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Прошел год после представления 72-й ОМБр о присвоении звания "Герой Украины" погибшему воину Ярославу Шинкаренко. ФОТО

Представление 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на награждение высшей государственной наградной "Герой Украины" погибшего воина Ярослава Шинкаренко уже год остается без удовлетворения.

Об этом в фейсбуке написала мать погибшего героя Елена Кукла, передает Цензор.НЕТ.

Прошел год после представления 72-й ОМБр о присвоении звания Герой Украины погибшему воину Ярославу Шинкаренко 01

"Где поделось представление на награждение высшей государственной наградной "Герой Украины" моего сына Ярослава Шинкаренко, которое было подано командованием 72-й бригады?"

Прошел год после подачи! Никто не может дать ответа, почему он не отмечен! Никто не дал ответа о судьбе представления! Никто не услышал моих просьб помочь разобраться – ни военные руководители, ни депутаты, ни мегаволонтеры ни топ-блоггеры…. Никто… игнор или ложь… все! И эта война еще продолжается… и такое отношение к павшим Героям и их матерям…" - написала Кукла.

Женщина напомнила, что ее сын Ярослав 4 года был на войне и за это время был неоднократно награжден.

Прошел год после представления 72-й ОМБр о присвоении звания Герой Украины погибшему воину Ярославу Шинкаренко 02

"Все эти награды - сына! И да, он с 18 лет был на войне! И да, в 22 года он отдал свою жизнь за Украину! И да, за более чем 4 года на войне он совершил множество героических поступков! Скажите, он не достоин признания???????" - спрашивает мать военного.

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Прошел год после представления 72-й ОМБр о присвоении звания Герой Украины погибшему воину Ярославу Шинкаренко 03

Автор: 

Герой Украины (456) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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Топ комментарии
+37
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25.07.2023 23:18
+22
Не на часі! Зараз готують на героя Лисого з 95-го кварталу...
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25.07.2023 23:23
+10
Зате горбунов отримав 2 ордени За заслуги "за захист суверенітету та територіальної цілісності"...
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25.07.2023 23:36
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25.07.2023 23:18 Ответить
Не на часі! Зараз готують на героя Лисого з 95-го кварталу...
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25.07.2023 23:23 Ответить
Герой України, сама висока нагорода в Україні, щоб отримати нагороду, потрібен великий подвиг.., тільки комісія може підтвердити, що подвиг людини достойний ордену, чи заживо, чи посмертно. Емоції тут лишні і не потрібні, лише холодна й твереза голова. савці дали героя, в результаті, вся Україна й досі плюється.
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25.07.2023 23:24 Ответить
Вам не соромно? Він вже отримав нагороду "Народний герой України". Ярослав Шинкаренко героїчно загинув більше року тому.
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26.07.2023 03:17 Ответить
В любом случае неправильно… «..по представлению 72-й ОМБр о присвоении звания "Герой Украины" погибшему воину Ярославу Шинкаренко» ===== разве этого мало…сослуживцы уж точно знают что он заслужил эту награду…а их мнениечерез Х.
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26.07.2023 10:41 Ответить
суспільство різне й багатолике... також хоче знати, за який подвиг(и) герой достоїн Героя? тоді дискусія матиме сенс. нагород є досить багато.
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26.07.2023 11:50 Ответить
Вперше в iсторii воэн ЗСУ воюэ проти бажання влади здать краiну вороговi!
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25.07.2023 23:34 Ответить
Юра горбунов ще візу не поставив
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25.07.2023 23:35 Ответить
Там де починаються погони і лампаси, там і закінчується гідність. Люба, військова, мусорська, гебешно- сбушна ... Вони за посади та лампаси рідну матір продадуть.
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25.07.2023 23:36 Ответить
Зате горбунов отримав 2 ордени За заслуги "за захист суверенітету та територіальної цілісності"...
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25.07.2023 23:36 Ответить
кремлівським щурам з ОП українські герої потрібні лише тоді, коли на фоні героїв можуть заробити собі який-небудь піар, щоб надалі видавати себе за "патріотів", якими вони всі миттєво стали після 24.02.22. бо до цього Україна у них була "актріса нємєцкіх фільмов для взрослих", "Томос-термос", "сєньйор Голодомор", а з гасла "Слава Україні!" ця квартальна зграя покидьків, начолі з майбутнім "найвеличнішим лідОром", просто відкрито знущалась прямо зі сцени.
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25.07.2023 23:38 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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25.07.2023 23:39 Ответить
той факт, що він воював, то вже робить його героєм, але нагороду дають не за петиції.
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25.07.2023 23:43 Ответить
Які бл петиції? Що вже читати розучилися?

Де поділося подання на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" мого сина Ярослава Шинкаренка, яке було подано КОМАНДУВАННЯМ 72 бригади? Джерело: https://censor.net/ua/p3433436
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25.07.2023 23:56 Ответить
що далі?
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26.07.2023 00:00 Ответить
А далі повинні бути відповіді на петицію і де поділося подання! Чого мовчить влада?
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26.07.2023 00:16 Ответить
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, голова Комісії
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26.07.2023 03:06 Ответить
Зате клоунів з кварталу засипають нагородами "За заслуги"...
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26.07.2023 10:22 Ответить
 
 