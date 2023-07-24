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В ряде регионов тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики. КАРТА

Днем 24 июля в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.

Карта тревог такова:

В ряде регионов тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики 01

Читайте: В большинстве областей объявлена воздушная тревога: На Юге рашисты запустили ракеты "Оникс" в направлении Одесщины (обновлено)

В свою очередь, Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью под прицелом была портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе изуродовано более 40 зданий.

ракеты (3569) Воздушные силы (2296) воздушная тревога (791)


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Как урезонить кацапского разбойника???Ведь эти твари наверняка сейчас откроют тему "тактического ядерного оружия".Так вот нужно в ответ просто засеять мацкву радиоактивными отходами с помощью безпилотников,один десяток килограмм решит проблему этой раковой опухоли на теле Земли.Готовить нужно уже и сеййчас,пусть су.ки разлагатся живьем,в случае применения ими ТяО.
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24.07.2023 13:46 Ответить
Є міста в Росії, щедро политі радіоактивними відходами ще з 1950-х і там до сих пір живуть люди, так хворіють, але живуть. Вже не кажу про таке місто в тундрі як Норільск, яке забруднене хімією на 300 відсотків. І там теж живуть і працюють.
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24.07.2023 14:05 Ответить
В параші на очкЄ також живуть. Кацапи. Але це не означає, що там найкращий відпочинок.
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24.07.2023 14:49 Ответить
"Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики."

Барани, пишіть уже про загрозу застосування законів Ньютона і аеродинаміки.

Отже-ж дятли.
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24.07.2023 14:05 Ответить
Не можу мовчати. Наші телеведучі шкодять військовій справі, коли починають нісенітницю про акти ВОЗМЕЗДИЯ або помста від кацапні. І це під час війни, а не СВО, як вони стверджують. Чому шкодять ? Нехай послухають, що базікають тьОтки на базарах. "Если би послушались путина, то нЄ біли би вАйни! НадА здаваться!""
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24.07.2023 14:53 Ответить
 
 