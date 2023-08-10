Россияне построили в Чонгаре понтонный мост между поврежденными, - OSINT-аналитик. ФОТО со спутника
Россия построила на админгранице временно оккупированных Херсонской области и Крыма понтонный мост через Чонгарский пролив. Оккупанты сделали это после успешного удара ВСУ.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный в твиттере OSINT-аналитиком под псевдонимом Def Mon, сообщает Цензор.НЕТ.
Снимок датирован 9 августа, спустя три дня после удара Сил обороны по мосту.
На фото видно, что у Чонгаре появился третий мост.
Раньше их было два: железнодорожный и автомобильный. Новый понтонный мост расположен между ними.
Аналитик отметил, что это уже не первый удар по Чонгару, а россияне "должны были построить мост и запустить его в считанные часы".
Напомним, в конце июня захватчики уже приводили понтонную переправу на Чонгаре после удара ВСУ по мосту.
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тоді б на півдні все пішло би не так?
стільки всього там склалось, а із-за цього втрачені території, смерті людей біженці, руїна...
он пошутіл - цим не відговоришся...
І як би воно пішло нет, якщо це фото показує що пантонна переправа наводиться за 1день?
А через Армянск то взагалі прохідний двір, не треба ніяких пантоннів.
Але вам здается що існує ось тільки Чонгарський міст і усе більщ нічого.
А у Армянську мости коли дочекаються?! А керченський (він же кримський) апріорі є помилкою природи. Не повинно його бути ні на жодній мапі, у т.ч. супутникових
Їм більше допомагає дорога через Волноваху та Мелітополь, ніж ці мости.
P.S.
Понтонных мостовых переправ у москалей много. И ограниченную пропускную способность они могут компенсировать количеством переправ.
то уничтожается ночью сплавной миной.