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СБУ задержала главу райсовета Белгород-Днестровского района Мельниченко, у экс-главы Одесской ОГА Гриневецкого проводят обыск, - СМИ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности проводит обыски у бывшего главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, а глава райсовета Белогород-Днестровского Григорий Мельниченко, фигурирующий по делу о воровстве, задержан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Так, по данным издания, к главе райсовета Белгород-Днестровского района Григорию Мельниченко пришли сотрудники Службы безопасности. А позже заявили, что его задержали.

"Также есть информация об обысках у Сергея Гриневецкого, но экс-губернатор сейчас на каком-то мероприятии, поэтому эту информацию "Думской" не прокомментировал", - пишет СМИ.

"Думская" также отмечает, что, по их информации, Мельниченко вместе с депутатом облсовета от запрещенного ОПЗЖ проходят по делу о украденных катерах. Чиновников привлекают к ответственности по статье – воровство в особо крупных размерах (ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины).

По информации источников в региональной Госэкоинспекции, плавсредства незаконно передали Мельниченко во время реорганизации инспекций Одесской и Николаевской областей. Государству был нанесен ущерб более чем в 3 миллиона гривен.

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СБУ задержала главу райсовета Белгород-Днестровского района Мельниченко, у экс-главы Одесской ОГА Гриневецкого проводят обыск, - СМИ 01
СБУ задержала главу райсовета Белгород-Днестровского района Мельниченко, у экс-главы Одесской ОГА Гриневецкого проводят обыск, - СМИ 02
СБУ задержала главу райсовета Белгород-Днестровского района Мельниченко, у экс-главы Одесской ОГА Гриневецкого проводят обыск, - СМИ 03

Гриневецкий Сергей (54) обыск (1896) Одесская область (3571) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+5
коли вже, ми перестанем голів ОДА називати "губернаторами", автори статті мбауть ще живуть в губернії?
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10.08.2023 17:29
+4
Хороший человек - солонку украл и не побрезговал...
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10.08.2023 16:23
+1
Катери тирив -- в Гриневецького мабуть апетити сильніші
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10.08.2023 16:21
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Катери тирив -- в Гриневецького мабуть апетити сильніші
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10.08.2023 16:21 Ответить
Хороший человек - солонку украл и не побрезговал...
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10.08.2023 16:23 Ответить
Чому не роззулися?
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10.08.2023 16:26 Ответить
та літо, сухо..ногі чисті)))
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10.08.2023 17:48 Ответить
Хм ... Чого це захисту на бійцях немає ? Геть ніякого. Хоч би м*який ??
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10.08.2023 16:34 Ответить
что-то как-то разошлись,хватают прям пачками,так скоро в стране одни честные и порядочные останутся,с кем на выборы пойдете???😂😂😂😂
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10.08.2023 16:38 Ответить
Купят других. Которые сегодня еще чесные.
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10.08.2023 16:43 Ответить
СБУ с пузяками более, чем у бандитов.
Хорошо живется, наверное.
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10.08.2023 16:44 Ответить
Де ви бачите пузяки? Це - комок нєрвов.
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10.08.2023 17:47 Ответить
Понимаю. Столько туда вложено! С любовью!
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10.08.2023 20:23 Ответить
Кража и СБУ,где логика?
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10.08.2023 16:47 Ответить
Україна та ЄС ... де логіка?
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10.08.2023 17:42 Ответить
коли вже, ми перестанем голів ОДА називати "губернаторами", автори статті мбауть ще живуть в губернії?
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10.08.2023 17:29 Ответить
ого - так і до ломаченка в гості дійдуть...
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10.08.2023 17:36 Ответить
А вот тут как раз СБУ и будет уместно!
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10.08.2023 20:11 Ответить
це дуже, дуже потрібні заходи в тих місцях....
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10.08.2023 17:46 Ответить
а чому не написали що це зять і тесть? і катери хапнули після ліквідації інспекції Чорного моря. і нічого їм не буде бо Гриневецкий по Одесі царюе дуже давно
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10.08.2023 18:41 Ответить
Ні дня без крадіжки - головний принцип цієї влади.
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11.08.2023 19:04 Ответить
 
 