Прошел год после представления 72-й ОМБр о присвоении звания "Герой Украины" погибшему воину Ярославу Шинкаренко. ФОТО

Представление 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на награждение высшей государственной наградной "Герой Украины" погибшего воина Ярослава Шинкаренко уже год остается без удовлетворения.

Об этом в фейсбуке написала мать погибшего героя Елена Кукла, передает Цензор.НЕТ.

"Где поделось представление на награждение высшей государственной наградной "Герой Украины" моего сына Ярослава Шинкаренко, которое было подано командованием 72-й бригады?"

Прошел год после подачи! Никто не может дать ответа, почему он не отмечен! Никто не дал ответа о судьбе представления! Никто не услышал моих просьб помочь разобраться – ни военные руководители, ни депутаты, ни мегаволонтеры ни топ-блоггеры…. Никто… игнор или ложь… все! И эта война еще продолжается… и такое отношение к павшим Героям и их матерям…" - написала Кукла.

Женщина напомнила, что ее сын Ярослав 4 года был на войне и за это время был неоднократно награжден.

"Все эти награды - сына! И да, он с 18 лет был на войне! И да, в 22 года он отдал свою жизнь за Украину! И да, за более чем 4 года на войне он совершил множество героических поступков! Скажите, он не достоин признания???????" - спрашивает мать военного.

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