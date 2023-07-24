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4 человека погибли, в том числе 15-летний подросток: в Хмельницкой области в ДТП попала семья. ФОТО

23 июля в Хмельницкой области в ДТП попала семья, 4 человека погибли, в том числе и 15-летний подросток, 8-летний мальчик госпитализирован.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ДТП произошло вчера, 23 июля, около 18:00 часов на автодороге вблизи села Березов, что в Славутчине. В аварии погибла семья из Нетешина: 39-летний мужчина, его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын умер в скорой, младший, 8-летний мальчик, госпитализирован.

"Произошло столкновение между автомобилем Chevrolet Captiva под управлением 26-летнего жителя г. Нетишин и автомобилем Ford Kuga, за рулем которого находился 39-летний нетишинец. В результате ДТП водитель автомобиля Ford Kuga, его брат и жена погибли на месте происшествия. 15-летний старший сын супругов умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика, без сознания, госпитализировали в местную больницу", - сообщили в полиции.

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Водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля "Chevrolet Captiva" получили телесные повреждения. Их госпитализировали в местную больницу.

Водитель автомобиля "Chevrolet Captiva" задержан, он находится в больнице под стражей.

4 человека погибли, в том числе 15-летний подросток: в Хмельницкой области в ДТП попала семья 01

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ДТП (7673) Хмельнитчина (896)


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Скільки треба змінити поколінь, щоб українці почали дотримуватися швидкісного режиму і інших ПДР?
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24.07.2023 13:25 Ответить
..хотів би ще раз висловитися, що думаю про "потерпєвшИх з дитинства".. але Шось нема вже сил боротися з дебілами...
та й з печерного кварталу зелених ліхтарів їм постійна моральна та матеріальна підтримка і зелене світло, щоб не розмножувалися
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24.07.2023 13:39 Ответить
Невже мало війни ,що ж за бидло таке ?
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24.07.2023 14:45 Ответить
Chevrolet Captiva танк по сравнению с Ford Kuga.
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24.07.2023 15:13 Ответить
 
 