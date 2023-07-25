Сутки на Донетчине: удар из "Смерчей" по Константиновке, обстрелы Красногоровки и Угледара. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении 1 человек ранен в Угледаре. Под огнем – Веселое и Федоровка Комарской громады.

На Донецком направлении россияне обстреляли из артиллерии частный сектор Курахова – поврежден дом. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Максимилиановки Марьинской громады.

"На Горловском направлении враг нанес мощный удар из "Смерчей" по Константиновке - 2 человека погибли, 7 ранены, в том числе погиб 1 ребенок, ранены 4 ребенка. Поврежден инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 5 многоэтажек, 5 частных домов, котельная и школа. Также в громаде повреждены 2 дома в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Лисичанском направлении в Северске 1 человек ранен, поврежден 1 дом. Разрушен дом в Тернах Лиманской громады.

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Кириленко также информирует, что за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 10.

Напомним, россияне обстреляли Константиновку около 19 часов 24 июля. Рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами. По состоянию на 07:00 25 июля во время обстрела Константиновки 2 человека погибли, среди них - 10-летний мальчик.