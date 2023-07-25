Дискредитировал военных, препятствовал вручению повесток и оправдывал агрессию РФ: на Львовщине задержан блогер. ФОТО
Житель Дрогобыча, являющийся местным блогером, на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры доложено о подозрении блогеру из Львовщины. Ему инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.
По данным следствия, подозреваемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в этом учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, опубликованном впоследствии в социальной сети.
Также подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в котором утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он дал "советы", как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.
Кроме того, на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.
Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ.
В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.
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https://www.youtube.com/watch?v=k9qer-hz4YM Лорак ганяють на росії та зривають концерти. Повчальна історія зрадниці
Аргумент типу: нас послали нах, а ми образились не пропонувати.
для "месний дурачок" он слишком продуктивный и в трэнды попадает.
Там цэлый батальйон обслуги работает для ниво, для "месний дурачок".
а ты тут фсем мозжэчок засираеш.
шо тут случилось, Изя? , шо цэлова тибя прислали?
https://www.volynnews.com/news/all/treba-bulo-hrokhnuty-*********-viyskovi-z-luhanshchyny-vderlysia-do-budynku-volynianyna/
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Тю! тожэ самое делают дружно и вместе Люся Обдристовечь, Сирожа Дацюк, Юра Романенко (ему лет 50, а выглядит как 12-летний забияка, проблемы с речью и поведением), Андрей Баумейстер, и некто Фельдман. Тока шо повестки не рвут.
Регулярно, на совместных стримах, порочат украинских героев.
И хто-то жэ их крышует? - дайот иммунитет от преследования.
Панятно шо не путен и не кличко.
@SSamsonovy4
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24 лип.
Власного виробництва зброї нема. ППО і авіації нема. Форму не купують. Аптечки з гівна. Моб.ресурс скінчився. Інфраструктура розйобана.
Є - марафон, продажні активісти, піздінг бабла, кастова система, серіали, довбойоби при владі, пройобана політика, внутрішні чвари.
Здобули!
і чим швидше ми почнем її виправляти, тим краще
Більше всього дискредитують ЗСУ оті воєнкоми які призивають інвалідів дитинства з надією що вони одужали чи просто на вулицях з бійкою пакують перехожих в автівки
Я думаю, що наказати його потрібно, тому що він реально втратив берега . Але мобілізація бідних - і бронь чиновників - от що по справжньому дискредитує Україну
Не з усім згодний з тим, що говорять ті чи інші журналісти, блогери, але, нажаль, "сморід" від конкретно цієї справи надто вже сумнівний, непевний (і чомусь одразу ж пригадуються справи на того ж таки Червінського, Кривоноса, Звіробій, Ріфмастера).
Бо дивно виходить. Коли, наприклад, працівники "ТЦК" грубо порушують закони України (та й загалом, самі діють поза законом) та норми Конституції, дискредетуючи тим самим ті ж таки ЗСУ та створюючи тим самим - загрозу Національній безпеці - це "норма".
А от коли журналісти, громадські діячі, адвокати - говорять про цей, по факту, саботаж, та дескридитацію тих же таки Збройних Сил через неадекватні, а, порою, й просто злочинні дії конкрених співробітників того ж таки "ТЦК" - то це вже типу "харам", "ніззя". І все в нас при тому - "нормально".
Зрештою, так само " нормально", як і яйця по 17 гривень, розмінований перед самим російським вторгненням Чонгар і так далі.
Ну, тобто, нормально, що в Україна зсередини перетворюються на "рашу"?
То що далі - давайте тепер вже розженемо тих же таки адвокатів, почнемо їх " кошмарити", влаштовувати їм "маскі-шоу", "шити" "справи" - бо бачте - дають людям поради про те, як захистити свої конституційні права та примусити тих же таки держслужбовців дотримуватися норм Конституції, Законів? А що? - ті ж таки, опозиційні, проукраїнські, телеканали в нас вже з ефіру "викинули". А проти багатьох офіцерів, які захищали Україну - завели "справи". То, цілком же ж "логічно", наступним кроком "відмінити" й тих же таки адвокатів, так? Нащо вони "рабам"?
Цікаво інше. Люди, які зараз воюють на фронті - воюють за те, щоби у нас в тилу, будували "рашку"? Чи може вони воюють, щоби в тилу розкрадали забезпечення для військових? Та замість будувати ту ж таки ракетну зброю і дрони - знімали дебильні серіали?
"Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ". Источник: https://censor.net/ru/p3433288
Не зрозуміло зі статті яким чином цей блогер виправдовував агресію окупантів проти України.
У цій статті часто згадується про дискредитацію блогером українських захисників, однак я не знайшов у Кримінальному кодексі України такої статті, хоча така стаття наявна у агресора і широко там застосовується.