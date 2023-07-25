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Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI. ФОТОрепортаж

В Стамбуле проходит международная выставка вооружений и военной техники IDEF-23, там представлена продукция украинских оборонных компаний.

Об этом сообщает Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

Выставка продлится с 25 по 28 июля.

По данным NAUDI, участники стенда - UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗОВ запланировали ряд важных переговоров с поставщиками комплектующих и международными партнерами, которые помогают Украине.

"Международная кооперация NAUDI - совместная разработка военной техники, снабжение компонентов, внедрение новых принципов эффективного управления и мирового опыта.

В этот раз на объединенном стенде представлена и продукция предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" - ГП "ГосККБ "Луч". NAUDI гордится сотрудничеством с государственным сектором ВПК в производстве всемирно известных комплексов "Нептун" и "Ольха"", - говорится в сообщении.

Читайте: Годовщина потопления крейсера "Москва": Зеленский учредил в Украине день ОПК

Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI 01
Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI 02
Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI 03
Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI 04
Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI 05

выставка (449) оружие (10219) Турция (3379) ОПК (148)


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Топ комментарии
+19
/NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха"\
Всесвітньо відомі? А скільки їх виготовлено за останні чотири роки?
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25.07.2023 11:13
+15
що там, крім красивих стільців, ще представлено? на фронті коли це буде???
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25.07.2023 11:14
+11
Вот именно. И где же дальнобойные варианты "Вильха М и М2", обещанные к наступлению ЗСУ? Мы клянчим ракеты на западе, хотя разработаны свои неплохие более мощные и точные на 150 и 200 км.
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25.07.2023 11:22
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/NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха"\
Всесвітньо відомі? А скільки їх виготовлено за останні чотири роки?
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25.07.2023 11:13 Ответить
Вот именно. И где же дальнобойные варианты "Вильха М и М2", обещанные к наступлению ЗСУ? Мы клянчим ракеты на западе, хотя разработаны свои неплохие более мощные и точные на 150 и 200 км.
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25.07.2023 11:22 Ответить
В асфальті.
А ще були у 2018 році крилаті ракети але три проекти зарізала зелена антимайданна шобла:
https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
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25.07.2023 14:01 Ответить
Шо? Опять?

Укроборонпром только в профиль?

Опять пиарится для зарубежа, как продажа Танков для тайланда, а ВСУ одни обещания?

Зачем сейчас, снова, эта стратегия?

Понятно было с укроборонпромом- продали новейшие разработки зарубеж, деньги рассовали по офшорам и победно отчитались…

Нужны комплектующие? Так не на выставке этим заниматься!

Где государственная Украинская ракетная программа? Деньги же есть!
Времени прошло- море…

И никто ничего не делает?

( хотел бы ошибиться-что есть секретные разработки…но на это надежды почти нет).
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25.07.2023 17:13 Ответить
Вони що нічого не почали виробляти, а вже бажають заробити гроші основним хабарникам з МО.
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25.07.2023 11:13 Ответить
що там, крім красивих стільців, ще представлено? на фронті коли це буде???
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25.07.2023 11:14 Ответить
Після нашої перемоги.
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25.07.2023 11:23 Ответить
...над ЗЄлєнськими 😕
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25.07.2023 11:48 Ответить
Это все отлично. Валюта тоже очень нужна. Только один начальник оборонпрома обещал "Вильха М" и "Вильха М2" к наступлению нашей армии. Наступление идет, а применения этих ракет что-то не видать никак. Как и разрекламированных ударных дронов.
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25.07.2023 11:18 Ответить
Так "один начальник" вже за те суворо покараний. Його... звільнили! Уявляєте? Звільнили! Як же він тепер харчуватися буде?
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25.07.2023 11:41 Ответить
Та да, типа наказали.
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25.07.2023 12:06 Ответить
Тут цікаве інше

Іноземну допомогу можна перекидати на ЗП держслужбовцям, пенсії та інші соцвидатки

На ЗП для військових, та закупку озброення - ці кошти використовувати заборонено

Тобто виходить, що всі керуючі отримують мільонні ЗП за рахунок іноземної допомоги?

Інколи навіть більше, чим їх колеги на аналогічних посадах в цих країнах.

Якщо так - то ніякого толку не буде, навіщо працювати, якщо захід і так заплатить.
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25.07.2023 14:03 Ответить
А хто закупить це все? Невже МО України? Та ладно... ввижається ж таке.
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25.07.2023 11:25 Ответить
Стаття ні про що. Обіцяна зброя для ЗСУ поки що не матеріалізувалась у необхідному обсязі. Єдиний позитив, що представники NAUDI на останньому фото виглядають фотогенічно і більш схожими на туристів але за державний кошт.
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25.07.2023 11:26 Ответить
Побільше отих сосен корабельних, щоб і про ДРОНИ для фронту забули керівники з Міноборони, Мінстратег, та ще цілої купи дармоїдів-військовозобов'язаних на посадах!!
Десь попередники з цих посад, ПРОДОВЖУЮТЬ дуже уболівати за безпеку України, перебуваючи за її кордоном!! За 1.5 роки непогано грошенят підзаробили!
Стефанчук+Зеленський+шмигаль, можуть, ще своїх призначенців і пам'ятати!!
Пильнуймо Україну від ТРУТНІВ!!
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25.07.2023 11:29 Ответить
після шалено вдалої реклами з потопленою "Москвою" за Пороха та Кривавого Пастора продукція "Луча" вироблялася би сотнями собі і на експорт (нехай і, можливо у третій країні)... але талановиті аніматори - зебіли Зєлі здатні лише про.бувати усе, і землі і економіку і людей, і згодом шукати і назначати винних, і найчастіше "винуваті" - саме патріоти та чесні-принципові Українці
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25.07.2023 11:38 Ответить
негусто..... хипстеры на отдыхе....
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25.07.2023 11:39 Ответить
продукция хде ?
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25.07.2023 11:42 Ответить
Те що врятували зі складу Пашинський і Таня Чорновіл, вже закінчилось
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25.07.2023 14:03 Ответить
З чогось треба ж починати... я думаю та ракета яка потопила Москву буде багатьом цікава))
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25.07.2023 11:44 Ответить
"Стугна" показала себя очень и очень. "Корсар" тоже. Есть еще "Вильха М\М2" на которую глаз положили еще до войны. И если бы не предатель Таран, зарубивший их и "Нептун", может бы рашики еще десять подумали перед тем, как лезть

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25.07.2023 12:12 Ответить
Naudin
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25.07.2023 11:53 Ответить
Тварі зелені чотири роки ******** оборонку і Армію, грабують бюджет і фінансову допомогу партнерів. А на виставку повезли те, що при Пороху розробляли, а зегном зарубав усі оборонні програми зразу як схватив булаву. Коемлівський диверсант рулить.
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25.07.2023 12:11 Ответить
ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ - УКРАЇНА ВИПРОШУЄ ЗБРОЮ З ЗА КОРДОНУ,
а свою хрєн виробляє, бо менеджери "Укроборонпрому" замість виробництва
зброї здають виробничі площі концерну в аренду під склади, бо їм так вигідно
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25.07.2023 13:23 Ответить
Оборонпром з України це ні про що. От шоу і щоб всі ржали, то так, для українців, найважливіше.
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26.07.2023 10:26 Ответить
 
 