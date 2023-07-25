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Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ. ФОТО

На крыше посольства России в Кишиневе российские спецслужбы разместили десятки антенн и спутниковых тарелок для слежки. Представители российских разведчиков, работающих в Молдове, тесно связаны с хакерскими группировками и раньше были причастны к взлому почты Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Расследование провели журналисты Jurnal TV и The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на крыше посольства РФ в столице Молдовы с каждым годом увеличивается количество передающих устройств и спутниковых тарелок.

Также на крыше посольства и соседнего здания периодически можно увидеть людей. Особая активность наблюдается накануне президентских выборов или во время визитов зарубежных делегаций.

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Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ 01

Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ 02

Журналисты выяснили, что лица на крыше посольства являются офицерами связи с ГРУ и СВР, связанными с хакерскими группировками, взламывающими почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

"Одним из этих офицеров, по данным расследователей, оказался сотрудник ГРУ Павел Якунин, совершавший манипуляции с соединительными кабелями накануне Евросаммита. В тот же период была совершена хакерская атака на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности", - отметили журналисты.

Также журналисты добавляют, что разведка РФ начала работу в Молдове в 2015 году. В публикации говорится, что в целях поддержки политика Игоря Додона страну посещали кадровые офицеры ГРУ, СВР и 5-й Службы ФСБ, среди которых Сергей Сарапулов, Сергей Королев, Игорь Науменко, Александр Миронов, Константин Валдай, Александр Кошуренко и Александр Чикуров. По источникам журналистов эти лица служат в радиоразведке ГРУ, а некоторые из них являются специалистами по прослушиванию телефонов или взломов компьютерных сетей.

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В расследовании также говорится, что супруги упомянутых россиян часто посещают Молдову. Источник издания в пограничной службе Молдовы рассказал, что жены российских офицеров разведки нередко перевозят с собой по несколько флешек и жестких дисков.

Сейчас офицерами-связистами и "слушателями" в Кишиневе командует Александр Васинович. Он часто появляется на крыше посольства и дает указания подчиненным.

Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ 03

Отмечается, что на крыше посольства насчитывается 28 антенн и тарелок, некоторые из них позволяют устанавливать спутниковую связь, микроволновую ретрансляционную линию или усиливать сигнал беспроводного интернет-маршрутизатора, определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет.  Они перехватывают сигналы спутниковой телефонии. Это позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции.

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Молдова (1872) россия (95546) спецслужбы (466)


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Топ комментарии
+21
Російських дипломатів, як і спортсменів, вчених чи священників немає! Є агенти ФСБ чи ГРУ!!!
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25.07.2023 10:14
+9
Русня всюди лізе нахабно, і через те успішно.
Цікаво, а шваркнути по тій електроніці якимось випромінювачем СВЧ так, щоб вона погоріла, можна?
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25.07.2023 10:18
+6
Я не експерт в радіозв'язку, але невже не існує якихось глушителів сигналу, які можна поставити на дахах довкола.
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25.07.2023 11:01
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Російських дипломатів, як і спортсменів, вчених чи священників немає! Є агенти ФСБ чи ГРУ!!!
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25.07.2023 10:14 Ответить
Русня всюди лізе нахабно, і через те успішно.
Цікаво, а шваркнути по тій електроніці якимось випромінювачем СВЧ так, щоб вона погоріла, можна?
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25.07.2023 10:18 Ответить
а я-то наивный думал, что антенны - это для растений разных, и красоты. А оно вон оно как...
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25.07.2023 10:20 Ответить
Все убогое.
Еще Гагарин такие тарелки использовал.
Деды с Рейхстага сняли.
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25.07.2023 10:30 Ответить
Скоро они будут использовать вот такие средства прослушки. А кули, деды слушали.
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25.07.2023 11:18 Ответить
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25.07.2023 10:57 Ответить
Грете Волю !
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25.07.2023 10:59 Ответить
Трете сала. Совсем немного. И на волю, в бЯрёзки средней полосы Мордовии.
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25.07.2023 11:14 Ответить
Я не експерт в радіозв'язку, але невже не існує якихось глушителів сигналу, які можна поставити на дахах довкола.
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25.07.2023 11:01 Ответить
А вот если предположить, что случайно, чисто случайно, и естественно совершенно не преднамеренно, группа из 10-12 молдавских охотников, находящихся в стадии лёгкого опьянения, и на спор, из охотничьих ружей 12 калибра, произведёт с крыши соседнего здания пару залпов картечью по этим тарелкам, просто перепутав их с мишенями, то какова вероятность того, что они продолжат функционировать? Охотников конечно "накажут" по всей строгости.
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25.07.2023 11:13 Ответить
Дирки в тарілках не завадят їхій роботі, для цього треба вивести з ладу маленьку головку, яка знаходиться у фокусі цих тарілок. Але і це нічого не дасть, бо вона є лише блоком, який ловить сигнал, вся дійсно цінна апаратура знаходиться всередині будівлі, а замінити головку коштує копійки, і годину неспішної роботи, ну і ще трохи часу для підстройки антени.
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25.07.2023 11:25 Ответить
Так я и предположил что это 12 калибр и картечь. Облако картечи. За зеркало и т.д. я в курсе, как военный врач-психиатр. И кто мешает этой группе охотников упражняться ежедневно? Ну хорошо, не охотников с гладкостволом, а юнцу с малокалиберной винтовкой имеющей хорошую оптику?
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25.07.2023 11:31 Ответить
Нажаль, цивілізоване суспільство не допускає таких методів.

Згадаймо Кубу, де, як підозрюють американці, їхне посольство піддавалось впливу якогось опромінення, яке призводило до запаморочень, нудоти, розладу сну, головних болей співробітників посольства, але ж по факту американці нічим не змогли на це відповісти, і лише намагались якимось чином захиститись від цього випромінювання.
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25.07.2023 11:46 Ответить
Неззя це як би по нароссії пальнуть, глушилки РЕБ мало б дали хіба що на короткий час, ліпше перепад електрики так щоб кабелі поплавило
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25.07.2023 13:34 Ответить
Ну и чего братья молдаване,не викинут свинособак из Молдови??
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25.07.2023 11:15 Ответить
Это "дипломаты", просто так взять и выкинуть Заратустра не позволяет.
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25.07.2023 11:16 Ответить
Американцы вот просто так взяли и разогнали в Калифорнии "центр культуры" напичканный вот такой аппаратурой. Ликвидировали за пару недель.
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25.07.2023 12:53 Ответить
Удивили. Было бы удивительно, если бы они этого не делали.
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25.07.2023 11:15 Ответить
Вислати з країни рашисьських дипломатів, посольство зачинити, та й по всьому. Нічого доброго ці фсбшно грушні дипломати не приносять! А краше спалити живцем в цій будівлі!
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25.07.2023 11:25 Ответить
Везде где появляются кацапы начинает вонять говном.
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25.07.2023 11:27 Ответить
І, що робиться щоб цьому протидіяти???
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25.07.2023 11:34 Ответить
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25.07.2023 11:49 Ответить
Что-то мне подсказывает, что скоро будет эффект линзы на крыше...
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25.07.2023 14:13 Ответить
посилання на .сру помийку.
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25.07.2023 14:46 Ответить
я думаю що на дахах американських посольств по всьому світу теж багато цікавого можна побачити.
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25.07.2023 15:29 Ответить
нашли проблему, з дрона кинули б кільки гранат
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25.07.2023 19:32 Ответить
 
 