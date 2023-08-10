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Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ. ФОТО

буглак

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen", экс-депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Как выяснили журналисты "Схем", Юрий Буглак вылетел из аэропорта "Борисполь" 12 февраля 2022 года рейсом в Стамбул. Со следующего дня и по 9 марта у него был запланирован отпуск. Он окончился, но служащий так и не вернулся в Украину.

По информации "Схем", после выезда за границу Буглак продолжал получать зарплату из бюджета, работая дистанционно почти год. В общей сложности он получил заработную плату и другие выплаты на сумму 1,5 миллиона гривен. А с 9 марта 2023 года он ушел в отпуск по уходу за ребенком с сохранением своего поста. С этого дня члены ЦИК снова должны были заседать оффлайн, то есть работать на своих рабочих местах.

Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ 01

Живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины - "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И получил эту помощь – всего в размере 230 тысяч гривен.

Как выяснили "Схемы", семья чиновника живет в пригороде Майами, штат Флорида (США).

Конкретное место жительства журналисты установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка Татьяны Ртищевой. В своем профайле LinkedIn она отмечает, что с января 2022 живет в Голливуде, штат Флорида – это городок рядом с Майами.

Татьяна – участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски" в Facebook. Там она опубликовала фотографию, благодаря которой журналистам удалось вычислить локацию, где она была сделана. Это жилой комплекс The Wave.

Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ 02

Комплекс расположен прямо на побережье Атлантического океана. Там есть бассейны, спа, фитнес-центр и выход на пляж.

Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ 03

"Схемы" спросили у Юрия Буглака, почему он не внял призыву президента Украины, который тот адресовал всем представителям государства, вернуться в Украину.

"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи и так далее", – ответил Буглак. И добавил, что, по его мнению, призыв президента не распространялся на членов ЦИК.

Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ 04

"Тем более, что у организации, где я работаю, есть вообще уникальная особенность – она одна из первых в стране приняла решение, что может работать в онлайн-режиме. Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем отличие? В городе Кошице и Ужгороде. В чем разница для должностного лица, если оно имеет право работать дистанционно?" – объяснил Буглак.

Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии "Схемам" сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности. Моральную сторону вопроса прокомментировал так: "С моральной стороны здесь может быть много вопросов. Но мне не правильно комментировать действия коллег, я такой же член ЦИК, как и другие. Когда меня председателем выбирают, то у меня есть дополнительные административные и организационные функции, но они не являюсь непосредственно моими подчиненными в прямом смысле этого слова. Я их не принимаю на работу и не увольняю".

Автор: 

ЦИК (3644) Буглак Юрий (5)


