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Дискредитировал военных, препятствовал вручению повесток и оправдывал агрессию РФ: на Львовщине задержан блогер. ФОТО

Житель Дрогобыча, являющийся местным блогером, на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры доложено о подозрении блогеру из Львовщины. Ему инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в этом учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, опубликованном впоследствии в социальной сети.

Дискредитировал военных, препятствовал вручению повесток и оправдывал агрессию РФ: на Львовщине задержан блогер 01
Дискредитировал военных, препятствовал вручению повесток и оправдывал агрессию РФ: на Львовщине задержан блогер 02

Смотрите: Столичной блогерше Тимофеевой не понравилась работа ПВО: "Можно этот гребаный "Patriot" отправитьна недельку на западную Украину - выспаться хочется". ВИДЕО

Также подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в котором утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он дал "советы", как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Кроме того, на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила Шарию о новом подозрении: блогер-предатель помогал ФСБ делать постановочные видео из допросов украинских пленных. ВИДЕО

Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.

блогер (218) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2468) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+22
Такого колаборанта зловили аж гордість бере, треба Баканова з Полтави адвокатом терміново викликати
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25.07.2023 13:09
+14
Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ
=====================
Тю! тожэ самое делают дружно и вместе Люся Обдристовечь, Сирожа Дацюк, Юра Романенко (ему лет 50, а выглядит как 12-летний забияка, проблемы с речью и поведением), Андрей Баумейстер, и некто Фельдман. Тока шо повестки не рвут.
Регулярно, на совместных стримах, порочат украинских героев.
И хто-то жэ их крышует? - дайот иммунитет от преследования.
Панятно шо не путен и не кличко.
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25.07.2023 13:20
+13
Підозрюю що це Чава, дов"ойоб який бігав з камерою і розказував що він не фіз. особа а людина. А України не існує бо це корпорація. Обзивав злочинцем хлопця з ТЦК, який служе у війську ще з 2020, а в 2023 на фронті отримав інвалідність в наслідок поранення( втратив око) і був переведений в тил. Корочше месний дурачок.
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25.07.2023 13:17
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Примітно те, що на росії таких блогерів (засуджують зс рф, називають росію країною-терористом) рівно нуль. Здогадайтесь, чому.
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25.07.2023 12:57 Ответить
Є такі, але вони виїхали
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25.07.2023 13:10 Ответить
Так а чого по вашому так?
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25.07.2023 13:25 Ответить
Бо там навіть за натяк на щось навіть не подібне, просто неоднозначне - голову відкручують миттєво.
https://www.youtube.com/watch?v=k9qer-hz4YM Лорак ганяють на росії та зривають концерти. Повчальна історія зрадниці
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25.07.2023 13:29 Ответить
З ворогами не панькатись, а суворо за законом. Стаття є - на нари. А то справу розвалять, відпустять, як коригувальників багатьох відпускають.
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25.07.2023 13:38 Ответить
Розтин показав, що смерть організму настала через захист прав мікробів та вірусів.
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25.07.2023 13:43 Ответить
Можна і далі толерувати, буде у нас багато Баканових, і тоді ніякі ЗСУ не допоможуть.
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25.07.2023 13:48 Ответить
За бакановым никто не гоняется. А
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25.07.2023 13:52 Ответить
Тому що "в законє". Як і Єрмак.
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25.07.2023 13:57 Ответить
Тому, що наші не роблять спроб чинити опір органам. А в рашці поголовно. Два дні тому застрілили.
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25.07.2023 16:32 Ответить
Фейгін з Арестовичем, два кацапа-мудака з мільйонною аудиторією в Україні.
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25.07.2023 14:26 Ответить
20 лет тюрьмы
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25.07.2023 14:57 Ответить
ворога потрібно знати в іб..льник, блюрити не треба
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25.07.2023 12:58 Ответить
На Львівщені ще залишися дебіли, які виправдовують агресію паРашки?...
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25.07.2023 12:59 Ответить
Може це і не зовсім так !
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25.07.2023 13:01 Ответить
Називати шакалами шакалів з тцк для зеленої влади - це виправдовування агресії параші, ти що, не знав?
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25.07.2023 13:35 Ответить
надісь, що наші спецслужбовці знають що робити з тим лайном.
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25.07.2023 13:06 Ответить
А з цим незнають?!https://censor.net/ua/news/3433285/slugu_narodu_aristova_yakyyi_vidpovidaye_za_natsbezpeku_pomityly_u_goteli_na_maldivah_zmi
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25.07.2023 13:12 Ответить
окопи рити..під гучні копняки під зад..
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25.07.2023 13:09 Ответить
До бабки ге ходи, у цього блохера угорське, або рашистьске коріння!
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25.07.2023 13:09 Ответить
дурня. всі притомні люди давно зрозуміли шо питання не в національності. Своїх гнід до чорта.
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25.07.2023 14:03 Ответить
Такого колаборанта зловили аж гордість бере, треба Баканова з Полтави адвокатом терміново викликати
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25.07.2023 13:09 Ответить
Ви просто не звертали на це увагу. Навіть у Львові є діти/онуки нквдоти.
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25.07.2023 13:27 Ответить
Та туди ще стільки ****..ти наїхало з лугандонії ще з 2014, що й не дивно
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25.07.2023 13:51 Ответить
з чого це донбасяни їхали до ЛЬВОВА,там же бандерівці.
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25.07.2023 14:04 Ответить
Бо жити хотілося нормально і спокійно
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25.07.2023 14:46 Ответить
Цікаво, якими аргументами можна виправдати агресію, окупацію, вбивства населення, обстріли й розгром населених пунктів сусідів??

