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Еще одна миссия МАГАТЭ начала работать в Украине: эксперты осуществят инспекционные визиты на украинские предприятия. ФОТО

В Украине стартовала работа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ходе миссии эксперты проведут инспекцию предприятий по текущей радиационной ситуации. Главной целью является оказание помощи Украине по вопросам сохранности и безопасности источников ионизирующего излучения.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Военная агрессия РФ привела к значительному негативному влиянию на систему государственного регулирующего контроля в Украине. Однако приоритетом №1 должно оставаться обеспечение защиты персонала, населения, окружающая среда при использовании и производстве источников ионизирующего излучения. Я рад приветствовать экспертов МАГАТЭ в Украине и уверен, что работа Миссии будет иметь эффективные результаты", - сказал и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков.

Миссия организована МАГАТЭ по приглашению Украинской стороны. Главной целью Миссии является предоставление помощи Украине в обеспечении постоянного высокого уровня радиационной и ядерной безопасности радиоактивных веществ.

Читайте: Инспекторы все еще не имеют доступа к крышам реакторных зданий ЗАЭС, - Гросси

В ходе миссии эксперты МАГАТЭ осуществят ряд инспекционных визитов на украинские предприятия и проведут оценку текущей ситуации, определят потребности для дальнейшего оказания международной технической помощи.

Миссия МАГАТЭ будет работать в Украине до 31 июля 2023 года.

Еще одна миссия МАГАТЭ начала работать в Украине: эксперты осуществят инспекционные визиты на украинские предприятия 01

Еще одна миссия МАГАТЭ начала работать в Украине: эксперты осуществят инспекционные визиты на украинские предприятия 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты МАГАТЭ осмотрели несколько объектов Запорожской АЭС, но не крыши энергоблоков, - Гросси

безопасность (1106) МАГАТЭ (391) радиация (321)


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Топ комментарии
+9
Шоо, знову брудну бомбу будете шукати?!! А кацапню викурити з ЗАЕС слабо!
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26.07.2023 11:14
+8
ЗАЕС спочатку проінспектуйте і бидло болотне викиньте...влаштовують, блн, ІБД показове..
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26.07.2023 11:14
+5
все це киздьож. МАГАТЕ виконуе вказівки кацапні щодо використання Україною відпрацьованого ядерного палива, або хто знає ще чого, для виготовлення брудої бомби. ВСЕ ЦЕ ЗНАЮТЬ, АЛЕ ЧОМУСЬ ВВАЖАЮТЬ ВСІХ НАС ІДІОТАМИ.
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26.07.2023 11:18
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ЗАЕС спочатку проінспектуйте і бидло болотне викиньте...влаштовують, блн, ІБД показове..
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26.07.2023 11:14 Ответить
Шоо, знову брудну бомбу будете шукати?!! А кацапню викурити з ЗАЕС слабо!
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26.07.2023 11:14 Ответить
заес заесом, але на курській і смоленській аес, які вище по течії від києва, варто інспекцію проводити і моніторити регулярно
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26.07.2023 11:22 Ответить
Ну тупі шоу для бидла, шашличні зебілісти їх навчать добре робити. Може навіть гроссі стане президентом Італії чи звідки він там.
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26.07.2023 11:18 Ответить
все це киздьож. МАГАТЕ виконуе вказівки кацапні щодо використання Україною відпрацьованого ядерного палива, або хто знає ще чого, для виготовлення брудої бомби. ВСЕ ЦЕ ЗНАЮТЬ, АЛЕ ЧОМУСЬ ВВАЖАЮТЬ ВСІХ НАС ІДІОТАМИ.
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26.07.2023 11:18 Ответить
Високооплачувані туристи приїхали на відпочинок.
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26.07.2023 11:30 Ответить
На шашлички до найвеличнішого.
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26.07.2023 12:01 Ответить
Дармоїди і халявщики знову в Україні? Женіть цих імпотентів сцяними трусами.
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26.07.2023 12:00 Ответить
Насправді будуть шукати матеріали придатні для виготовленя зразків ядерної зброї.
А що іх шукати?! Будь який відпрацьваний ТВЕЛ є такою бомбою,та сировиною для інших бомб,більш потжних.
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26.07.2023 12:16 Ответить
Приехали подрочить.
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26.07.2023 12:54 Ответить
Ще одна місія МАГАТЕ почала працювати в Україні: експерти здійснять інспекційні візити на українські підприємства. Агенти Кремля здійснять інспекційні візити на українські підприємства? Як зашвидко стануть падати ракети?
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26.07.2023 14:32 Ответить
 
 