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Топ комментарии
+30
Ну й нормально.Він не лох.Т а й взагалі,не потрібно завідувати.
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10.08.2023 23:45
+28
Судді, прокурори, чиновники, депутати, менеджери державних компаній. Це країна для них. А ми маєм права тільки померти за їх багате життя.
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10.08.2023 23:54
+27
За розкрадання бюджетних коштів оголосити цьому хитруну підозру заочно, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосити в міжнародний розшук в Інтерпол.
От тоді американське правосуддя ним і займеться.
Ага. І не забути тих, хто складав відомості на зарплату і підписував виплату коштів цьому злодію. Їх так само - до криміналу.
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10.08.2023 23:52
Комментировать
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Страница 2 из 2
Чи буде волевиявлення під час війни ? Треба зазначить, що банально немає грошей на проведення голосування: "Грошей на організацію виборів немає. Так як всі податки українців йдуть на ЗСУ й оборону України. Та й закон такий: 83 стаття Конституції, вкупі з 19 статтею закону "Про правовий режим воєнного стану" роблять вибори зараз неможливими". Так нахера нам до закінчення війни це кодло ЦВК яке під себе гребе багато мільйонів та жирує на коштах які так потрібні на оборону країни. Краще щоб б всі вони корупціонери засідали та фальсифікували у окопах на фронті а не розкошували у Маямі.
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11.08.2023 04:51 Ответить
Маями не дёшево и оздоровление очень важно.Видно ведь даже по фото,что он даюже хворает.
Хорошо,что корупция побеждена и на днях обязаны в ЕС взять.
Тогда можно будет ещё больше оздоравливаться.
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11.08.2023 05:16 Ответить
Шановна публіко, давайте порахуємо. Він за півтора року отримав півтора мільйона гривень. Це десь вісімдесят три тисячі на місяць. Або дві тисячі двісті доларів. Та на ці гроші він там у Маямі просто жебракував. А у людини дружина з дитиною на руках.... гаваріт па рускі.
Ну а якщо серйозно, яке падло вигадало оцю дистанційну роботу? Держслужбовці сволота від ковіду ховалися. Позакривали всі контори, хрєн добудешся, якщо щось треба. От цих засранців, що дозволили це треба за сраку взяти...
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11.08.2023 06:12 Ответить
Пошліть йому повістку.Не приїде- штати вишлють разом з допомогою.Нехай1 працює з окопів віддалено... А як ніхто нікому нічого не казав,тек все і буде продовжуватись.
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11.08.2023 06:18 Ответить
Зверніть увагу! До цієї суми входить ще й матеріальна допомога з державного бюджету для "вирішення соціально-побутових питань". Цинізм зашкалює!

https://24tv.ua/buglak-viyihav-********-do-24-lyutogo-2022-roku-chlen-tsvk-otrimav_n2370174
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11.08.2023 07:13 Ответить
Ця гнида що може зробити для держави ,ні уя,тільки красти ,забрати ксі виплати і на уй с посади ще один підрахуй патріот бонопарда ,одних гнид притащило.
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11.08.2023 06:45 Ответить
Там Верещук 2 тисячі у переселенців збирається забирати, а цього покидька?
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11.08.2023 06:53 Ответить
Я всё понимаю, хитрожопый. Но, кто ему и за что выплатил мат.допомогу? С какого хера?
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11.08.2023 06:53 Ответить
як з якого, цей персонаж наголосив - все законно з юридичної точки зору, а під кого приймають закони відомо
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11.08.2023 10:23 Ответить
Україна-сама богата країна ! Клондайк для чиновників ! Рай для хабарників !
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11.08.2023 07:07 Ответить
укр. зарплати, чиновникам в ЄС тільки сняться, Європа - ніщеброди!!!!)) сЦуді, генпрокурори, голови укрпочти, залізниці, нафтагазів, і т. д. іх - ТИСЯЧІ!!