Аргумент типу: нас послали нах, а ми образились не пропонувати.
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25.07.2023 13:12 Ответить
Підозрюю що це Чава, дов"ойоб який бігав з камерою і розказував що він не фіз. особа а людина. А України не існує бо це корпорація. Обзивав злочинцем хлопця з ТЦК, який служе у війську ще з 2020, а в 2023 на фронті отримав інвалідність в наслідок поранення( втратив око) і був переведений в тил. Корочше месний дурачок.
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25.07.2023 13:17 Ответить
а вот исчо один представитель "кагала" зашкварился. Руслан с псефдонимом.
для "месний дурачок" он слишком продуктивный и в трэнды попадает.
Там цэлый батальйон обслуги работает для ниво, для "месний дурачок".
а ты тут фсем мозжэчок засираеш.
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25.07.2023 13:31 Ответить
В тренди серед під.арів та сцикунів?!?!?
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25.07.2023 14:08 Ответить
я не проти щоб його посадили на пляшку разом з його подільниками, він мало того що довбо"б та ще й шкідник. Засирає глову людям. А то що він месний дурачок, так це пронього мешканці Дрогобича так пишуть. Він там чез одного з усіма судиться. Тк шо нічогомя ФСЕМ не засираю.
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25.07.2023 14:16 Ответить
Це точно, "засирає" голову бидлу всякими законами та демократією . Бидло повинно знати не закони, а команди ! Хазяїн сказав йти захищати його статки та маєтки, значить бидло повинно мовчки йти на убій. Тільки спочатку потрібно ще самостійно купити спорядження, родичам скинутися на зброю, дрони, авто, а хазяї життя тим часом будуть розкрадати гуманітарку , міжнародну допомогу та відпочивати на Мальдівах.
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25.07.2023 15:24 Ответить
Добре, що у Вас в ТЦК нормальні кадри, головне, щоб не 1 такий для показухи.
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25.07.2023 14:07 Ответить
Я заметил интересную вещь,в Галичине много всяких латентных любителей ,,русского мира'',даже больше чем в областях к востоку от Галичины.Не могу себе объяснить такую тенденцию,может кто мне растолкует такой феномен.
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25.07.2023 13:19 Ответить
Когнитивне викривлення вашого сприйняття, або бажання набросити на Галичину.
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25.07.2023 13:25 Ответить
а вот и представитель "кагала" замолвил словечко!
шо тут случилось, Изя? , шо цэлова тибя прислали?
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25.07.2023 13:32 Ответить
Можливо то кацапський троль с задачею зробити сварку між галичанами і євреями. І ви повелися на його разводняк. Будьте обережніше в майбутньому... (А може ви в парі з ним працюєте, бо у вас прапор ізраїльський?)
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25.07.2023 13:56 Ответить
не варто узагальнювати

