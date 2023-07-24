РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15272 посетителя онлайн
Новости Фото Война
8 433 47

"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился в 300 м. от точки удара, - СМИ. КАРТА

ЗРПК "Панцирь" на крыше здания Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Панцирь на крыше Минобороны РФ не смог сбить украинский дрон, хотя находился в 300 м. от точки удара, - СМИ 01

Как следует из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

До места удара украинского беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 метров. Тем не менее, никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили.

Читайте также: Все беспилотники, атаковавшие Москву утром, нейтрализованы, качество работы ПВО должны оценивать эксперты, - Песков

Напомним, ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.

Автор: 

беспилотник (3601) москва (3074) ПВО (2749)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Ну как же так?
Такая великая Россия
Такой знамениьый балет
Что помешало танцорам в этот раз?
показать весь комментарий
24.07.2023 18:39
+13
Значит полный фуфел этот панцирь
показать весь комментарий
24.07.2023 18:45
+11
Присмак рязанського сахарку стає все відчутнішим.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну как же так?
Такая великая Россия
Такой знамениьый балет
Что помешало танцорам в этот раз?
показать весь комментарий
24.07.2023 18:39 Ответить
Вот этот самый панцирь и помешал. Ну не способна черупаха так быстро реагировать, тем более когда ее зкипаж бухой. Это сложная задача с тремя неизвестными и бухими операторами этой вундервафли.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:00 Ответить
екіпаж побіг в туалет. увесь. тобто другий номер - заряджаючий. бо перший ще з учорашнього походу "па-нуждє" не повернувся. як пішли повідомлення про прильоти "па-масквє", то так нужда прикрутила....

