В Москве раздался взрыв, мэр Собянин заявил об "сбитом БПЛА". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Москве сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Воздушное пространство над аэропортом Калуги и "Внуково" закрыто для безопасности полетов гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.

В то же время Baza пишет о взрыве в районе Карамышевской набережной и публикует фото.

Мэр Москвы Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили беспилотник, а в результате падения обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет.

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