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На Николаевщине в результате столкновения легковушки и автомобиля скорой погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

10 августа, примерно в 13:20 на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" недалеко от с. Михайловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате столкновения транспортных средств погибли водители автомобилей и пассажир-медработник.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все происшествия и причины ДТП.

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На Николаевщине в результате столкновения легковушки и автомобиля скорой погибли 3 человека 01
На Николаевщине в результате столкновения легковушки и автомобиля скорой погибли 3 человека 02
На Николаевщине в результате столкновения легковушки и автомобиля скорой погибли 3 человека 03

ДТП (7673) Николаевская область (2124)


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Як читаєш отакі новини, хочется заволати - люди, схамениться. У нас війна, люди гинуть від обстрілів, а ви влаштовуєте гонки на дорогах. 40 мільйонів для країни це не так багато, як комусь здається. Цініть кожне життя!
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10.08.2023 17:17 Ответить
Так, підтримую. Але немає давно в нас вже 40 мільйонів, аби назбиралося тридцять.
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10.08.2023 17:21 Ответить
там багатенько аварій стається....у самого колись там пригоди були...на підйомі права обочина як пральна дошка, от і беруть по центру...
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10.08.2023 17:39 Ответить
Ну и как, удачно взял по центру? Еще и 2-х людей убил.
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10.08.2023 18:56 Ответить
не флуди, цінічна потвора
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10.08.2023 19:34 Ответить
Перевищення швидкості, знову, ідіотів нічого не вчить але нажаль й люди страждають. З фото пошкодження швидкої допомоги можна припустити що пасажир-медпрацівник мав шанс вижити аби користувався ременем безпеки.
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10.08.2023 20:33 Ответить
Шкода людей , які загинули не на полі бою з русофашистами ,
а загинули на дорозі зі своєї вини !!
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10.08.2023 20:40 Ответить
 
 