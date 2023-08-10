На Николаевщине в результате столкновения легковушки и автомобиля скорой погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

10 августа, примерно в 13:20 на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" недалеко от с. Михайловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате столкновения транспортных средств погибли водители автомобилей и пассажир-медработник.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все происшествия и причины ДТП.

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