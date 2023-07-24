Задержан бизнесмен, который за 1 млн грн хотел подкупить СБУшника, чтобы присвоить землю на полигоне "Широкий лан", - СБУ. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности разоблачило в Николаевской области предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, этот коммерсант является фигурантом уголовного производства по самовольному занятию 400 га земли на военном полигоне "Широкий лан".

"За 1 млн грн взятки он предлагал сотруднику украинской спецслужбы повлиять на следователя Национальной полиции. В частности, фигурант просил снять арест с земельного участка, который предприниматель "захватил" для ведения аграрного бизнеса.

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Однако сотрудник Службы безопасности сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", - говорится в сообщении.

Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия коммерсанта и задержать его на "горячем" при передаче части неправомерной выгоды.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 6 млн грн.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику угрожает до 8 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области и Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.