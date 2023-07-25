Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ. ФОТО

На крыше посольства России в Кишиневе российские спецслужбы разместили десятки антенн и спутниковых тарелок для слежки. Представители российских разведчиков, работающих в Молдове, тесно связаны с хакерскими группировками и раньше были причастны к взлому почты Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Расследование провели журналисты Jurnal TV и The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на крыше посольства РФ в столице Молдовы с каждым годом увеличивается количество передающих устройств и спутниковых тарелок.

Также на крыше посольства и соседнего здания периодически можно увидеть людей. Особая активность наблюдается накануне президентских выборов или во время визитов зарубежных делегаций.

Читайте: Если бы не сопротивление украинцев, Молдова могла стать следующей жертвой РФ, - Мелони

Журналисты выяснили, что лица на крыше посольства являются офицерами связи с ГРУ и СВР, связанными с хакерскими группировками, взламывающими почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

"Одним из этих офицеров, по данным расследователей, оказался сотрудник ГРУ Павел Якунин, совершавший манипуляции с соединительными кабелями накануне Евросаммита. В тот же период была совершена хакерская атака на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности", - отметили журналисты.

Также журналисты добавляют, что разведка РФ начала работу в Молдове в 2015 году. В публикации говорится, что в целях поддержки политика Игоря Додона страну посещали кадровые офицеры ГРУ, СВР и 5-й Службы ФСБ, среди которых Сергей Сарапулов, Сергей Королев, Игорь Науменко, Александр Миронов, Константин Валдай, Александр Кошуренко и Александр Чикуров. По источникам журналистов эти лица служат в радиоразведке ГРУ, а некоторые из них являются специалистами по прослушиванию телефонов или взломов компьютерных сетей.

Также читайте: Россия планировала переворот в Молдове весной 2023 года, - Санду

В расследовании также говорится, что супруги упомянутых россиян часто посещают Молдову. Источник издания в пограничной службе Молдовы рассказал, что жены российских офицеров разведки нередко перевозят с собой по несколько флешек и жестких дисков.

Сейчас офицерами-связистами и "слушателями" в Кишиневе командует Александр Васинович. Он часто появляется на крыше посольства и дает указания подчиненным.

Отмечается, что на крыше посольства насчитывается 28 антенн и тарелок, некоторые из них позволяют устанавливать спутниковую связь, микроволновую ретрансляционную линию или усиливать сигнал беспроводного интернет-маршрутизатора, определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет. Они перехватывают сигналы спутниковой телефонии. Это позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает торговлю с Ираном, в портах стран все больше кораблей, - СМИ. КАРТА