"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился в 300 м. от точки удара, - СМИ. КАРТА

ЗРПК "Панцирь" на крыше здания Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Как следует из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

До места удара украинского беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 метров. Тем не менее, никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили.

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Напомним, ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.