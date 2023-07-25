Заочно сообщено о подозрении ныне воюющим против Украины 9 предателям из Крыма - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении 9 бывшим военным тактической группе Воздушных Сил "Крым" ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, после оккупации полуострова в 2014 году они изменили присяге, перешли на сторону врага и продолжили службу в вооруженных формированиях РФ.
Все предатели занимали высшие офицерские должности. В частности, это прежние:
- три заместителя командира радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300ПС);
- начальник обслуживания отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300ПС);
- начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части воинской части;
- начальник отделения личного состава и строевого – заместитель начальника штаба;
- начальник физической подготовки и спорта;
- заместитель командира дивизиона по вооружению – командир радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300ПС);
– заместитель начальника командного пункта по вооружению воинской части.
"Один из заместителей командира за время оккупации полуострова существенно продвинулся по карьерной лестнице в армии РФ. В частности, в 2021 году он получил звание подполковника и должность заместителя командира воинской части в Ростове-на-Дону. Находясь на руководящей должности, военный, в частности, активно посещает школы и агитирует выбирать профессию "служения семье", - говорится в сообщении.
Трое из подозреваемых остались на территории Крыма для выполнения боевых задач под флагом России. В частности, они напрямую управляют комплексами С-400 для осуществления противовоздушной обороны полуострова и запусков ракет по Украине.
Еще четыре человека стали "лицом" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка РФ: они систематически принимают участие в массовых мероприятиях и раздают интервью пропагандистским СМИ.
Кроме того, один из предателей, возможно, принимает участие в эскалации конфликта в Сирии в составе военных формирований РФ.
По данным ГБР, все девять человек подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
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