Сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной КПУ Симоненко. Для его эвакуации Кремль отправлял отряд спецназа, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины, поддержавшего вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в россию.

"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России.

По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в собственном доме и снабдил продовольствием", - уточнили в СБУ.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

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Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем главы "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии советского союза".

Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым.

Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Так, в октябре 2022 года экснардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе.

Во время выступления на "форуме" Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций "л/днр".

Кроме того, по данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума".

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Там он высказывался за продолжение агрессивной войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.

На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).

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Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Досудебное расследование продолжается.

Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.