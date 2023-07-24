Жилые кварталы Авдеевки подверглись массированному артобстрелу, под вражеским огнем Красногоровка и Торецк. ФОТОрепортаж
Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Донецком направлении утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу - снаряды попали в жилые кварталы. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки Марьинской громады.
На Горловском направлении в Торецке повреждены 3 дома, магазин и 2 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома.
На Лисичанском направлении в Северске повреждены 4 дома.
"За предыдущие сутки информация о раненых и погибших в области не поступала", - уточнил Кириленко.
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Volodymyr Volodymyr #551203
показать весь комментарий24.07.2023 09:52 Ответить Мне нравится 0
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