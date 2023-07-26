Еще одна миссия МАГАТЭ начала работать в Украине: эксперты осуществят инспекционные визиты на украинские предприятия. ФОТО

В Украине стартовала работа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ходе миссии эксперты проведут инспекцию предприятий по текущей радиационной ситуации. Главной целью является оказание помощи Украине по вопросам сохранности и безопасности источников ионизирующего излучения.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Военная агрессия РФ привела к значительному негативному влиянию на систему государственного регулирующего контроля в Украине. Однако приоритетом №1 должно оставаться обеспечение защиты персонала, населения, окружающая среда при использовании и производстве источников ионизирующего излучения. Я рад приветствовать экспертов МАГАТЭ в Украине и уверен, что работа Миссии будет иметь эффективные результаты", - сказал и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков.

Миссия организована МАГАТЭ по приглашению Украинской стороны. Главной целью Миссии является предоставление помощи Украине в обеспечении постоянного высокого уровня радиационной и ядерной безопасности радиоактивных веществ.

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В ходе миссии эксперты МАГАТЭ осуществят ряд инспекционных визитов на украинские предприятия и проведут оценку текущей ситуации, определят потребности для дальнейшего оказания международной технической помощи.

Миссия МАГАТЭ будет работать в Украине до 31 июля 2023 года.

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