https://www.volynnews.com/news/all/treba-bulo-hrokhnuty-*********-viyskovi-z-luhanshchyny-vderlysia-do-budynku-volynianyna/
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25.07.2023 13:57 Ответить
Дискредитував військових, перешкоджав врученню повісток та виправдовував агресію РФ
=====================
Тю! тожэ самое делают дружно и вместе Люся Обдристовечь, Сирожа Дацюк, Юра Романенко (ему лет 50, а выглядит как 12-летний забияка, проблемы с речью и поведением), Андрей Баумейстер, и некто Фельдман. Тока шо повестки не рвут.
Регулярно, на совместных стримах, порочат украинских героев.
И хто-то жэ их крышует? - дайот иммунитет от преследования.
Панятно шо не путен и не кличко.
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25.07.2023 13:20 Ответить
ЛЮТО ПЛЮСУЮ!!! Підібрали список супер. Такі собі скриті колаборанти - імперці з філологічно - маніакальним синдромом. Ще би додав таких персон: Удовик, Себастянович, Стус, Міхно ...
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25.07.2023 15:03 Ответить
"юра_романЄнко", цей україноненависник та україножер зі своїм "інстітутом_будущЄВо" навіть не приховував і не приховує, що працює на фсб.
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25.07.2023 15:17 Ответить
Як Гагарін…. той долітався…. а цей допиз*дівся…
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25.07.2023 13:23 Ответить
Мовчання Буданят
@SSamsonovy4
·
24 лип.
Власного виробництва зброї нема. ППО і авіації нема. Форму не купують. Аптечки з гівна. Моб.ресурс скінчився. Інфраструктура розйобана.

Є - марафон, продажні активісти, піздінг бабла, кастова система, серіали, довбойоби при владі, пройобана політика, внутрішні чвари.

Здобули!
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25.07.2023 13:25 Ответить
це реальність
і чим швидше ми почнем її виправляти, тим краще
Більше всього дискредитують ЗСУ оті воєнкоми які призивають інвалідів дитинства з надією що вони одужали чи просто на вулицях з бійкою пакують перехожих в автівки
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25.07.2023 13:37 Ответить
Якщо забрати СБУшне бвгатослівя - чувак виступав проти дикої мобілізації.

