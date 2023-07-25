Прошел год после представления 72-й ОМБр о присвоении звания "Герой Украины" погибшему воину Ярославу Шинкаренко. ФОТО
Представление 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на награждение высшей государственной наградной "Герой Украины" погибшего воина Ярослава Шинкаренко уже год остается без удовлетворения.
Об этом в фейсбуке написала мать погибшего героя Елена Кукла, передает Цензор.НЕТ.
"Где поделось представление на награждение высшей государственной наградной "Герой Украины" моего сына Ярослава Шинкаренко, которое было подано командованием 72-й бригады?"
Прошел год после подачи! Никто не может дать ответа, почему он не отмечен! Никто не дал ответа о судьбе представления! Никто не услышал моих просьб помочь разобраться – ни военные руководители, ни депутаты, ни мегаволонтеры ни топ-блоггеры…. Никто… игнор или ложь… все! И эта война еще продолжается… и такое отношение к павшим Героям и их матерям…" - написала Кукла.
Женщина напомнила, что ее сын Ярослав 4 года был на войне и за это время был неоднократно награжден.
"Все эти награды - сына! И да, он с 18 лет был на войне! И да, в 22 года он отдал свою жизнь за Украину! И да, за более чем 4 года на войне он совершил множество героических поступков! Скажите, он не достоин признания???????" - спрашивает мать военного.
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Де поділося подання на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" мого сина Ярослава Шинкаренка, яке було подано КОМАНДУВАННЯМ 72 бригади? Джерело: https://censor.net/ua/p3433436