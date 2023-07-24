Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу - снаряды попали в жилые кварталы. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки Марьинской громады.

На Горловском направлении в Торецке повреждены 3 дома, магазин и 2 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома.

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На Лисичанском направлении в Северске повреждены 4 дома.

"За предыдущие сутки информация о раненых и погибших в области не поступала", - уточнил Кириленко.