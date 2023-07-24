Во Львове воину Ивану Дзюбе, лишившемуся ног в российском плену, установили протезы. ФОТО

Выполняя боевое задание на Соледарском направлении, разведчик Иван Дзюба попал в плен. После российских пыток вернулся домой с ампутированными конечностями и без пальца на руке. В настоящее время воин проходит лечение в реабилитационном центре "Несокрушимые" во Львове.

Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет Цензор.НЕТ.

"Украинский разведчик, который на себе ощутил всю жестокость врага, сейчас восстанавливается в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" во Львове. Учится ходить на протезах и хочет вернуться в армию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 32-летнего защитника зовут Иван Дзюба - так же, как и известного украинского диссидента, который тоже в свое время пережил российские пытки. Он родом с Хмельнитчины. До большой войны работал в Киеве на предприятии, где предоставляют услуги по профессиональному уходу за автомобилями. В сентябре прошлого года Ивана мобилизовали. Он стал разведчиком. Сначала его группа несла службу в Бахмуте, а затем уже зимой их перебросили в район Соледара.

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"В первый боевой выход на новом месте Иван с побратимами попали в поле зрения противника. Их обстреляли и отрезали все возможные пути для отступления. В течение недели ребята прятались от врага в лесополосе. Запасы воды и еды быстро закончились, так что уже на восьмой день решились рискнуть и выйти из укрытия. Но почти сразу наткнулись на "вагнеровцев". Одного из трех украинских разведчиков российские боевики расстреляли, двоих – забрали в плен и держали в Луганской области. Ивана сразу начали пытать - пытки током через мизинец на руке, беспощадно били по ногам и держали в холоде. Конечности поразил некроз – ткани стремительно начали отмирать", - сообщают в медучреждении.

В местной больнице Ивану ампутировали ноги. За ним ухаживал и перевязывал другой пленник – украинский военный медик. После 13 дней пребывания в плену Ивана передали украинской стороне – без двух ног и пальца на руке.

Далее лечили разведчика в Днепре и Киеве. В центр "Несокрушимые" мужчина приехал на реабилитацию.

"Здесь он получил протезы и сейчас учится на них ходить. Благодаря ежедневным занятиям с физическим терапевтом, Иван уже ходит без костылей. Более того, по возможности помогает передвигаться другим воинам, которые еще на колесном кресле. После завершения реабилитации Иван хочет вернуться в строй", - добавляют в медучреждении.