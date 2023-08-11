Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины, поддержавшего вооруженную агрессию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в россию.
"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России.
По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в собственном доме и снабдил продовольствием", - уточнили в СБУ.
Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.
Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем главы "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии советского союза".
Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым.
Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.
Так, в октябре 2022 года экснардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе.
Во время выступления на "форуме" Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций "л/днр".
Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума".
Там он высказывался за продолжение агрессивной войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.
На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);
– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).
Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
Досудебное расследование продолжается.
Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уся комуняцька наволоч як найжорстокіші кати Української Нації підлягають знищенню!
Слава Україні!
Особисто тебе можна звинуватити у будь- чому. У тому, що міндобрива не в землю клав, а у комору до себе носив, тебе також без вирока суду садити?
А цього клятого шпіона падазрєвать почало коли він вже поіхав. Із-за цього клятого СБУ і зрадників всередені - Маріуполь в оточення попав, та ще багато іншого лиха сталося. За який вони не покаялися і нікого не покарали.
Памятайте це - коли будете хвалені речі чути про СБУ.
Поцікавтесь про владні структури в державі Україна та їх повноваження.
Це вам для первинного ознайомлення:
Законодавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України складається з 450 депутатів, що обираються на п'ять років. До 2006 року половина членів були обиралися за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пропорційною системою , а інша половина від одномандатних округів. Починаючи з парламентських виборів 2006 р., всі 450 членів Верховної Ради були обрані за партійними списками пропорційного представництва. Верховна Рада ратифікує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 міжнародні угоди і затверджує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 бюджет .
В Україні існує велика кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F політичних партій . Однак більшість з них малочисельні та малопопулярні у широких верствах суспільства і не спроможні самостійно виграти вибори. Тому, з метою отримання більшої кількості голосів у парламентських виборах, дрібні партії часто об'єднуються у виборні блоки.
Виконавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 виконавчої влади в Україні . До інших органів виконавчої влади, що підпорядковані КМУ, відносяться міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції, інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 центральні органи виконавчої влади , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F місцеві державні адміністрації .
Судова влада:Судова влада - це система створених згідно з законом органів, наділених виключними повноваженнями по розгляду юридично значущих справ, із застосуванням спеціальної процедури.
А до того моменту ця гнида преспокійно відвідуватиме Європу...
Таких втікачів у москві, як сімоненко- тисячі, це шелупнь, "неуловимі Джо".
А от всредені України - купа агентів впливу, в оточенні Зеленьського. І з ними нажаль, нічого не станеться.
А нам кидають кістку нікому не потрібного і нічого не вирішуючого симоненкі.
а якщо й будуть то мудрий нарід вибере на другий термін...
Повісити-повісити гниду-гниду!
Це ж улюблена практика зелених "правоохоронних" органів, висувати підозри, виносити вироки тим злодіям та зрадникам, яких вже немає в Україні.
За даними видання "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Обозреватель ", у березні 2022 року Симоненку вдалося втекти до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі .
Жодного прикладу ЗНИЩЕННЯ ворогів в Україні, ви не знайдете, але зовсім протилежне, убивство Українців від рук, як тих, хто Зобов'язаний ЗАХИЩАТИ їх, так і від рук московських окупантів *****, відбувається ЩОДЕННО!! Вдумайтеся, Українці!
Співпадіння…
Слава Україні!
Коли ****** Сиимоненко частував орків в своєму котеджі ,поряд в Бучі такі ж орки гвалтували дітей, стріля підлітків і старих, катались танками по тілах жінок..
Будь проклят ти симоненко, та вся твоя родина на віки.
Невже він повісився, від ОЧЕВИДНИХ ЗЛОЧИНІВ ***** в Україні!
Слава Україні!