Я думаю, що наказати його потрібно, тому що він реально втратив берега . Але мобілізація бідних - і бронь чиновників - от що по справжньому дискредитує Україну
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25.07.2023 14:03 Ответить
Казати що виписана повістка на капоті,і виловлювання людей це погано-це шкодить зсу,ну навіть не знаю чи той чава більше нашкодив зсу чи резніков з яйцями по 17 і потураєв з музеями за пів ярда,про решту зашкварів з інгульцями барабанами і гербами я вже мовчу там список на кілометр,але це сбу не цікавить.Так він там трохи нахамив тим військовим з тцк,але так як хамлять зелені гниди військовим що на 0 розкрадаючи те що рятує життя ,це просто сра...а.
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25.07.2023 14:04 Ответить
То мабуть про Чаву Мар'яна. В нього звичайно трохи специфічне уявлення про закони. Про то що він підтримує "русский мир" чую вперше, скоріш за все паравозом накинули, щоб страшніше звучало. Ну а на рахунок злочинців в ТЦК, такого вистачає, він правий на всі 100%. Ну а як ще називати людей що систематично порушують Конституцію (заодно і присягу) і ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (про підробку документів взагалі мовчу).
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25.07.2023 14:37 Ответить
Якби воювати йшли по закону,це добре.Можна на місяць відправляти по черзі всіх чиновників,депутатів,і решту службовців,тоді і народ пішов би,а так уся злодійська влада має бронь,а бідні воюють.
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25.07.2023 14:40 Ответить
в Украине их не судят, а выносят подозрение, а потом сепарский суд все порешает
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25.07.2023 15:00 Ответить
Бачив кілька відео цього блогера і не чув жодного слова про виправдання агресії мордору, а чув набагато страшніші для нашої влади речі: що наші органи влади не створені у конституційний спосіб, що багато органів виконавчої влади типу поліції, тцк взагалі створені постановами КМУ, який не має таких повноважень і фактично перебрав на себе функції ради , що всі податки повинні сплачуватися до місцевого бюджету. І жодних військових він не дискредитував, а "шакалів" у військовій формі, які зграєю нападають на людей на вулицях та навіть у власних домівках. Цікаво, а СБУ займеться працівниками ТЦК та лікарями ВЛК, які у Шаргороді "мобілізували" інваліда дитинства, який ледве ходить ?
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25.07.2023 15:05 Ответить
Оприлюдьте прізвище того блогера- і хай люди самі розсудять - чи він говорить правду, а чи бреше, і де (гадаю, блогер буде "за").

Не з усім згодний з тим, що говорять ті чи інші журналісти, блогери, але, нажаль, "сморід" від конкретно цієї справи надто вже сумнівний, непевний (і чомусь одразу ж пригадуються справи на того ж таки Червінського, Кривоноса, Звіробій, Ріфмастера).

Бо дивно виходить. Коли, наприклад, працівники "ТЦК" грубо порушують закони України (та й загалом, самі діють поза законом) та норми Конституції, дискредетуючи тим самим ті ж таки ЗСУ та створюючи тим самим - загрозу Національній безпеці - це "норма".
А от коли журналісти, громадські діячі, адвокати - говорять про цей, по факту, саботаж, та дескридитацію тих же таки Збройних Сил через неадекватні, а, порою, й просто злочинні дії конкрених співробітників того ж таки "ТЦК" - то це вже типу "харам", "ніззя". І все в нас при тому - "нормально".
Зрештою, так само " нормально", як і яйця по 17 гривень, розмінований перед самим російським вторгненням Чонгар і так далі.
Ну, тобто, нормально, що в Україна зсередини перетворюються на "рашу"?

То що далі - давайте тепер вже розженемо тих же таки адвокатів, почнемо їх " кошмарити", влаштовувати їм "маскі-шоу", "шити" "справи" - бо бачте - дають людям поради про те, як захистити свої конституційні права та примусити тих же таки держслужбовців дотримуватися норм Конституції, Законів? А що? - ті ж таки, опозиційні, проукраїнські, телеканали в нас вже з ефіру "викинули". А проти багатьох офіцерів, які захищали Україну - завели "справи". То, цілком же ж "логічно", наступним кроком "відмінити" й тих же таки адвокатів, так? Нащо вони "рабам"?
Цікаво інше. Люди, які зараз воюють на фронті - воюють за те, щоби у нас в тилу, будували "рашку"? Чи може вони воюють, щоби в тилу розкрадали забезпечення для військових? Та замість будувати ту ж таки ракетну зброю і дрони - знімали дебильні серіали?
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25.07.2023 15:08 Ответить
Я правильно понимаю, что украинская правоохоронна система работает на РФ ?!

"Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ". Источник: https://censor.net/ru/p3433288
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25.07.2023 17:00 Ответить
В українській версії статті натомість вказано КПК України.
Не зрозуміло зі статті яким чином цей блогер виправдовував агресію окупантів проти України.
У цій статті часто згадується про дискредитацію блогером українських захисників, однак я не знайшов у Кримінальному кодексі України такої статті, хоча така стаття наявна у агресора і широко там застосовується.
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25.07.2023 20:25 Ответить
 
 