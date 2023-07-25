Задержан агент РФ, прятавший в квартире оружие для совершения терактов в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержан российский агент, который обустроил схрон с оружием и боеприпасами, чтобы устраивать теракты в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Ранее была разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.

"Накануне того дня сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона. В настоящее время в областном центре задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами.

Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины.

"Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, который не скрывал свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими. Весной этого года он попал в поле зрения российской спецслужбы. По указанию кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором другие злоумышленники складировали незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения", - добавили в Службе безопасности.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены:

3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

более 800 патронов к стрелковому оружию;

2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.

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