"... я дГугой страни такой - нізнаю, гдє так вольна дишіт " чєлавєк"..."
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11.08.2023 07:30 Ответить
"Посадовці" разводят граждан Украины, как кроликов. А гражданам всё по-фиг.
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11.08.2023 07:14 Ответить
Майдан жеж не на часі проводити !
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11.08.2023 07:32 Ответить
а поможе???? це вже який має бути - 3й чи 4й??
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11.08.2023 07:53 Ответить
А вы что ждёте от майдана?Какие цели?Кто вам мешает митинг против коррупции чиновников проводить или против зарплат судей или за увеличение минимальных пенсий??
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11.08.2023 08:42 Ответить
Заборона військового часу на масові зібрання
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11.08.2023 09:27 Ответить
Так, він вже і проліз туди, завдяки Майдану. Він же бувший член БПП.
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11.08.2023 09:07 Ответить
заздриш не член бо розкішницю маєш?
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11.08.2023 10:26 Ответить
человек умеет жить!
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11.08.2023 07:15 Ответить
А що так можно було ? Жити в Майамі та отримувати зарплатню ?
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11.08.2023 07:42 Ответить
тю. ми ж для цього оголосили незалежність
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11.08.2023 20:57 Ответить
Образцовый сегрегативный госоциализм,низшая каста плательщиков налогов работает и собирает средства для бюджета в самой бедной стране Европы под бомбежками,госслужащий спокойно работает в Майями на хорошей зарплате и неплохой матпомощи,и все это лядь законно!
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11.08.2023 07:16 Ответить
это православный капитализм
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11.08.2023 21:00 Ответить
А хто запліднив цього хряка і кого він народив?
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11.08.2023 07:21 Ответить
Немає в українській мові слова ХРЯК!
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11.08.2023 08:04 Ответить
Слова не існує, а хряк є!
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11.08.2023 10:31 Ответить
Я так зрозумів, що це член Порошенка?
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11.08.2023 07:22 Ответить
БЕЗ ПОРОШЕНКА ВИ ПРОСТО НЕ МОжЕТЕ ТАКОГО ЯК ЗАРАЗ. ПІД ЧАС ВІЙНИ. ......
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11.08.2023 08:03 Ответить
Какое это имеет принципиальное значение, мерзавец от Порошенко или мерзавец от Зеленского.
Мерзавец он и в Африке, и в Америке мерзавец, и им останется при любой власти.
Его надо ободрать до нитки и посадить.
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11.08.2023 08:50 Ответить
колишній член, так. Але перебіг до зеленої монобільшості. Ви просто згадайте, коли і як обирався новий склад ЦВК; загугліть за першу половину вересня 2019-го року.
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11.08.2023 12:14 Ответить
интересно, а материальную помощь их бюджета у нас любой гражданин может получить или тока член ЦИК Юрий Буглак
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11.08.2023 07:28 Ответить
Мне тоже очень интересно.
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11.08.2023 11:00 Ответить
Це все такі дрібниці для "сонцеликого та його завгоспа, чи хто він там йому", головне кожноденні гундосики - видосики не пропустити, без них малороському населенню просто ніяк.
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11.08.2023 07:29 Ответить
Сподобалось від голови ЦВК: ".. а я шо ? я ні шо.."
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11.08.2023 07:30 Ответить
Та може вони поруч мешкають
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11.08.2023 09:28 Ответить
10 тис. людей, які за документами померли, отримують виплати ВПО, - Верещук Джерело:
Записуйте 10001-го.
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11.08.2023 07:36 Ответить
Хряк має здохнути,таке йому побажання.
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11.08.2023 07:49 Ответить
Нєх...погано влаштувався. А його керівник Діденко О. М. знає?
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11.08.2023 08:08 Ответить
В тих же США, якщо певний час перебуваєш за кордоном, то навіть пенсію перестають платить. А тут людина другий рік не з'являється на робочому місці, більше двох мільйонів отримала, і лише журналісти реагуюють! Як задрало це зелене шапіто!!!
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11.08.2023 08:24 Ответить
"цей народ не хоче існувати" (ц) Л.Подерв'янський.
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11.08.2023 08:34 Ответить
дурило твій подеревянський. за себе хай розпинається а не за всіх нас
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11.08.2023 09:45 Ответить
Судячи зі змісту новини, бачимо, що Подерев'янський наразі правий.
ЦВК - ключовий державний орган.
І в ключовому державному органі працює покидьок.
І ЦВК не прибрала того покидька з посади сама.
Це означає : ключовий державний орган складається з купки покидьків і мудил.
Цих покидьків і мудил призначив президент та верховна рада, яких обрав наш прибацаний виборець на вільних виборів.
Якщо президент+верховна рада зараз повністю змінять склад ЦВК, тоді дійсно не все так погано, але.. вони це зроблять ?
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11.08.2023 10:22 Ответить
в Країні є світила / від медицини /( так нам їх подають!) котрі на увесь нет віщують - ПЕНСІОНЕРИ мають здохнути!...При тому забувають, що і самі повинні з часом піти в ту ж домовину..ну.. то таке .

По- суті :

до вершин Влади приходять через гроші, зраду, ліжко .

