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Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек. ФОТО

Лишь несколько человек пришли в четверг в штаб-квартиру вроцлавской службы городских перевозок MPK на демонстрацию против присутствия украинских флагов на трамваях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Запланированная ранее встреча с организаторами протеста была отменена в последнюю минуту президентом MPK.

Протест перед зданием MPK организовали преимущественно симпатики "Национального движения" и "Общепольской молодежи", а идея демонстрации принадлежит Анджею Бореку, который ранее был одним из организаторов протестов против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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"Это протест жителей Вроцлава, которые возражают против вывешивания флагов иностранных государств, таких как Украина, в общественном транспорте Вроцлава или в публичных местах в течение года. По нашему мнению, это неуважение к нашей стране. Национальные цвета других стран вывешиваются больше, а польский флаг – только в избранные дни", – пояснил Борек.

"Этот протест не против украинцев, против Украины, но это для того, чтобы не возникало таких ситуаций, что вместо бело-красных флагов вывешивают флаги других стран", – аргументировал он.

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Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек 01
Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек 02

Автор: 

Польша (8410) протест (5858) флаг (934)


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Топ комментарии
+17
На рабсеї заявлять про багатотисячний мітинг, а у ********** і скотлов'я буде тема для випуска дибільних новин. Цікаво, скільки Росія вбухала в це шоу?
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11.08.2023 08:45
+13
Для цих протестувальників краще щоб там були російські
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11.08.2023 08:46
+9
Упссс.... А що сталося? уZZькі свр/фсб збанкротували і вже не в змозі оплачувати загони тітушек?
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11.08.2023 08:47
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Покуй.
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11.08.2023 08:41 Ответить
На рабсеї заявлять про багатотисячний мітинг, а у ********** і скотлов'я буде тема для випуска дибільних новин. Цікаво, скільки Росія вбухала в це шоу?
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11.08.2023 08:45 Ответить
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11.08.2023 09:31 Ответить
Теперь все кто желает может написать сообщение Ольге Скабеевой. Не жалейте эпитетов
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11.08.2023 09:32 Ответить
Для цих протестувальників краще щоб там були російські
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11.08.2023 08:46 Ответить
Упссс.... А що сталося? уZZькі свр/фсб збанкротували і вже не в змозі оплачувати загони тітушек?
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11.08.2023 08:47 Ответить
решили рубликов срубить?
А рупь то, падает.....
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11.08.2023 08:55 Ответить
А що одні заважають іншим?
Та чіпляйте польські прапори поруч! Чи мало місця?
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11.08.2023 08:57 Ответить
Путєн ввєді?!
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11.08.2023 08:58 Ответить
Прийшло три каліки.
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11.08.2023 09:01 Ответить
А де червоний прапор з серпом та молотом?
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11.08.2023 09:02 Ответить
Ну, нічого. Ще кілька разів влаштуємо міждержавний цирк, ще кілька разів грубо покритикуємо одного з найбільших наших друзів, ще кілька разів в коментарях їх обісремо - тоді нарешті доб'ємось, що в таких протестах візьме участь не півтори каліки, а спочатку сотні, потім тисячі, а потім Захід нарешті скаже "та пішли вони в дупу, невдячні дебіли - нехай воюють тим, що самі виробили" - от тоді вся тупорила вата зітхне з полегшенням і скаже "от бачите, а ми говорили, що ми Заходу не потрібні" - звичайно ж, тупорилі, Заходу невдячні не потрібні і країна, якою керують злодії з шахраями, у цивілізованих союзах теж не потрібна, їм там вже більш ніж достатньо лайна типу Угорщини і Туреччини.
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11.08.2023 09:10 Ответить
та невже, це вже в ХХ ст. проходили, коли ПР та УНР воювали із совєтами і раптом ПР заключає Рижський договір і по р. Збруч вже Польща, але 20 років пройшло вже і її розділили "друзі", думаю поляки відповідні висновки зробили, а маргінали завжди чимось не задоволені
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11.08.2023 10:40 Ответить
Зелі залишилось ще одного разу побикувати з поляками і все !
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11.08.2023 09:15 Ответить
на Закарпатті проти мадярських прапорів взагалі ніхто не протестує...
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11.08.2023 09:26 Ответить
Московским консервам у Польщі ***** дав команду гадити!
Чекаємо на таких і в Україні … хресні ходи, віряни з мацковскага каганату… онуків вертухаїв з таборів ГУЛАГУ, вітренчих з мартиненком та сімоненком на чолі колон трудящіхся пралітарієв… Татаров їх пам'ятає …
Слава Україні!
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11.08.2023 09:34 Ответить
ЧМОсковська акція у стилі - "Дєнєх нет но ви держітесь"?
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11.08.2023 09:35 Ответить
Це найгоноровіші, чи агенти фсб?
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11.08.2023 09:36 Ответить
Це мабуть ті, яким випадково прапор на ногу поставили...
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11.08.2023 09:39 Ответить
"Загальнопольська молодь", а де ж там молодь?
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11.08.2023 09:49 Ответить
А наш МИД не хочет по этому поводу вызвать польского посла в МИД?
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11.08.2023 09:54 Ответить
Щас. Размечтался....
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11.08.2023 10:15 Ответить
Як в англійському анекдоті про спотртивний репортаж в місцевій газеті: Останній матчі нашої футбольної команди дивилися один джентельмен і одна собака. Та й то, вболівальників прийшло вдвічі більше ніж очікувалося.
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11.08.2023 10:39 Ответить
Какие то польские шлюшки.
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11.08.2023 11:28 Ответить
поляки мають повне право визначати скільки і яких прапорів у них може висіти.

нам би у них повчитися бо як подивишся на угорські прапори на закарпатті то хоч ховайся в жито.
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11.08.2023 13:09 Ответить
 
 