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Задержан агент РФ, прятавший в квартире оружие для совершения терактов в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержан российский агент, который обустроил схрон с оружием и боеприпасами, чтобы устраивать теракты в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Ранее была разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.

"Накануне того дня сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона. В настоящее время в областном центре задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами.

Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины.

"Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, который не скрывал свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими. Весной этого года он попал в поле зрения российской спецслужбы. По указанию кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором другие злоумышленники складировали незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения", - добавили в Службе безопасности.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены:

3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
более 800 патронов к стрелковому оружию;
2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.

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Задержан агент РФ, прятавший в квартире оружие для совершения терактов в Запорожье, - СБУ 01
Задержан агент РФ, прятавший в квартире оружие для совершения терактов в Запорожье, - СБУ 02
Задержан агент РФ, прятавший в квартире оружие для совершения терактов в Запорожье, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (19901) Запорожская область (3086)


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Топ комментарии
+7
Пожиттєво їм всім *****.
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25.07.2023 15:05
+7
Ну тоді дайте совкодрочеру, один патрон і автомат, та не заважайте його прикрому самогубству!!
З нього толку для Ураїни, у такому віці, уже небуде!
Хіба дати тюрми 3 роки, на розмінування!
Слава Україні!!
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25.07.2023 15:07
+4
До речі забули написать що старий бовдур готував 105 замах на найвеличнішого Янелоха всіх часів
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25.07.2023 15:19
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Правила форума Совет форумчан
Пожиттєво їм всім *****.
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25.07.2023 15:05 Ответить
Знищити, при спробі вчинити опір.
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25.07.2023 16:23 Ответить
ЧТОБ , ВЫ ВСЕ ЗДОХЛИ В СТРАШНЫХ МУКАХ , ВЫРОДКИ КОРМИТЬ ПАЛАЧЕЙ УКРАИНЦЕВ ⁉️ТОЛЬКО - вешать ‼️А ТАК , ПРОПЕТЛЯЮТ , КАК ТЕРРОРИСТ БАКАНОВ , КОРОЧКИ АДВОКАТА МОГУТ КУПИТЬ , ИЛИ СВОИ БАКАНОВЫ-ПОРТНОВЫМ ВСЕХ ГНИД ОТМАЖУТ‼️
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25.07.2023 17:11 Ответить
Ну тоді дайте совкодрочеру, один патрон і автомат, та не заважайте його прикрому самогубству!!
З нього толку для Ураїни, у такому віці, уже небуде!
Хіба дати тюрми 3 роки, на розмінування!
Слава Україні!!
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25.07.2023 15:07 Ответить
Агов, контррозвідко, чому жоден з цих покидьків не робить спроб утечі?

Чи не можна було б, щоб статистично бодай третина з них була ліквідована при спробі втечі?

Може тоді їх менше стало б у майбутньому?
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25.07.2023 15:13 Ответить
Гранати під ліжком 6-річної дитини... Типовий узкій мір, таким потворам навіть своїх дітей не шкода.
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25.07.2023 15:15 Ответить
так-патамуша баби іщьо наражают...
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25.07.2023 15:25 Ответить
Особисто мені такі новини нагадують "вєсті с паРАши" з різницею що кацапи обов'язково знаходять візитку "Правого сектору"
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25.07.2023 15:16 Ответить
До речі забули написать що старий бовдур готував 105 замах на найвеличнішого Янелоха всіх часів
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25.07.2023 15:19 Ответить
Значит рашка надеется активировать ватников в тылу. Очень интересно как он заполучил оружие. Ватники это такие существа которые все пропивают. Оружие ему оплаьили кураторы.
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25.07.2023 16:21 Ответить
🤣🤣🤣
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25.07.2023 16:22 Ответить
Опять ибло заштриховали, эту мразь должна знать каждая собака, кто то увидев эту гниду узнает , и дополнить , без штрихов...
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25.07.2023 17:06 Ответить
Це той що у сорочці у клітину ? А чому він не у кайданках ?? Супер-пупер Агент ??
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25.07.2023 17:58 Ответить
 
 