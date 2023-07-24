ВСУ применяют на поле боя кассетные боеприпасы, переданные США для Украины. ФОТО
Вооруженные силы Украины уже начали использовать на фронте американские снаряды класса M864 увеличенной дальности поражения (29 км).
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает сообщество Ukraine Weapons Tracker.
"Первое фото 155-мм кассетных снарядов, недавно переданных США на вооружение Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это снаряды класса M864 увеличенной дальности поражения (29 км), каждый из которых содержит 72 суббоеприпаса двойного назначения. Обычно эти снаряды рассматриваются как военный резерв.
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Вози залізної тарані,
То щедрої гостинець пані.
Уміла що кому давать,
Нівроку їй, нехай царствує,
Нехай не вадить, як не чує.
Поміж возами нігде стать,"
Тому і йдуть, за срюськім кораблем…
Кари, московітам *****, страшної кари, за смерть та горе, що вони принесли з московії!
А бо це така їхня специфіка, а бож якийсь гуманий варіант для кацапів.
82мм міна не менше 30 метрів.
знайди в гуглі формулу площі кола і порахуй скільки це метрів квадратних.
Де там повністю накрита площа ?
Орки криють касетними з Ураганів, по містах, а ми маємо виправдовуватися перед усіма за кожний снаряд використаний по ворогу.
І надалі, якщо не розбираєтесь в питаннях РАО (ракетно-артилерійського озброєння) краще промовчіть, стару армійську приказку - "Молчі за умного сойдьошь" ніхто не відміняв.
А щоб у когось не виникало бажання щось тявкнути у мій бік, щодо моєї компетенції, в питаннях артилерії, *********** та їх бойового застосування, повідомляю, що мій ВУС 030403, згідно запису у військовому квитку,- кому треба той зрозуміє. В армії служив, крайня займана посада,- командир батареї звукової розвідки, доводилось працювати практично на всіх основних артилерійських розвідувальних комплексах, як то АЗК-5, СНАР-1, СНАР-2, АРК, МАРС. Тому, нешановні іксьпьєрди, перш, ніж щось ляпнути, добряче подумайте, як ви тупо можете виглядати зі сторони, бо таки добряча ржака бере, коли яке-небудь тупориле створіння, яке супорт від рапортах відрізнити не може, починає всіх вчити життя та як ЗСУ воювати😝😝😝😝😝😝😜🤪