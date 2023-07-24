Задержан бизнесмен, который за 1 млн грн хотел подкупить СБУшника, чтобы присвоить землю на полигоне "Широкий лан", - СБУ. ФОТО
Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности разоблачило в Николаевской области предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, этот коммерсант является фигурантом уголовного производства по самовольному занятию 400 га земли на военном полигоне "Широкий лан".
"За 1 млн грн взятки он предлагал сотруднику украинской спецслужбы повлиять на следователя Национальной полиции. В частности, фигурант просил снять арест с земельного участка, который предприниматель "захватил" для ведения аграрного бизнеса.
Однако сотрудник Службы безопасности сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", - говорится в сообщении.
Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия коммерсанта и задержать его на "горячем" при передаче части неправомерной выгоды.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 6 млн грн.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику угрожает до 8 лет с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области и Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
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Треба щетільней, це не вагнерівців зливати з ОПУ, одразу і СБУ!
Мо, щось безумна підкаже цьому бізнесмену, їй цілий розділ у книгу буде…
Слава Україні!
Це не до Коломойського в гості ходити, тут хлопці не знімали взуття, відразу до справи.
Розповідав мені пенсіонер-головбух одного радгоспу: Ще за радянських часів, домовився директор з командиром полігону, та й засіяли декілька сот га зерновими. Зібрали, звезли, підбили баланс та й взялися за голови!! Скрізь ауру, за врожайність реально намалювались три шляхи: Зірка Героя соцпраці, або ж орден Леніна, або ж років по п'ять лісоповалу. Якщо ж не врахувати хоч частину врожаю, то вже не п'ять лісоповалу, а всі п'ятнадцять --- за полярним колом...
Зішлися на тому, що збільшили площу посіву, якщо що --- то дєвочка -машиністка навесні помилилась.. Ніхто в районі й не звернув уваги (може, й не хотів). По факту --- премії, річка самогону ширша за Південний Буг, ну й розвідка на слідуючий рік