрать у США без единого выстрела если в США и НАТО в целом и дальше будут бояться ядерной войны. Об этом тот же Пионтковский неоднократно говорил и нет причин этому не верить.
Сейчас только военная помощь Украине по сути и даёт Западу небольшую щель тех самых промежуточных решений по противостоянию рф не доводя до ядерной войны. Но они хотят затянуть войну оставить как есть, вынудить Украину пойти на уступки территории в обмен та то что путин не пойдет дальше. То есть Запад просто выжидает пока путин/россия устанут продолжать. Но они не устают, а адаптируются к санкциям, к потерям, производят всё больше ракет и т.д.
То есть Запад использует предоставленные им возможности неправильно именно из-за того что им управляют те самые сопливые выпускники Гарвардов. И путина они по себе меряют, как бы они поступили на его месте. Но путин не выпускник Гарварда, а выпускник школы КГБ. Поэтому дать Украине возможность поставить бензоколонку обратно на место - у обочины истории - это в принципе единственный правильный вариант
Но они этого не делают потому что ТУПЫЕ (деформированные западным образованием, которое исключает возможность понимания психологии питерской подворотни).
В остальном согласен полностью. И про пассивность украинской стороны тоже. Но как влиять на власть в условиях войны, когда любой кипиш внутри тут же будет использован россией, а запад тут же еще сильней прикрутит военную помощь? Какой-то адско-блдский замкнутый круг. Только и остается что в интернете писать об этом.
"почему только ЗСУ одни должны сражаться" по этому пункту хотелось бы отдельно написать. Запад еще с 2014 года мог бы взять на вооружение тактику "ихТамНет"и использовать её и в Украине, и в Сирии, и в Грузии с Молдовой и в Азербайджанском Карабахе. И тогда россия уже была бы как общипанная курица. Но вот хотя бы сейчас, почему Западу не усилить тему с легионом "свободы россии" или РДК. Это полностью поменяло бы все правила игры. Вместо этого нытьё что у них ВИНТОВКИ ЗАПАДНОГО ПРОИЗВОДСТВА были замечены (какой-то сюр и пздц). Но пока мы видим что это только у рф получается хорошо - и лднры устраивать и своих "либератолов" на Запад проталкивать и даже своих агентов президентами и премьерами ставить, а симметричной/асимметричной реакции от запада НИКАКОЙ.
Потому что у рф минимум 20-ти, 30-ти летняя стратегия по вытеснению Запада во всех сферах, а на Западе стратегия до следующих выборов через 4 года максимум. По сути Мировая Война в режиме стелс уже идет полным ходом, но Запад упрямо не хочет её замечать. Don't Look Up какой-то, только не смешной совсем.
Даже этого будет достаточно чтобы вернуть границы 1991. Это НЕ "промежуточное решение", это реальный путь к остановке войны. Почему этого не делают США ? Ответ прост : у власти Байден, демократы сегодня это леваки и негры. Им рашка НЕ враг. НО В США президент не диктатор, ПОЭТОМУ Украине можно и нужно работать с Конгресом, где республиканцев БОЛЬШИНСТВО и поэтому можно ЗАСТАВИТЬ Байдена выполнять ЗАКОНЫ. Например о ленд лизе.
В рашке власть это ху..ло - просто тупой гопник и его подельники. ВСЁ ! Демонизировать их не стоит. Им просто надо ОБРАЗНО ГОВОРЯ бить с ноги по **..лу. И они будут на коленях в крови и соплях ползать и просить прощения. Такая там психология. А если с ними вести "преговоры"-разговоры они это принимают за слабость и наглеют ещё больше. Надеюсь пояснил всё МАКСИМАЛЬНО доступно. И без всякого ЯО.
2 - конфискации, выдворения и прочее. Это было нужно делать еще в 2014/в 2008/в 1991 (нужное подчеркнуть) И сейчас это тоже актуально и правильно. Но на путина и на войну это мало повлияет, а холопы (от чмобиков до генералов) готовы жрать любое гоVно по приказу царя.
