4 человека погибли, в том числе 15-летний подросток: в Хмельницкой области в ДТП попала семья. ФОТО

23 июля в Хмельницкой области в ДТП попала семья, 4 человека погибли, в том числе и 15-летний подросток, 8-летний мальчик госпитализирован.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ДТП произошло вчера, 23 июля, около 18:00 часов на автодороге вблизи села Березов, что в Славутчине. В аварии погибла семья из Нетешина: 39-летний мужчина, его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын умер в скорой, младший, 8-летний мальчик, госпитализирован.

"Произошло столкновение между автомобилем Chevrolet Captiva под управлением 26-летнего жителя г. Нетишин и автомобилем Ford Kuga, за рулем которого находился 39-летний нетишинец. В результате ДТП водитель автомобиля Ford Kuga, его брат и жена погибли на месте происшествия. 15-летний старший сын супругов умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика, без сознания, госпитализировали в местную больницу", - сообщили в полиции.

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Водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля "Chevrolet Captiva" получили телесные повреждения. Их госпитализировали в местную больницу.

Водитель автомобиля "Chevrolet Captiva" задержан, он находится в больнице под стражей.

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