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В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К. Фиксировали пуски "Кинжалов" (обновлено)

Утром 11 августа в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:33 последовали отбои тревоги по регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог такова:

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К. Фиксировали пуски Кинжалов (обновлено) 01

Читайте: По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

Воздушные силы информируют о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

"Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии!", - добавили в Воздушных силах.

"Повторные пуски!", – позже отметили в ВС.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", - отметили в Киевской ОВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.

"Житомирская, Винницкая, Хмельницкая – в укрытие! Черновицкая – в укрытие! Ивано-Франковская – в укрытие!", – отметили в Воздушных силах.

Позже стало известно, что в Хмельницкой области раздаются взрывы, работают силы противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что на территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты.

Воздушные силы (2299) воздушная тревога (792)


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Интересная карта. Всю Украину этот самолёт простреливает, кроме городов Сумы и Николаев. Там самая совершенная ПВО?
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11.08.2023 10:06 Ответить
В Україні масштабна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Зафіксовано пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини Джерело:
Щось не в'яжеться . Зліт одного літака - з пусками .
Відомо ж що МіГ-31 = 1 " кинджал ". Якщо - зафіксовано пуски , значить - літаків було декілька .
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11.08.2023 10:27 Ответить
Злетів міг, а через хвилину ще три. Не дякуйте, просто навчіться користуватися телеграмом.
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11.08.2023 10:45 Ответить
До чого тут телеграм . ? Я вказав на те про що пише Цензор ,а не телеграм .
А тут ніде не вказано що крім одного міга - злетіли ще 3 .
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11.08.2023 10:59 Ответить
 
 