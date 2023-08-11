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Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины, поддержавшего вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в россию.

"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России.

По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в собственном доме и снабдил продовольствием", - уточнили в СБУ.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Читайте: К 12 годам за решеткой приговорен "спецназовец ДНР", штурмовавший позиции ВСУ под Угледаром, - СБУ

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем главы "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии советского союза".

Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым.

Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Так, в октябре 2022 года экснардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе.

Во время выступления на "форуме" Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций "л/днр".

Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума".

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Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ 01
Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ 02
Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ 03
Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ 04

Там он высказывался за продолжение агрессивной войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.

На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).

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Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Досудебное расследование продолжается.

Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

КПУ (2376) СБУ (19898) Симоненко Петр (1643)


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Топ комментарии
+43
Усі націоналісти і патріоти України ще в 90ті говорили що цього комуняку потрібно було на гілляку ще тоді
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11.08.2023 10:23
+30
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації.
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11.08.2023 10:26
+21
Чому про те, що Симоненко і КПУ - вороги українськох державності і прямі агенти кремля я знав ще у 1992-му році, а СБУ про це дізналася лише недавно?
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11.08.2023 10:28
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Правила форума Совет форумчан
Усі націоналісти і патріоти України ще в 90ті говорили що цього комуняку потрібно було на гілляку ще тоді
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11.08.2023 10:23 Ответить
Говорити мало!
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11.08.2023 10:29 Ответить
комуняк на гілляк - УСІХ в особо жорсткому виді - за яйки вверх - котелком вниз
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11.08.2023 11:24 Ответить
Це ти про що?
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11.08.2023 12:13 Ответить
Живуче лайно.
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11.08.2023 10:23 Ответить
Нажаль, лайно завжди живуче йще і вспливає ((
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11.08.2023 10:39 Ответить
**** рашистська! Здохнеш у страшних муках. Причому скоро. Інших варіантів у тебе гондураса немає!
Уся комуняцька наволоч як найжорстокіші кати Української Нації підлягають знищенню!
Слава Україні!
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11.08.2023 10:24 Ответить
а що робило СБУ з 2014 по 2022 ?
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11.08.2023 10:25 Ответить
А це по-вашому робота? Це - війна з вітряками. Прибирають ноунеймів та різний нафталін, щоб створити видимість роботи.
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11.08.2023 10:34 Ответить
8 років не було війни з вітряками , треба з чогось починати . до сьогодні Штепу не посадили .
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11.08.2023 10:49 Ответить
А як ти пропонуєш штепу саджати? Через то, що вона мені, чи тобі не подобається?
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11.08.2023 12:16 Ответить
співпраця посадової особи з окупантами це не привід для посадки ?
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11.08.2023 12:25 Ответить
Привід. Але це ти повинен довести у суді.
Особисто тебе можна звинуватити у будь- чому. У тому, що міндобрива не в землю клав, а у комору до себе носив, тебе також без вирока суду садити?
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11.08.2023 12:38 Ответить
так я про це ж і кажу за 8 років не зібрані докази , свідки ,чим займалось СБУ і прокуратура ? завтра скажуть минув термін гуляй Штепа , а держава заплатить компенсацію з моїх і ваших податків . зарплата прокурора в рази більше зарплати агронома , а відповідальності нуль .
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11.08.2023 13:06 Ответить
занімалось рєкетом, ти чи не знав? Збувало контрабандні телефоні, кришевало всяку крімінальщіну, кошмарило підпріємців.

А цього клятого шпіона падазрєвать почало коли він вже поіхав. Із-за цього клятого СБУ і зрадників всередені - Маріуполь в оточення попав, та ще багато іншого лиха сталося. За який вони не покаялися і нікого не покарали.

