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Задержан бизнесмен, который за 1 млн грн хотел подкупить СБУшника, чтобы присвоить землю на полигоне "Широкий лан", - СБУ. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности разоблачило в Николаевской области предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, этот коммерсант является фигурантом уголовного производства по самовольному занятию 400 га земли на военном полигоне "Широкий лан".

"За 1 млн грн взятки он предлагал сотруднику украинской спецслужбы повлиять на следователя Национальной полиции. В частности, фигурант просил снять арест с земельного участка, который предприниматель "захватил" для ведения аграрного бизнеса.

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Задержан бизнесмен, который за 1 млн грн хотел подкупить СБУшника, чтобы присвоить землю на полигоне Широкий лан, - СБУ 01

Однако сотрудник Службы безопасности сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", - говорится в сообщении.

Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия коммерсанта и задержать его на "горячем" при передаче части неправомерной выгоды.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 6 млн грн.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику угрожает до 8 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области и Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Автор: 

взятка (6160) захват (787) Николаевская область (2124) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+15
Паравознюк?
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24.07.2023 17:01
+10
Майка у мільйонера зачьотна-навіть бомжі погребували б нею...
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24.07.2023 17:02
+6
Мужик на фото явно серьезный (одет респектабельно), адекватный (пытался легализовать землю на военном полигоне во время войны) бизнесмен)))
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24.07.2023 17:05
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Паравознюк?
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24.07.2023 17:01 Ответить
та ну. тому зараз ніколи, в серіалі знімається. )
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24.07.2023 17:44 Ответить
Ти думаєш, що пишеш? Паровозника арештовують при найвеличнішому???
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24.07.2023 17:46 Ответить
Майка у мільйонера зачьотна-навіть бомжі погребували б нею...
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24.07.2023 17:02 Ответить
более того, у нього щей тіліфон кнопочний
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24.07.2023 17:05 Ответить
Це ексклюзивна Верта!
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24.07.2023 17:26 Ответить
Він хотів жити на полігоні? Закрийте його в якійсь мішені на полігоні, нехай там поживе. Деякий час.
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24.07.2023 17:05 Ответить
Мужик на фото явно серьезный (одет респектабельно), адекватный (пытался легализовать землю на военном полигоне во время войны) бизнесмен)))
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24.07.2023 17:05 Ответить
Бізнес повірив у перемогу , ймовірно, інвестує, так би мовити, в майбутнє.
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24.07.2023 17:15 Ответить
В новости не хватает текста о том, что это был видный, европейский миллиардер)))) Было бы ТОП)
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24.07.2023 18:02 Ответить
людина хотіла бурячки посіяти а тут підарешт .
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24.07.2023 17:17 Ответить
Так вже шось посіяв,там земля скільки під паром гуляла,просто зобов*язати фермера віддати урожай ЗСУ,їхня ж земля,а так як вона не використовується за призначенням то дати в аренду,а урожай фіфті-фіфті.
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24.07.2023 19:47 Ответить
я тільки за ,але є ще СБУ яке хоче щоб позолотили ручку .
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24.07.2023 20:50 Ответить
Доводять до дачі хабаря, викривають, порушують справу і забирають бізнес. І прикритимь є чим - війна
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24.07.2023 17:17 Ответить
Дурний, йому кажуть: Широкий лан, ширрррокий. А він 1 млн...
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24.07.2023 17:20 Ответить
Можливо, це отой самий, поворознюк з Г+Г, для СЕРІАЛУ, а воно, он, як неловко вийшло!!
Треба щетільней, це не вагнерівців зливати з ОПУ, одразу і СБУ!
Мо, щось безумна підкаже цьому бізнесмену, їй цілий розділ у книгу буде…
Слава Україні!
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24.07.2023 17:21 Ответить
Всех подобных"бизнесменов" - без всяких отговорок отправлять на передовую, для перевоспитания, рыть окопы..
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24.07.2023 17:25 Ответить
Скоро СБУ візьмуть під "патронат" безплатну аналізів у медицині і календарь огородника, коли і що саджати
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24.07.2023 17:33 Ответить
Підвели дядька під взятку, міліон грн. сума серйозна, тільки СБУ може подібну операцію провернути.
Це не до Коломойського в гості ходити, тут хлопці не знімали взуття, відразу до справи.
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24.07.2023 18:01 Ответить
как может сбу помочь в приватизации земли мо?
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24.07.2023 18:04 Ответить
Хто тільки на тому "Ширлані", та чого тільки не саджав..)) Традиція там така, а може -- аура..))
Розповідав мені пенсіонер-головбух одного радгоспу: Ще за радянських часів, домовився директор з командиром полігону, та й засіяли декілька сот га зерновими. Зібрали, звезли, підбили баланс та й взялися за голови!! Скрізь ауру, за врожайність реально намалювались три шляхи: Зірка Героя соцпраці, або ж орден Леніна, або ж років по п'ять лісоповалу. Якщо ж не врахувати хоч частину врожаю, то вже не п'ять лісоповалу, а всі п'ятнадцять --- за полярним колом...
Зішлися на тому, що збільшили площу посіву, якщо що --- то дєвочка -машиністка навесні помилилась.. Ніхто в районі й не звернув уваги (може, й не хотів). По факту --- премії, річка самогону ширша за Південний Буг, ну й розвідка на слідуючий рік

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24.07.2023 18:12 Ответить
солдат економічного фронту
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24.07.2023 18:34 Ответить
А рило як Поровознюка.
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24.07.2023 19:03 Ответить
 
 