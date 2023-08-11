В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К. Фиксировали пуски "Кинжалов" (обновлено)

Утром 11 августа в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:33 последовали отбои тревоги по регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог такова:

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Воздушные силы информируют о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

"Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии!", - добавили в Воздушных силах.

"Повторные пуски!", – позже отметили в ВС.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", - отметили в Киевской ОВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.

"Житомирская, Винницкая, Хмельницкая – в укрытие! Черновицкая – в укрытие! Ивано-Франковская – в укрытие!", – отметили в Воздушных силах.

Позже стало известно, что в Хмельницкой области раздаются взрывы, работают силы противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что на территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты.