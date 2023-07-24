В ряде регионов тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики. КАРТА
Днем 24 июля в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.
Карта тревог такова:
В свою очередь, Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического вооружения.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", - говорится в сообщении.
Напомним, прошлой ночью под прицелом была портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе изуродовано более 40 зданий.
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Барани, пишіть уже про загрозу застосування законів Ньютона і аеродинаміки.
Отже-ж дятли.