Памятайте це - коли будете хвалені речі чути про СБУ.
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11.08.2023 10:54 Ответить
Чомусь так вкупу, неначе влада в 2019 не мінялась
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11.08.2023 11:01 Ответить
5 років при владі були розумні професіонали , які майже нічого не робили, казали гарні речі , отримували великі зарплати . зараз при владі дебіли і зрадники , які крадуть і брешуть , а викинути їх не можно бо війна .
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11.08.2023 11:19 Ответить
Шановний, ви або не знаходилися в ті часи в Україні, або перебували в летаргічному сні, бо з 2014 році було зроблений колосальний об'єм робіт, враховуючи, що януковочі-азірови залишили в бюджеті всього 108 000 грн сто вісіт тисяч), а КМУ Гройсмана передав зеленим КоЗєлам 136 млрд.
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11.08.2023 11:29 Ответить
я постійно проживаю в Україні. тільки як відноситься те що робили уряди Яценюка та Гройсмана до роботи СБУ, прокуратури , судів ,НАБУ? в мене одна претензія до тих урядів , що вони мало займались обороною .
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11.08.2023 11:37 Ответить
"Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий. Слились в протяжный вой…"
Поцікавтесь про владні структури в державі Україна та їх повноваження.
Це вам для первинного ознайомлення:
Законодавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України складається з 450 депутатів, що обираються на п'ять років. До 2006 року половина членів були обиралися за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пропорційною системою , а інша половина від одномандатних округів. Починаючи з парламентських виборів 2006 р., всі 450 членів Верховної Ради були обрані за партійними списками пропорційного представництва. Верховна Рада ратифікує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 міжнародні угоди і затверджує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 бюджет .

В Україні існує велика кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F політичних партій . Однак більшість з них малочисельні та малопопулярні у широких верствах суспільства і не спроможні самостійно виграти вибори. Тому, з метою отримання більшої кількості голосів у парламентських виборах, дрібні партії часто об'єднуються у виборні блоки.
Виконавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 виконавчої влади в Україні . До інших органів виконавчої влади, що підпорядковані КМУ, відносяться міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції, інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 центральні органи виконавчої влади , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F місцеві державні адміністрації .
Судова влада:Судова влада - це система створених згідно з законом органів, наділених виключними повноваженнями по розгляду юридично значущих справ, із застосуванням спеціальної процедури.
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11.08.2023 12:11 Ответить
А що робить зараз? Я вам відповім - клепає підозри на тих, кого фізично не може дістати. А тих щурів, котрі мародерять в тилу, вони "не помічають". Всю роботу за них намагаються робити небайдужі журналісти.
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11.08.2023 11:36 Ответить
Цікаво, скільки мине років, поки пройдуть суди і його оголосять в міжнародний розшук?
А до того моменту ця гнида преспокійно відвідуватиме Європу...
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11.08.2023 10:25 Ответить
Якщо казати відверто- це імітація роботи.
Таких втікачів у москві, як сімоненко- тисячі, це шелупнь, "неуловимі Джо".
А от всредені України - купа агентів впливу, в оточенні Зеленьського. І з ними нажаль, нічого не станеться.
А нам кидають кістку нікому не потрібного і нічого не вирішуючого симоненкі.
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11.08.2023 12:22 Ответить
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації.
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11.08.2023 10:26 Ответить
Цим **** теж треба зайнятися, після виборів!
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11.08.2023 10:30 Ответить
тому виборів і не буде.
а якщо й будуть то мудрий нарід вибере на другий термін...
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11.08.2023 11:42 Ответить
Жарт про жарт. Але лайкери таких жартів не розуміють, тому наступного разу можете й не пробувати.
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11.08.2023 18:05 Ответить
СБУ
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11.08.2023 10:26 Ответить
Там головне було евакуація шубохранилища.
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11.08.2023 10:29 Ответить
Чому про те, що Симоненко і КПУ - вороги українськох державності і прямі агенти кремля я знав ще у 1992-му році, а СБУ про це дізналася лише недавно?
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11.08.2023 10:28 Ответить
Кравчук іще гірше, той так самого хабада агент був!
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11.08.2023 10:31 Ответить
Кравчук був секретарем - відповідальним за ідеологію у цк кпу у останні роки совка. Тобто головний ідеолог. 😊
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11.08.2023 10:38 Ответить
А його свиноматку з дітьми теж вивезли? Яку в свій час ФСБ підклала під пахотливого комуняку.
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11.08.2023 10:28 Ответить
При яких президентах України це чмо губошлєп був депутатом?
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11.08.2023 10:29 Ответить
Да при всех кроме Порошенко и зеленского.
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11.08.2023 10:36 Ответить
Та при всіх до 2014 року, тобто до Порошенка. Мудрий нарот дуже мудрий ...
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11.08.2023 10:38 Ответить
Нє, народ то мудрий, а от з нарідом біда...
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11.08.2023 10:48 Ответить
Ну да...нарід то якесь неруське слово...
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11.08.2023 10:52 Ответить
А хто ту "мудроту" народу у вуха вкладав?
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11.08.2023 10:51 Ответить
А воно ще живе? Ксанка не затрахала його до смерті?
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11.08.2023 10:29 Ответить
Ксанка не його трахає, а конюха.
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11.08.2023 11:23 Ответить
СБУ вражає своєю толерантніст
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11.08.2023 10:31 Ответить
Завжди бісив своєю паскудною звичкою повторювати-повторювати.
Повісити-повісити гниду-гниду!
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11.08.2023 10:34 Ответить
пецьку губошльопа, тільки на ліквідацію, майно його і його родини в доход держави і в допомогу ЗСУ, й публічно це озвучити.
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11.08.2023 10:36 Ответить
Він вже на роZії.
Це ж улюблена практика зелених "правоохоронних" органів, висувати підозри, виносити вироки тим злодіям та зрадникам, яких вже немає в Україні.

