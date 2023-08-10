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Новости Фото Война
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Россияне построили в Чонгаре понтонный мост между поврежденными, - OSINT-аналитик. ФОТО со спутника

Россия построила на админгранице временно оккупированных Херсонской области и Крыма понтонный мост через Чонгарский пролив. Оккупанты сделали это после успешного удара ВСУ.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный в твиттере OSINT-аналитиком под псевдонимом Def Mon, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимок датирован 9 августа, спустя три дня после удара Сил обороны по мосту.

На фото видно, что у Чонгаре появился третий мост.

Читайте: Россияне закрыли Чонгарский мост, запустили реверсное движение транспорта по другой полосе, - Хлань

Россияне построили в Чонгаре понтонный мост между поврежденными, - OSINT-аналитик 01

Раньше их было два: железнодорожный и автомобильный. Новый понтонный мост расположен между ними.

Аналитик отметил, что это уже не первый удар по Чонгару, а россияне "должны были построить мост и запустить его в считанные часы".

Также смотрите: Силы обороны официально подтвердили поражение Чонгарского и Генического автомобильных мостов.. ФОТО

Напомним, в конце июня захватчики уже приводили понтонную переправу на Чонгаре после удара ВСУ по мосту.

мост (1028) Чонгар (19)


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Топ комментарии
+9
У понтонных мостов нет той пропускной способности что у обычного.
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10.08.2023 16:31
+8
Вася, ты дибил. ******* по обычному, ****** и понтонный. Понтонные даже легче будет уронить.
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10.08.2023 16:33
+5
Будуйте - не будуйте, а все одне - всім рф-нелюдям від України цілком заслугований отакенний пи...дець!!!
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10.08.2023 16:35
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а вдарити нема чім по ходу
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10.08.2023 16:23 Ответить
Вася, ты дибил. ******* по обычному, ****** и понтонный. Понтонные даже легче будет уронить.
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10.08.2023 16:33 Ответить
****** спутя 2 месяца как получили штормы. и пт этой переправе к НГ *****. как русачки выходили с Херсона под антоновским мостом навели понтонную переправу и их по ней успешно выпустили 40к войска на левый берег. п потом ****** конечно.
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10.08.2023 17:10 Ответить
Как получили ракеты, так и *******. Сейчас ракеты есть.
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10.08.2023 18:15 Ответить
ракети полуили 20 травня а ******* неділю назад. то мабудь план такий хитрий
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10.08.2023 18:17 Ответить
А ти в генштабі чому не сидиш. Стратєх.
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10.08.2023 18:20 Ответить
добре . якщо цю переправу не розібьють до кінця цієї неділі я тебе носом тикну у твої тупорилі висери
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10.08.2023 19:36 Ответить
чертовые муравьи
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10.08.2023 16:23 Ответить
чи буде розслідування, чому наші не підірвали ці мости в лютому 22року...
тоді б на півдні все пішло би не так?
стільки всього там склалось, а із-за цього втрачені території, смерті людей біженці, руїна...
он пошутіл - цим не відговоришся...
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10.08.2023 18:14 Ответить
тоді б на півдні все пішло би не так?
І як би воно пішло нет, якщо це фото показує що пантонна переправа наводиться за 1день?
А через Армянск то взагалі прохідний двір, не треба ніяких пантоннів.
Але вам здается що існує ось тільки Чонгарський міст і усе більщ нічого.
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11.08.2023 13:59 Ответить
запитував лише про ці мости...а ви вже встиг мені дорікнути за інші...такий скорий, як ракета
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11.08.2023 15:08 Ответить
Мертвому припарки не допоможуть, не вспотіє
А у Армянську мости коли дочекаються?! А керченський (він же кримський) апріорі є помилкою природи. Не повинно його бути ні на жодній мапі, у т.ч. супутникових
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10.08.2023 16:23 Ответить
Sculp tydi davayte
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10.08.2023 16:25 Ответить
А как то без транслита можно?
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10.08.2023 16:28 Ответить
Під Антонівським у них був міст з барж, були ще численні переправи. Щось не дуже воно їм допомогло.
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10.08.2023 16:30 Ответить
Під Херсоном був майже вогневий контроль повністю, Хаймерси били набагато частіше ніж раз у 2-3 тижні, за які можно діру залатати.
Їм більше допомагає дорога через Волноваху та Мелітополь, ніж ці мости.
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10.08.2023 16:35 Ответить
Все одно зниження транспортного потоку.
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10.08.2023 16:38 Ответить
Дуже помогло. Вийшли неквапом, без втрат. Нашого вогню не було. Випустили.
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10.08.2023 18:50 Ответить
Допомогло - це коли Херсон був би досі їхнім. А так - отріцатєльноє пріращєніє зємєль русскіх.
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11.08.2023 09:31 Ответить
У понтонных мостов нет той пропускной способности что у обычного.
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10.08.2023 16:31 Ответить
Будуйте - не будуйте, а все одне - всім рф-нелюдям від України цілком заслугований отакенний пи...дець!!!
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10.08.2023 16:35 Ответить
******* по обычному, ****** и понтонный. Понтонные даже легче будет уронить.
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10.08.2023 16:36 Ответить
Про рівень цього гореаналітика навіть не починайте говорити!!!))) Від ДВОХ розбитих мостів... до ЗД мосту біля 5 км. Дурноголовий *АНАЛ..ітик* навіть цього не знає. Смердячі намагаються зробити переправу між двома автомобільними мостами на Чонгарі. Один дуже старий..і вже років 30 не використовувася..другий... поруч... Це ж горе пише про залізничний і автомобільний... що між ними переправа. Ну й про що можна говорити з такими клоунами. І редактор Цензора не думаючи лупить дурну новину.
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10.08.2023 16:38 Ответить
Дураку понятно, что единичные удары бестолку. А для системных ударов не хватает средств поражения. Кроме того, если мы будем системно наносить удары по стратегическим мостам, то они просто перебазируют туда ПВО для их защиты. Их ПВО не сможет сбивать все ракеты, но какую-то часть сбивать будет, т.е. ракет потребуется еще больше. А учитывая то, с каким трудом мы выскребаем эти ракеты и их очень ограниченное количество, перспектива уничтожения мостов маловероятна.

P.S.
Понтонных мостовых переправ у москалей много. И ограниченную пропускную способность они могут компенсировать количеством переправ.
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10.08.2023 16:42 Ответить
Ну, не очень-то и много у них осталось, если их методично подрывать, то они скоро кончатся..
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10.08.2023 16:50 Ответить
понты - дело тонкое
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10.08.2023 16:45 Ответить
А что, ракеты кончились, что-ли?
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10.08.2023 16:48 Ответить
і снаряди теж скінчилися.....,,,,,
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10.08.2023 18:39 Ответить
Поїзди теж по пантонам підуть?
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10.08.2023 16:57 Ответить
Байдуже,невеличка поправочка в координатах і ...
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10.08.2023 16:59 Ответить
Хлопці, бийте по кацапах, поки їх очі не вилізуть через дупу.
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10.08.2023 17:54 Ответить
Временная переправа. Если есть течение,
то уничтожается ночью сплавной миной.
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10.08.2023 18:14 Ответить
Чому не має пропозіціі вдарити по тій переправі високоякісним асфальтом?
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10.08.2023 18:33 Ответить
Тому, що білоруського бітуму немає.
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10.08.2023 20:48 Ответить
 
 