Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек. ФОТО

Лишь несколько человек пришли в четверг в штаб-квартиру вроцлавской службы городских перевозок MPK на демонстрацию против присутствия украинских флагов на трамваях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Запланированная ранее встреча с организаторами протеста была отменена в последнюю минуту президентом MPK.

Протест перед зданием MPK организовали преимущественно симпатики "Национального движения" и "Общепольской молодежи", а идея демонстрации принадлежит Анджею Бореку, который ранее был одним из организаторов протестов против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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"Это протест жителей Вроцлава, которые возражают против вывешивания флагов иностранных государств, таких как Украина, в общественном транспорте Вроцлава или в публичных местах в течение года. По нашему мнению, это неуважение к нашей стране. Национальные цвета других стран вывешиваются больше, а польский флаг – только в избранные дни", – пояснил Борек.

"Этот протест не против украинцев, против Украины, но это для того, чтобы не возникало таких ситуаций, что вместо бело-красных флагов вывешивают флаги других стран", – аргументировал он.

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