3 - Лендлиз, да, это выход. При условии отсутствия задержек и ограничений на применение
НО. Есть еще один выход. Более быстрый, дешевый, и менее кровавый для всех. НАТО объявляет о включении ВСЕЙ Украины под пятую статью с выдвижением ультиматума россии убираться с территории Украины. путину ничего не осталось бы кроме как утереться и в течении суток свалить из Украины полностью. Пропаганда придумала б ему оправдание какое-то. Не было б не то что ядерной войны, но даже ни один натовский солдат не успел бы сделать ни единого выстрела вслед драпающей российской армии. Но такого НАТО и США у нас нет (возможно где-то в параллельной реальности).
Что касается что Украине нужно плотнее с республиканцами работать, чтобы Байдена заставить что-то делать. Неоправданно рискованное занятие. Здесь и сейчас и еще 1,5 года президентом будет БАЙДЕН. Хреново помощь идет - возможно, но ОНА ИДЕТ. У республиканцев есть Трамп и куча его фанатов, который прямо сказал что "помирит" Украину с рф за день (путем уступки Украиной части своей территории, что явно подразумевает выкручивание рук через полную остановку военных поставок). Повышать рейтинг Трампа через сближение с республиканцами будет полным идиотизмом со стороны Украины. К тому же это уже пахнет вмешательством иностранного государства в предвыборную гонку. Был бы я американцем мне бы это не понравилось.
ПОЭТОМУ. Украине действительно нужно быть активней и дипломатично-агрессивней во внешней политике. Но нужно не на конкретную партию ставить, а на ДВУПАРТИЙНУЮ поддержку, находя контакты со здравомыслящими в обеих партиях, вынуждая заткнуться крайних леваков от демов и трампистов-путинистов от респов. Большинство в ОБЕИХ партиях абсолютно адекватные люди с которыми можно и нужно иметь дело (другое дело что сейчас вообще нет государственников, способных принимать ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, что очень печально). У нас война, и нужна поддержка всего свободного мира, а не просто делать ставки (как в спортивных соревнованиях) на какую-то одну партию или кандидата, наживая с**е врагов с другой стороны.
Не нужно призывать Украину выбирать какою-то одну сторону. Наш союзник США, а не отдельная партия. Наши интересы совпадают вне зависимости от внутренней политической ситуации в наших странах и выходят далеко за рамки 4-х летнего президентского срока. А внутри американцы сами разберутся на следующих выборах кому доверить власть еще на 4 года.
"Им просто надо ... бить с ноги по **..лу. И они будут на коленях в крови и соплях ползать и просить прощения" - ПОДПИСЫВАЮСЬ под каждым словом.
А вот про "власть чернокожих" - это совсем мимо. Расизмом не страдаю и никому не советую. Это больше россияне любят такое посмаковать.
Пункт 2 - лучше поздно чем никогда. Ещё добавлю, Запад как торговал с парашей так и торгует, нефть течет рекой через Индию.
Пункт 3 это не просто выход, это ЕДИНСТВЕННЫЙ выход. Иначе бойня на годы.
4. Для выполнения статьи 5 нужно принять Украину в НАТО. А это не может быть пока Украина в войне.
5. Нужно работать с НЕ ТОЛЬКО с республиканцами, а со ВСЕМ Конгресом США !!! Так как именно Конгрес США УЖЕ принял ЗАКОН !!!!! о ленд лизе, НО ублюдок Байден ОТКАЗЫВАЕТСЯ его исполнять. Украинская делегация ДОЛЖНА прибыть в Конгрес и ЗАЯВИТЬ что ленд лиз НУЖЕН позарез!!! Вместо этого Украина молчит. Ну значит ленд лиз - ОРУЖИЕ - не нужно Украине.
6. При чём здесь "выбирать какую-то сторону " ? Нужно только ОДНО : на официальном уровне ЗАЯВИТЬ что Украине нужен ЛЕНД ЛИЗ. Приходится в 10 раз повторять одно и тоже. Что не понятного ? При чём здесь вмещательство в выборы ?
7. Никакой сегредации и расизма НЕТ. А есть ПРАВДА : правительство Байдена это леваки и негры. Результат мы видим : слабость, затягивание, некомпетентность, предательство . Всё делают только через пинок под жопу от Конгреса. Таким же ГАВНОМ был и Обама. Это просто ФАКТ. И никакого расизма.