Розум - то ...то вже прикладається... багато і без нього .. головне , що би мати папір про Кембрідж ( достатньо однорічний курс з наклеювання поштових марок ) , Йєль ( курс з швидкого читання абецядла) або з Оксфорду ... про СЛУХАННЯ курсу з "успішного застосування рахівниці на кістках" в пору НаукТехРеволюції

Тому не дивуймось такому ********

А те, що це тіло з "блоку ПАПи", то не варто тикати паличкою в очі КЕРМАНИЧАМ ...бо щаблі Влади помазані ( ще раз ) :

ЗРАДОЮ

ГРОШИМА

*********

І , як зазвичай, " ЗВЕРХУ ТОЙ, КОТРИЙ ПЕРШИМ " КИНЕ "

МИР НАМ

Слава воїнам

Україна буде вільною і від таких " слуг народу"

і, нарешті :

Хто має право працювати дистанційно під час воєнного стану?

Під час дії ВС за рішенням керівництва робітники держорганів та державні службовці можуть працювати у дистанційному форматі, але лише на території країни (за постановою Кабміну №440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» від 12 квітня 2022 р.).6 лют. 2023 р.
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11.08.2023 10:59 Ответить
Надо такого умного представить местной шантропе, пусть пощипают и улучшить жизнь ********
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11.08.2023 08:48 Ответить
Лучшие люди «Блока Петра Порошенка»
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11.08.2023 08:56 Ответить
Їх у любій партії хоч греблю гати!!!
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11.08.2023 09:14 Ответить
А що заважає його звільнити бубочці? знову порошенко?!
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11.08.2023 09:43 Ответить
Не знаю про кого вы. Но посмотрите Закон о ЦИКе. Там квоты и сроки. Не времена Януковича, Порошенко - сейчас по закону
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11.08.2023 17:43 Ответить
отета - па-зєлєнскі!
"а ви, "лохи", зкидуйтеся останніми 10 грн на дрони"
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11.08.2023 09:05 Ответить
При ткаих зарплатах, статтю матеріальна допомога, взагалі треба виключити!
Цікаво скільки в бюджеті заклали коштів на матеріальну допомогу, на що та у якому розмірі можна отримати?
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11.08.2023 09:08 Ответить
Господи, що у нас робиться в країні!!.. Хоча це триває вже більше 30 років, а наразі тільки привселюдно "зтягли ковдру" з влади .Прикро, але хочеться вірити, що дійсно запрацювали антикорупційні органи. Але до верхівки айсбергу ще далеко.....
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11.08.2023 09:11 Ответить
При такій запрплаті, він не потребує матеріальної допомоги!
повернути паразита в Україну та притягнути до відповідальності за за шахрайство !
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11.08.2023 09:13 Ответить
И Блока Петра Порошенко свои "козыри" есть. Не только Слугам народа жировать.
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11.08.2023 09:21 Ответить
Ну якби цей кекс був би незручним для зепідрів, його б вже давно звільнили.
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11.08.2023 09:42 Ответить
По закону він чистий, немає навіть звільнити за що. Тут питання до закону, а вірніше людей, що його приймали
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11.08.2023 09:31 Ответить
так вам і треба... але ті хлопці що на передовій, закінчите з кацапами беріться за своїх
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11.08.2023 09:33 Ответить
Перестаньте платити йому гроші на картку - хай приїжджає за готівкою у касу. В чому проблема?
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11.08.2023 09:41 Ответить
нет такого закона((
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11.08.2023 17:42 Ответить
Цей буде у нашій таксономії під прізвиськом " Янелох БоВТІК". Щоб ти здох, зраднику!
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11.08.2023 09:51 Ответить
Отправьте ему повестку
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11.08.2023 09:51 Ответить
Я думал, что у него дом на берегу океана, а он в многоэтажке живет. Нищеброд.
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11.08.2023 09:52 Ответить
Пора оплачувати їхню "працю" по телевізору, а отримане повернути. рід зміїний розкошує.
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11.08.2023 09:53 Ответить
Аренда квартиры в этом доме самой маленькой нижнем этаже стартует от 5 тыс дол в месяц Средняя цена аренды в месяц около 15 тыс долларов причем если он не имеет ssn а въехал туристом то берут оплату за год вперед сразу плюс риелторский сбор в сумме месячной стоимости квартиры Квартиры сдаются без мебели надо все кроме кухни купить То есть что бы жить в таком доме надо сначала оплатить около 200 тыс долларов на год вперед Причем приехав из Турции тоже видимо не из Зиганы клуб стандартного номера К чему веду - бабла там море но как показала практика чем больше у таких чиновников бабла тем больше они выписывают себе материальной помощи от государства Украина В данном случае его необходимо обязать вернуть в бюджет если не всю его зарплату так хотя бы материальную помощь которую ему выплачивали Поступок мерзкий во время войны паразитировать на государстве он конечно гнида и его как минимум надо уволить с должности без права восстановления и без права работы в будущем в гос органах вообще
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11.08.2023 10:22 Ответить
За розвитком сюжету, президентом треба обирати Нату Сідлецьку, яка керує проектом "Схеми". Ну а в помічники Бігуса.
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11.08.2023 10:29 Ответить


