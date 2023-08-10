Россияне построили в Чонгаре понтонный мост между поврежденными, - OSINT-аналитик. ФОТО со спутника

Россия построила на админгранице временно оккупированных Херсонской области и Крыма понтонный мост через Чонгарский пролив. Оккупанты сделали это после успешного удара ВСУ.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный в твиттере OSINT-аналитиком под псевдонимом Def Mon, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимок датирован 9 августа, спустя три дня после удара Сил обороны по мосту.

На фото видно, что у Чонгаре появился третий мост.

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Раньше их было два: железнодорожный и автомобильный. Новый понтонный мост расположен между ними.

Аналитик отметил, что это уже не первый удар по Чонгару, а россияне "должны были построить мост и запустить его в считанные часы".

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Напомним, в конце июня захватчики уже приводили понтонную переправу на Чонгаре после удара ВСУ по мосту.