В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К. Фиксировали пуски "Кинжалов" (обновлено)
Утром 11 августа в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:33 последовали отбои тревоги по регионам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог такова:
Воздушные силы информируют о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
"Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии!", - добавили в Воздушных силах.
"Повторные пуски!", – позже отметили в ВС.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", - отметили в Киевской ОВА.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.
"Житомирская, Винницкая, Хмельницкая – в укрытие! Черновицкая – в укрытие! Ивано-Франковская – в укрытие!", – отметили в Воздушных силах.
Позже стало известно, что в Хмельницкой области раздаются взрывы, работают силы противовоздушной обороны.
Также сообщалось, что на территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты.
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Щось не в'яжеться . Зліт одного літака - з пусками .
Відомо ж що МіГ-31 = 1 " кинджал ". Якщо - зафіксовано пуски , значить - літаків було декілька .
А тут ніде не вказано що крім одного міга - злетіли ще 3 .