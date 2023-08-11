Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек. ФОТО
Лишь несколько человек пришли в четверг в штаб-квартиру вроцлавской службы городских перевозок MPK на демонстрацию против присутствия украинских флагов на трамваях.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Запланированная ранее встреча с организаторами протеста была отменена в последнюю минуту президентом MPK.
Протест перед зданием MPK организовали преимущественно симпатики "Национального движения" и "Общепольской молодежи", а идея демонстрации принадлежит Анджею Бореку, который ранее был одним из организаторов протестов против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
"Это протест жителей Вроцлава, которые возражают против вывешивания флагов иностранных государств, таких как Украина, в общественном транспорте Вроцлава или в публичных местах в течение года. По нашему мнению, это неуважение к нашей стране. Национальные цвета других стран вывешиваются больше, а польский флаг – только в избранные дни", – пояснил Борек.
"Этот протест не против украинцев, против Украины, но это для того, чтобы не возникало таких ситуаций, что вместо бело-красных флагов вывешивают флаги других стран", – аргументировал он.
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А рупь то, падает.....
Та чіпляйте польські прапори поруч! Чи мало місця?
Чекаємо на таких і в Україні … хресні ходи, віряни з мацковскага каганату… онуків вертухаїв з таборів ГУЛАГУ, вітренчих з мартиненком та сімоненком на чолі колон трудящіхся пралітарієв… Татаров їх пам'ятає …
Слава Україні!
нам би у них повчитися бо як подивишся на угорські прапори на закарпатті то хоч ховайся в жито.