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Бывший местный депутат от "ОПЗЖ" заказал убийство другого депутата из Винницкой области. ФОТОрепортаж

В Жмеринке бывший депутат горсовета от запрещенного "ОПЗЖ", сын экснардепа-регионала, заказал убийство своего коллеги. Мотив – бизнес-интересы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Отец задержанного – бывший депутат VII созыва от Партии регионов, сейчас имеет статус депутата Жмеринского горсовета. С началом полномасштабного вторжения РФ он уехал из страны, поэтому его интересы представляет сын - сам до недвних пор депутат горсовета от "ОПЗЖ".

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Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом. Местный совет блокировал рассмотрение отвода земли под его строительство.

Сын решил "помочь" отцу и попытался организовать заказное убийство другого депутата - члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

"Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить $8,5 тыс., оценив в такую сумму жизнь своего коллеги", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР имитировали убийство и сделали поставочные фото. Посредник передал их заказчику, и когда тот оплатил преступление – мужчину задержали.

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Его подозревают в организации покушения на заказное убийство из корыстных побуждений. Наказание за такое преступление – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают, причастен ли к организации убийства отец задержанного.

Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 01
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 02
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 03
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 04
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 05
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 06
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 07
Бывший местный депутат от ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из Винницкой области 08

Автор: 

Винницкая область (1035) заказное убийство (163) ГБР (2989) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+11
Квартал теж маладиє риганали. Співпадіння - не думаю.
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10.08.2023 13:39
+5
a cja "zhertva" tozhe iz opzezhe ? jaksho tak - treba bylo delati bez postonovi 😁
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10.08.2023 13:41
+4
Клятий виродок, нещасний вилупок ОПЗЖ, він ще й озброївся пневматичною гвинтівкою! І як тільки сміливці з ДБР не злякались пневмату?! Я б ніколи у житті не пішов би на такий героїчний крок!
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10.08.2023 13:44
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Квартал теж маладиє риганали. Співпадіння - не думаю.
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10.08.2023 13:39 Ответить
a cja "zhertva" tozhe iz opzezhe ? jaksho tak - treba bylo delati bez postonovi 😁
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10.08.2023 13:41 Ответить
Клятий виродок, нещасний вилупок ОПЗЖ, він ще й озброївся пневматичною гвинтівкою! І як тільки сміливці з ДБР не злякались пневмату?! Я б ніколи у житті не пішов би на такий героїчний крок!
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10.08.2023 13:44 Ответить
А ще там є страшна зброя: мисливський гладкоствольний карабін "Сайга-410" калібру 10.5 мм і заблюрений ПМ, поруч з яким могли покласти бойві обойми. Заблюрели, мабуть, бо там або "флоберовський" ПМФ1 4 мм, або сигнальний Retay PM Макаров 9 мм, або зареєстрований ПМ, отриманий папашою-екснардепом, який у нього залишився від депутатства на законій підставі. Коли вже ДБР перестане займатись показухою і візьметесь за справжню роботу. Перетворили поважний, колись, силовий орган на 95 Квартал. Ганьба.
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10.08.2023 14:14 Ответить
Ипала жаба гадюку... Покушение века! Круче только бесконечные "покушения" на зеледента...
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10.08.2023 13:48 Ответить
пшенка-тепловизор незабываемое
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10.08.2023 14:00 Ответить
"Мілиє бранятся - только тєшатся" (с) (З риго-анального фольклору)
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10.08.2023 14:09 Ответить
Житомир - місто обрах і обрізів.
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10.08.2023 14:31 Ответить
Бидло вбиває бидла. Продовжуйте, будь ласка!
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10.08.2023 14:31 Ответить
Чому це злочинне угрупування під назвою опзж має ще досі українські паспорта? Не вистачає політичної волі депортувати їх на росію?
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10.08.2023 14:39 Ответить
Бо вони голосують разом із свинями народу. І шуфрич-голова свободи слова
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10.08.2023 18:54 Ответить
бмв напевно не дочекається власника.
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10.08.2023 14:45 Ответить
Павуки в банці жеруть одне одне, але до того КВНу скоро долучаться зелені, бо їм теж "хоцца". Наслідки катастрофи 2019 року!
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10.08.2023 15:26 Ответить
 
 