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Оккупанты за прошедшие сутки выпустили 250 снарядов по территории Херсонщины, ночью обстреляли Берислав. ФОТО

Российские захватчики 46 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, "Градов", СПГ, АГС и БПЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; систему жизнеобеспечения общеобразовательной школы и торгового помещения в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Ночью были атакованы Херсон, Садовое, Антоновка и Камышаны.

Также около 22:00 24 июля российские войска обстреляли город Берислав.

"Населенный пункт оккупанты атаковали из артиллерии. Две местные жительницы 60 и 63 лет получили ранения", - сообщили в прокуратуре Херсонской области.

В городе повреждены частные дома.

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Оккупанты за прошедшие сутки выпустили 250 снарядов по территории Херсонщины, ночью обстреляли Берислав 01
Оккупанты за прошедшие сутки выпустили 250 снарядов по территории Херсонщины, ночью обстреляли Берислав 02

Автор: 

обстрел (27165) Херсон (2822) Берислав (142) Херсонская область (4772)


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Цікавіше куди били ми і куди попали.
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25.07.2023 10:46 Ответить
 
 