а це ж міноборони! на кожному поверху по чотири кпп. поки усім перепусту покажеш - от дрона і прогавив...
показать весь комментарий
24.07.2023 21:34 Ответить
Вот так кацапы и кремль в унитаз уже спускают. Даже из Украины ценой своей никчемной жизни на мацкву унитазы тащат. На одноименном крейсере унитазы уже не нужны.
показать весь комментарий
24.07.2023 21:40 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2023 22:04 Ответить
Аналоговнет же
показать весь комментарий
24.07.2023 18:39 Ответить
на крыше - дурилка картонная
все панцыри или на фронте или на крейсере или под бункером
показать весь комментарий
24.07.2023 21:42 Ответить
Може він з лайна та палок там зібраний. Стоїть для ''блюзіра''.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:41 Ответить
панцир есть золдат нету после выходных понедилка до птницы похмелье
а потом опять выходной.. неее ну как маленькие то ей Богу ктов понедельник то в Рашке на работу то выходил поутпру ближе к полднику и то чтобы расписаться за всю неделю наперед был ушел буду...
показать весь комментарий
24.07.2023 18:43 Ответить
Значит полный фуфел этот панцирь
показать весь комментарий
24.07.2023 18:45 Ответить
Просто поставили не туди де треба. І ті безпілотники виявилися поза зоною досяжності машини.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:48 Ответить
От я не люблю читати дурню)Не зміг,бо була година зміни "караула")))
показать весь комментарий
24.07.2023 18:50 Ответить
так написав жеж - другий кричав з кабінки клозету на першому поверсі "караул! бомага скінчилася!,
а перший на другому поверсі якраз стояв в черзі в буфет міноборони та нічого не чув
показать весь комментарий
24.07.2023 21:39 Ответить
І ще)))панцир заплющив очі,мовляв,лиш би не в мене)))
показать весь комментарий
24.07.2023 18:52 Ответить
Ці всі машини на дахах це для публіки. Насправді вони можуть догратися з тими машинами ППО на дахах до того, що вони при намірі щось збити розрядяться в найближчий будинок, а не в ворожий для них об'єкт. Використовувати ппо в місті правильно ще потрібно вміти.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:52 Ответить
та й нехай розряджаються. найближчий будинок - міноборони. при нагоді ще пару міноборонів побудують. двохдверних. і дощок. щоб лаврову подобалися
показать весь комментарий
24.07.2023 21:41 Ответить
Присмак рязанського сахарку стає все відчутнішим.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:54 Ответить
Ці б панцирі прорідити FPV дронами. Ризиковано, але перед атакой на кремль чи резиденцією ху#ла можна і ризикнути місцевим партизанами. Звісно, погодивши це з нашою розвідкою перед запуском далекобійних дронів з України.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:55 Ответить
косоглазый рукожоп
показать весь комментарий
24.07.2023 18:57 Ответить
що він зіб'є? він же пам'ятник!...
показать весь комментарий
24.07.2023 19:00 Ответить
Ну не смог сбить и хрен с ним. Как то пофиг на Москву. Вы бы лучше рассказали сколько шахедов сбили, которые постоянно порты атакуют.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:04 Ответить
Панцирь сбивает лучше всего российскую авиатехнику доказано вагнеровцами.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:08 Ответить
Персонал панциря пив бояру,їм було не до безпілотників.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:09 Ответить
взагалі-то думаю вони панцирі як радари на дахи постаили, бо у разі роботи своїми ракетами та спареними кулеметами він розвалить половину мордору
Вже ж було відео де панцирь палить над головою тримаючого телефон ватоголового.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:10 Ответить
Там нема кулеметів, там 30 мм гармати 2А38М .
показать весь комментарий
24.07.2023 19:30 Ответить
це навіть краще, для стрільби по висоткам мордору
показать весь комментарий
24.07.2023 19:45 Ответить
"не смог сбить украинский дрон" он пытался
показать весь комментарий
24.07.2023 19:12 Ответить
а все 4 Шторм Шадов в Крыму попали в цели
показать весь комментарий
24.07.2023 19:15 Ответить
Днище!
показать весь комментарий
24.07.2023 19:20 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2023 19:31 Ответить
Влучання в сам "панцир" легким дроном-камікадзе може викликати детонацію боєкомплекту. Звідси виходить що вони стоять порожні (без бк), або кацапи безпросвітно тупі...
показать весь комментарий
24.07.2023 19:32 Ответить
безпросвітно пьянi
показать весь комментарий
24.07.2023 19:36 Ответить
А от в це я не повірю, хоча дуже б хотілось щоб так було завжди...
показать весь комментарий
24.07.2023 19:43 Ответить
Перерва на обід. Війна війною...
показать весь комментарий
24.07.2023 19:33 Ответить
а в тюрьме щас ужин , макароны
показать весь комментарий
24.07.2023 19:37 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2023 20:04 Ответить
Ніхто і ніде вже не схоче купувати расіянські системи ПВО, хіба шо якась еритрея😁
показать весь комментарий
24.07.2023 19:46 Ответить
а если не будут брать отключат газ
показать весь комментарий
24.07.2023 19:50 Ответить
Чуть позднее самолётами Су-24 воздушных сил Украины было выпущено четыре крылатые ракеты Storm Shadow: три - по складу с боеприпасами в окрестностях Вольного и одна по ремонтной базе у Новостепного. К сожалению, все четыре попали в цель.

Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP.
показать весь комментарий
24.07.2023 19:48 Ответить
рос СМИ
показать весь комментарий
24.07.2023 19:49 Ответить
А шо це з рядами вiкон на будiвлi знизу фото?
показать весь комментарий
24.07.2023 20:00 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2023 20:03 Ответить
Це надувний муляж панциря. Радіти ще зарано.
показать весь комментарий
24.07.2023 21:09 Ответить
Якщо бути зовсім об'єктивним, то нажаль, шкода від наслідків роботи "Панциря" була б більшою, ніж наслідки влучання беспілотника.
показать весь комментарий
24.07.2023 21:30 Ответить
Что вы к этому Панцирю на крыше пристали?!
Знаете сколько стоит парковка в центре Москвы?
показать весь комментарий
25.07.2023 13:43 Ответить
 
 