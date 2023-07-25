Заочно сообщено о подозрении ныне воюющим против Украины 9 предателям из Крыма - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении 9 бывшим военным тактической группе Воздушных Сил "Крым" ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после оккупации полуострова в 2014 году они изменили присяге, перешли на сторону врага и продолжили службу в вооруженных формированиях РФ.

Смотрите: Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ. ФОТО

Все предатели занимали высшие офицерские должности. В частности, это прежние:

- три заместителя командира радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300ПС);

- начальник обслуживания отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300ПС);

- начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части воинской части;

- начальник отделения личного состава и строевого – заместитель начальника штаба;

- начальник физической подготовки и спорта;

- заместитель командира дивизиона по вооружению – командир радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300ПС);

– заместитель начальника командного пункта по вооружению воинской части.























Смотрите: Нардепа от "ОПЗЖ" Пономарева поймали на госизмене, - СБУ. ФОТО

"Один из заместителей командира за время оккупации полуострова существенно продвинулся по карьерной лестнице в армии РФ. В частности, в 2021 году он получил звание подполковника и должность заместителя командира воинской части в Ростове-на-Дону. Находясь на руководящей должности, военный, в частности, активно посещает школы и агитирует выбирать профессию "служения семье", - говорится в сообщении.

Трое из подозреваемых остались на территории Крыма для выполнения боевых задач под флагом России. В частности, они напрямую управляют комплексами С-400 для осуществления противовоздушной обороны полуострова и запусков ракет по Украине.

Еще четыре человека стали "лицом" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка РФ: они систематически принимают участие в массовых мероприятиях и раздают интервью пропагандистским СМИ.

Кроме того, один из предателей, возможно, принимает участие в эскалации конфликта в Сирии в составе военных формирований РФ.

Также смотрите: ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным ГБР, все девять человек подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.