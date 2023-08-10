Оккупанты ударили авиабомбами по Торецку, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
Российская армия продолжает терроризировать гражданское население Донетчины. 10 августа оккупанты обстреляли г. Торецк, вероятно, с использованием минометов и трех авиабомб.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
В 10:40 в результате взрыва получил телесные повреждения 47-летний мужчина, который передвигался по улице на велосипеде.
Через час город снова подвергся обстрелу. В этот раз обломками снаряда ранило еще одного мужчину 59 лет – он находился на улице возле автомобиля.
В 14:15 вследствие очередной атаки государства-агрессора получили осколочные ранения четверо женщин в возрасте от 53 до 73 лет. Две из них получили телесные повреждения дома, еще две – в центре города. Одна из пострадавших с травмой головы была доставлена в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
"В целом в результате вражеских атак повреждены жилые дома, два автомобиля, два административных здания, торговые объекты и котельная", - добавили в облпрокуратуре.
В настоящее время идет осмотр мест происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль