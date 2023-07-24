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Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу - снаряды попали в жилые кварталы. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки Марьинской громады.

На Горловском направлении в Торецке повреждены 3 дома, магазин и 2 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома.

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Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 01
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 02
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 03
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 04
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 05
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 06
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 07
Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк 08

На Лисичанском направлении в Северске повреждены 4 дома.

"За предыдущие сутки информация о раненых и погибших в области не поступала", - уточнил Кириленко.

обстрел (27151) Донецкая область (9642) Авдеевка (2444) Ясногоровка (102)


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набридло все це - потрібно підключати Сивоху як 2020-го за програмою Зе-(проста пиристать стрилять) і шукати вихід

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24.07.2023 09:52 Ответить
 
 