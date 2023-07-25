Украинские предприятия ОПК представляют собственную продукцию на оборонной выставке IDEF-23, запланирован ряд переговоров, - NAUDI. ФОТОрепортаж

В Стамбуле проходит международная выставка вооружений и военной техники IDEF-23, там представлена продукция украинских оборонных компаний.

Об этом сообщает Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

Выставка продлится с 25 по 28 июля.

По данным NAUDI, участники стенда - UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗОВ запланировали ряд важных переговоров с поставщиками комплектующих и международными партнерами, которые помогают Украине.

"Международная кооперация NAUDI - совместная разработка военной техники, снабжение компонентов, внедрение новых принципов эффективного управления и мирового опыта.

В этот раз на объединенном стенде представлена и продукция предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" - ГП "ГосККБ "Луч". NAUDI гордится сотрудничеством с государственным сектором ВПК в производстве всемирно известных комплексов "Нептун" и "Ольха"", - говорится в сообщении.

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