За даними видання "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Обозреватель ", у березні 2022 року Симоненку вдалося втекти до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі .
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11.08.2023 10:42 Ответить
Привладних з 2019 року, більше турбувало ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ безпекИ ворогів України ніж БЕЗПЕКА САМОЇ УКРАЇНИ та Українців!!
Жодного прикладу ЗНИЩЕННЯ ворогів в Україні, ви не знайдете, але зовсім протилежне, убивство Українців від рук, як тих, хто Зобов'язаний ЗАХИЩАТИ їх, так і від рук московських окупантів *****, відбувається ЩОДЕННО!! Вдумайтеся, Українці!
Співпадіння…
Слава Україні!
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11.08.2023 10:40 Ответить
Хоть этому говнюку краснопузому пенсию и матпомощь не отправляют в моцкву?не удивлюсь если отправляют.
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11.08.2023 10:42 Ответить
Скоро від верещучки дізнаємось
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11.08.2023 10:45 Ответить
По той самій причині, що ті хто їх привів до влади теж не втюрьмі
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11.08.2023 10:45 Ответить
Хтось ще й досі за коміністів та СРСР? Наглядний доказ того, хто і навіщо лохам парив мізки
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11.08.2023 10:44 Ответить
Не пройшло і пів-року - за законами військового стану без суда і слідства просто до стінки
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11.08.2023 10:44 Ответить
Ще одна ***** івановна, бл....
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11.08.2023 10:46 Ответить
Президент Кучма и министр обороны Кузьмук отдали на россию ракеты и стратегические бомбардировщики которыми россия сейчас обстреливает Украину. Почему Кучма и Кузьмук не в тюрьме?
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11.08.2023 10:46 Ответить
Уточненння : Березівка - Макарівська територіальна громада, Бучанський район, Київська область.
Коли ****** Сиимоненко частував орків в своєму котеджі ,поряд в Бучі такі ж орки гвалтували дітей, стріля підлітків і старих, катались танками по тілах жінок..
Будь проклят ти симоненко, та вся твоя родина на віки.
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11.08.2023 10:57 Ответить
до сраки йому твої проклять=поїдь з Німеччини в Австрію і посади його пдрса на бутилку
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11.08.2023 11:04 Ответить
та відправте його вже до чєчітова в клуб ''17 поверх''
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11.08.2023 11:02 Ответить
Пʼятого вистачить, з 17 го так ляпне, що гімно до мавзолею долетить…
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11.08.2023 11:12 Ответить
А де підозра від СБУ його заступникам, зокрема Мартиненку, який проштовхував Харківські угоди??!! Щось привладні затихарили цих ГНИД !
Невже він повісився, від ОЧЕВИДНИХ ЗЛОЧИНІВ ***** в Україні!
Слава Україні!
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11.08.2023 11:22 Ответить
Хто буде проти своїх копати? Єрмак? Татаров?
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11.08.2023 11:25 Ответить
Ого, воно ще живе! А чого воно ще живе?
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11.08.2023 11:29 Ответить
цікаво, під чий плінтус закотився його тлустий заступник А.Голуб
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11.08.2023 11:40 Ответить
клоуни дають відволікаюче шоу щоб мудрий нарід не побачив реалії
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11.08.2023 11:45 Ответить
Идейный вор. Как еще это не поняли его сподвижники в Украине?
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11.08.2023 11:53 Ответить
шкода що евакуація вдалась....
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11.08.2023 12:10 Ответить
*Відкрили кримінальне провадження* - поцилуйте тепер його в сраку, откриватілі., більшого покарання ви йому не придумаєте
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11.08.2023 12:13 Ответить
шухрич наступний
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11.08.2023 13:06 Ответить
 
 