Україна - одна з "найбагатіших" країн у світі!
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11.08.2023 10:31 Ответить
Для виплати цих мільйонів Україна бере кредити. Дивно якось, як до цього часу вдається зберегти державність, коли розкрадається все підряд! Чому не можна на час війни встановити правило, що чиновники повинні отримувати кошти особисто?
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11.08.2023 11:15 Ответить
"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи и так далее", - ответил Буглак. И добавил, что, по его мнению, призыв президента не распространялся на членов ЦИК.
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11.08.2023 11:23 Ответить
Цікаво у яку суму обходиться утримання ЦВК між виборами?
Є сенс залишити тільки голову ЦВК та кілька керівників, щоб у разі виборів змогли організувати роботу. Якщо ЦВК задіяна лише аід час виборів, то її потрібно сумістити з якоюсь організацією, рахувати бюлетні великого розуму не потрібно.
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11.08.2023 11:28 Ответить
Охендовський як військовозобов'язаний, мабуть теж під Купянськом з гончарукрм та кулявлобом!!
Резніков знає цю схему, для цьог і призначив «його преЗЕдент».
Мобілізація для Українців!! Хорошковський з Ющенком та Рябошапка, можуть підтвердити, як військовозобов'язані ТЕЖ!,
Слава Україні!!
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11.08.2023 11:32 Ответить
О, ще один з Богообраного народу
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11.08.2023 11:33 Ответить
Мені здається він на державній посаді лише для того щоб паразитувати,
непогано булоб і інших таких "трудяг" перевірити!
Як у нього все складно виходить:, дистанційна робота в Маямі, декретна відпустка, матеріальна допомога... по факту користі О зате коштів отримав ого!
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11.08.2023 11:34 Ответить
За дистанційну роботу онлайн-подяку йому а не гроші!
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11.08.2023 11:49 Ответить
Піздець , Та годі вже заздрити
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11.08.2023 12:09 Ответить
Я з тебе дурню фігію
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12.08.2023 09:46 Ответить
Таке враження що в Україні залишилися тільки Лохі
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11.08.2023 12:11 Ответить
А як ще паразит звичайний може існувати. Ця територія для них тільки для отримання грошей, а живуть вони за кордоном. Бабушка Бєня не дасть збрехати.
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11.08.2023 12:22 Ответить
Зеленський дограється із воєнкомами і такими держслужбовцями, що втратить владу дуже швидко!
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11.08.2023 15:06 Ответить
это конечно дно. А у нас что - выборы планируются? или видится кому-то окончание войны?? значит уволить всех надо из цвк, оставить пару человек. После победы быстро новых набрать. Это беспредел!
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11.08.2023 17:44 Ответить
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