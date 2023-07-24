"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился в 300 м. от точки удара, - СМИ. КАРТА
ЗРПК "Панцирь" на крыше здания Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.
Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Как следует из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.
До места удара украинского беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 метров. Тем не менее, никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили.
Напомним, ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.
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Такая великая Россия
Такой знамениьый балет
Что помешало танцорам в этот раз?
а це ж міноборони! на кожному поверху по чотири кпп. поки усім перепусту покажеш - от дрона і прогавив...
все панцыри или на фронте или на крейсере или под бункером
а потом опять выходной.. неее ну как маленькие то ей Богу ктов понедельник то в Рашке на работу то выходил поутпру ближе к полднику и то чтобы расписаться за всю неделю наперед был ушел буду...
а перший на другому поверсі якраз стояв в черзі в буфет міноборони та нічого не чув
Вже ж було відео де панцирь палить над головою тримаючого телефон ватоголового.
Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP.
Знаете сколько стоит парковка в центре Москвы?