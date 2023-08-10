Бывший местный депутат от "ОПЗЖ" заказал убийство другого депутата из Винницкой области. ФОТОрепортаж

В Жмеринке бывший депутат горсовета от запрещенного "ОПЗЖ", сын экснардепа-регионала, заказал убийство своего коллеги. Мотив – бизнес-интересы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Отец задержанного – бывший депутат VII созыва от Партии регионов, сейчас имеет статус депутата Жмеринского горсовета. С началом полномасштабного вторжения РФ он уехал из страны, поэтому его интересы представляет сын - сам до недвних пор депутат горсовета от "ОПЗЖ".

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Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом. Местный совет блокировал рассмотрение отвода земли под его строительство.

Сын решил "помочь" отцу и попытался организовать заказное убийство другого депутата - члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

"Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить $8,5 тыс., оценив в такую сумму жизнь своего коллеги", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР имитировали убийство и сделали поставочные фото. Посредник передал их заказчику, и когда тот оплатил преступление – мужчину задержали.

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Его подозревают в организации покушения на заказное убийство из корыстных побуждений. Наказание за такое преступление – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают, причастен ли к организации убийства отец задержанного.















