Задержан агент РФ, прятавший в квартире оружие для совершения терактов в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Запорожье задержан российский агент, который обустроил схрон с оружием и боеприпасами, чтобы устраивать теракты в области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу СБУ.
Ранее была разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.
"Накануне того дня сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона. В настоящее время в областном центре задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами.
Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины.
"Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, который не скрывал свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими. Весной этого года он попал в поле зрения российской спецслужбы. По указанию кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором другие злоумышленники складировали незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения", - добавили в Службе безопасности.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены:
3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
более 800 патронов к стрелковому оружию;
2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.
В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.
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З нього толку для Ураїни, у такому віці, уже небуде!
Хіба дати тюрми 3 роки, на розмінування!
Слава Україні!!
Чи не можна було б, щоб статистично бодай третина з них була ліквідована при спробі втечі?
Може тоді їх менше стало б у майбутньому?