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Контракт на восстановление дома для переселенцев получила фирма, связанная с заместителем главы ОП Шурмой. ФОТО

відновлення

Миллионные подряды на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре и на восстановление Киевщины получили фирмы, связанные с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на расследование BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокоит, что на восстановлении будут наживаться нечистые на руку дельцы. Они, собственно, уже это делают. BIHUS.Info установили, что миллионные подряды на восстановление разрушенных агрессором зданий на Киевщине и на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре получили фирмы, которые придумывали себе сотрудников, подделывали документы и завышали цены", - говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке.

Отмечается, что "ниточки ведут в высокие кабинеты". В частности, директором "Архстройтехнадзора" является Богдан Ковпак из Мариуполя (на фото).

Контракт на восстановление дома для переселенцев получила фирма, связанная с заместителем главы ОП Шурмой 01

"Раньше он работал инженером на "Азовстали" и в своих соцсетях выставлял фото с Ростиславом Шурмой - на тот момент руководителем "Запорожстали" (оба металлургических гиганта - из структуры Ахметова), а сейчас - заместителем руководителя Офиса президента. Шурма сейчас, кроме прочего, занимается вопросами восстановления", - отмечается в сообщении.

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Напомним, Цензор.НЕТ сообщал об этом расследование отдельно.

Автор: 

коррупция (8560) Офис Президента (1797) Шурма Ростислав (51) восстановление (210)


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Топ комментарии
+28
Ця зелена наволоч, як їх вчитель коломойський, ніколи не нажереться, бо вони- прірва.
Це не їх країна. Їм не потрібні ЄС та НАТО, бо доведетсья відповідати за зраду. Їм не потрібна перемога, бо вона завадить безкарно красти.
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23.07.2023 18:48
+20
Пішла жара -- осваюють грошики Заходу
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23.07.2023 18:33
+17
Ані проста пізд"т наші бабкі.... кого вибрали того і маєте)))
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23.07.2023 18:31
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Ані проста пізд"т наші бабкі.... кого вибрали того і маєте)))
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23.07.2023 18:31 Ответить
а ви не маєте? і досі цю гидотну жуйку "вибрали, вибрали..." вони вибрали, але це означає, що ми повинні це жерти. та й серед "них" може хтось опам'ятається. ...Хоч що це мене понесло на такі фантазми
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23.07.2023 18:46 Ответить
« новые лица» , « Порошенко наживается на войне « , « хуже не будет» Жри-те , 73%🦠 , думать поздно , можете локти кусать😀 ! КАК ОНИ 🐸🎪🤡 ВАС ? ОНИ НЕ ЛОХИ , а вы скудоумные бараны !
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23.07.2023 19:03 Ответить
Пішла жара -- осваюють грошики Заходу
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23.07.2023 18:33 Ответить
Це їхня стихія.
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23.07.2023 18:42 Ответить
Жи2 прибарахливается
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23.07.2023 18:55 Ответить
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23.07.2023 18:59 Ответить
Реально там украдено все 22 млн, не меньше. Просто «слуги» скромничают.
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23.07.2023 19:19 Ответить
Савпадєніє-да савпадєніє...
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23.07.2023 18:35 Ответить
Очередная ЗЕпобеда...
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23.07.2023 18:36 Ответить
Багато виборців в Маріуполі були за яника, ахметку, бойко і інших ригів--то і одержуйте результати свого вибору. приймайте відповідальність за свої дії
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23.07.2023 18:40 Ответить
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23.07.2023 18:47 Ответить
Ця зелена наволоч, як їх вчитель коломойський, ніколи не нажереться, бо вони- прірва.
Це не їх країна. Їм не потрібні ЄС та НАТО, бо доведетсья відповідати за зраду. Їм не потрібна перемога, бо вона завадить безкарно красти.
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23.07.2023 18:48 Ответить
Один из многих разов, когда соглашусь с Вами на все сто процентов!
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23.07.2023 19:18 Ответить
А кажуть, що немає пророків у своїй вітчизні - ось вони, тільки ми глухі
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23.07.2023 23:23 Ответить
І це вершина айзберга, оці розслідування, а ще 95% сховано під водою, варто лише зануритись трошки глибше.
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23.07.2023 18:52 Ответить
Така ж зажерлива потвора, як і його татусь, не може бути добрих зходів з гнилого зерна. Тато крав і сина так виховав, іншого б до себе Єрмак не узяв.
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23.07.2023 19:00 Ответить
в ОПе признают только ПРасов, как и все в квартале зелёных фонарей
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23.07.2023 19:05 Ответить
Я так розумію що Шурма це наглядач Ахметова в ОПі?
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23.07.2023 19:11 Ответить
вся влада регіоналам і нащадкам регіоналів соромно огидно і 3лочинно
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23.07.2023 19:11 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять снова...
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23.07.2023 19:14 Ответить
Разве не зеленая плесень недавно утверждала, что на войне наживается некий «шоколадный барыга» ? А его «липецкая фабрика» просто спонсор страны-агрессора?
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23.07.2023 19:16 Ответить
Якби війна не прийшла сама, то багато хто припер би її сюди силоміць. Бо це мільярдні прибутки для ділків яким до сраки під яким прапором красти. Допомога на відбудову це мана небесна для керівників міст та сел. Не кажучи вже про військові закупівлі. На мою думку,військові замовлення мають бути під тотальним наглядом спонсорів зброю. А до відбудови житла наші місцеві керманичі зовсім не повинні бути причетні. Тільки інформація- будемо ремонтувати будівлю по такій адресі. Все. Зробимо, прозвітуємо. Інакше ні відбудови ні грошей на рахунку. Тільки червоні пики в міськрадах.
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23.07.2023 19:25 Ответить
Уявіть собі західні гроші на відбудову домівок для постраждалих українців пішли в кишені фірм однодевок , які ще і завищували ціну . Ні грошей нем, ні житла.
Або встановлювали вікна по ціні відновленого будинку.
І це все контролює та срата ОПа
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23.07.2023 19:28 Ответить
Аааа. Виявляється це була фірма того рашистського кіндерсюрприза, закинутого в ОПу для фінансових диверсій проти України на кшталт ідеї про суцільний лес-кеш та схему 10-10-10, які він наполегливо просуває.
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23.07.2023 19:32 Ответить
Хто б сумнівався. Зелена погань всіх корупціонерів пригріла в ОП. Байден чого ми не в ЄС і НАТО? Скотина...
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23.07.2023 19:39 Ответить
МАРОДЕРИ НА КРОВІ!
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23.07.2023 19:58 Ответить
в марафоні таких новин нема!!!!!!!
тому народ думає що президент не Іуда
тому марафон єдиний і коштує куйню
всього 2 ярда
а скоро буже единий зеканал
і буде в Україні біло-русо-північнокорейська недореспубліка
і все може змінити лишедруга серія революції гідності
по другому ці підараси не розуміють
бо вони послідовники *****
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23.07.2023 20:43 Ответить
зовсім «випадково»
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23.07.2023 23:50 Ответить
Кругом Зеленського одні недобиті риги. Будуть, як завжди, пиляти бюджетні кошти. Відбудова - це для них клондайк.
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13.09.2023 16:04 Ответить
 
 