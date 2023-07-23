Контракт на восстановление дома для переселенцев получила фирма, связанная с заместителем главы ОП Шурмой. ФОТО

Миллионные подряды на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре и на восстановление Киевщины получили фирмы, связанные с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на расследование BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокоит, что на восстановлении будут наживаться нечистые на руку дельцы. Они, собственно, уже это делают. BIHUS.Info установили, что миллионные подряды на восстановление разрушенных агрессором зданий на Киевщине и на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре получили фирмы, которые придумывали себе сотрудников, подделывали документы и завышали цены", - говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке.

Отмечается, что "ниточки ведут в высокие кабинеты". В частности, директором "Архстройтехнадзора" является Богдан Ковпак из Мариуполя (на фото).

"Раньше он работал инженером на "Азовстали" и в своих соцсетях выставлял фото с Ростиславом Шурмой - на тот момент руководителем "Запорожстали" (оба металлургических гиганта - из структуры Ахметова), а сейчас - заместителем руководителя Офиса президента. Шурма сейчас, кроме прочего, занимается вопросами восстановления", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Татаров провел встречу с бизнесом "за закрытой дверью"

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал об этом расследование отдельно.