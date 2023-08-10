Оккупанты ударили авиабомбами по Торецку, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российская армия продолжает терроризировать гражданское население Донетчины. 10 августа оккупанты обстреляли г. Торецк, вероятно, с использованием минометов и трех авиабомб.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В 10:40 в результате взрыва получил телесные повреждения 47-летний мужчина, который передвигался по улице на велосипеде.

Через час город снова подвергся обстрелу. В этот раз обломками снаряда ранило еще одного мужчину 59 лет – он находился на улице возле автомобиля.

В 14:15 вследствие очередной атаки государства-агрессора получили осколочные ранения четверо женщин в возрасте от 53 до 73 лет. Две из них получили телесные повреждения дома, еще две – в центре города. Одна из пострадавших с травмой головы была доставлена в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В целом в результате вражеских атак повреждены жилые дома, два автомобиля, два административных здания, торговые объекты и котельная", - добавили в облпрокуратуре.

В настоящее время идет осмотр мест происшествия.

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