Дискредитировал военных, препятствовал вручению повесток и оправдывал агрессию РФ: на Львовщине задержан блогер. ФОТО

Житель Дрогобыча, являющийся местным блогером, на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры доложено о подозрении блогеру из Львовщины. Ему инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в этом учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, опубликованном впоследствии в социальной сети.





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Также подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в котором утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он дал "советы", как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Кроме того, на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 615 УПК РФ.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.