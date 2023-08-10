Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ. ФОТО

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen", экс-депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Как выяснили журналисты "Схем", Юрий Буглак вылетел из аэропорта "Борисполь" 12 февраля 2022 года рейсом в Стамбул. Со следующего дня и по 9 марта у него был запланирован отпуск. Он окончился, но служащий так и не вернулся в Украину.

По информации "Схем", после выезда за границу Буглак продолжал получать зарплату из бюджета, работая дистанционно почти год. В общей сложности он получил заработную плату и другие выплаты на сумму 1,5 миллиона гривен. А с 9 марта 2023 года он ушел в отпуск по уходу за ребенком с сохранением своего поста. С этого дня члены ЦИК снова должны были заседать оффлайн, то есть работать на своих рабочих местах.

Живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины - "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И получил эту помощь – всего в размере 230 тысяч гривен.

Как выяснили "Схемы", семья чиновника живет в пригороде Майами, штат Флорида (США).

Конкретное место жительства журналисты установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка Татьяны Ртищевой. В своем профайле LinkedIn она отмечает, что с января 2022 живет в Голливуде, штат Флорида – это городок рядом с Майами.

Татьяна – участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски" в Facebook. Там она опубликовала фотографию, благодаря которой журналистам удалось вычислить локацию, где она была сделана. Это жилой комплекс The Wave.

Комплекс расположен прямо на побережье Атлантического океана. Там есть бассейны, спа, фитнес-центр и выход на пляж.

"Схемы" спросили у Юрия Буглака, почему он не внял призыву президента Украины, который тот адресовал всем представителям государства, вернуться в Украину.

"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи и так далее", – ответил Буглак. И добавил, что, по его мнению, призыв президента не распространялся на членов ЦИК.

"Тем более, что у организации, где я работаю, есть вообще уникальная особенность – она одна из первых в стране приняла решение, что может работать в онлайн-режиме. Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем отличие? В городе Кошице и Ужгороде. В чем разница для должностного лица, если оно имеет право работать дистанционно?" – объяснил Буглак.

Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии "Схемам" сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности. Моральную сторону вопроса прокомментировал так: "С моральной стороны здесь может быть много вопросов. Но мне не правильно комментировать действия коллег, я такой же член ЦИК, как и другие. Когда меня председателем выбирают, то у меня есть дополнительные административные и организационные функции, но они не являюсь непосредственно моими подчиненными в прямом смысле этого слова. Я их не принимаю на работу и не увольняю".