СБУ задержала главу райсовета Белгород-Днестровского района Мельниченко, у экс-главы Одесской ОГА Гриневецкого проводят обыск, - СМИ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности проводит обыски у бывшего главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, а глава райсовета Белогород-Днестровского Григорий Мельниченко, фигурирующий по делу о воровстве, задержан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Так, по данным издания, к главе райсовета Белгород-Днестровского района Григорию Мельниченко пришли сотрудники Службы безопасности. А позже заявили, что его задержали.

"Также есть информация об обысках у Сергея Гриневецкого, но экс-губернатор сейчас на каком-то мероприятии, поэтому эту информацию "Думской" не прокомментировал", - пишет СМИ.

"Думская" также отмечает, что, по их информации, Мельниченко вместе с депутатом облсовета от запрещенного ОПЗЖ проходят по делу о украденных катерах. Чиновников привлекают к ответственности по статье – воровство в особо крупных размерах (ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины).

По информации источников в региональной Госэкоинспекции, плавсредства незаконно передали Мельниченко во время реорганизации инспекций Одесской и Николаевской областей. Государству был нанесен ущерб более чем в 3 миллиона гривен.

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