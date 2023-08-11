Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении директору частной швейной фабрики, которая поставила ВСУ некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы. Сумма нанесенного ущерба - более 35 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
"Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.
Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а впоследствии остальные оговоренные договорами средства.
Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащим качеством", - говорится в сообщении.
По выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.
По данным Офиса генпрокурора, сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.
Досудебное расследование – СУ ГУ ЧП в городе Киеве, оперативное сопровождение – УСР в г. Киеве ГСР Нацполиции Украины.
Ранее сообщалось, что закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в "зимние" и подорожали втрое.
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Зе-шахрайське кодло покриває мародерів з міністерства оборони!
А те, що ця оперетка така швидка і публічна може свідчити тільки про одне -- наказ покривати злочинців віддано у високих кабінетах.
Після перемоги Української Нації над парашкою для очистки влади певно не вистачить стовпів на Хрещатику.
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А моральна шкода ?
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А чим відшкодувати солдатам те що вони мерзли та мокли у тих
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фуфайках..
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А бронежелети ? Таж сама історія ..
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А яйця ...? Забули ?
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Тався Держава така... не країна а Поле Чудес
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О ! Порохобот відізвався !
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Чи може з партії Мертвичука
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ЦІна продукції від цього зростає, але зниження ціни військової продукції за рахунок виключення контролю, "спрощення виробництва" має наслідком зниження боєздатності та втрат ОС ЗСУ.
памятаєте китайський "фірмовий"одяг з девяностих?
Не вірю що це збіг. Там якраз є зашквар із турецькими куртками. Все виглядає так що це спроба перебити хвилю...
ГДЄ - КУРТКІ???? .......
А починати потрібно з самого верху зелної піраміди.
Напрошується порівняння хто робив голодомори ( етнічний склад організаторів) і хто сьогодні грабує , мародерить під час війни.ОДНІА Й ТА САМА ЕТНІЧНА ГРУПА ''''людей'''.
Власники або Кацма або Кнурман або Боцман або Лоцман...
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Хто в СРСР сидів у швейних цехах ?
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на 35 млн. гривень пошити за 1 день вони не могли, отже військові приймали частинами і мали перевіряти на відповідність. Якщо були недоліки- треба було про це сказати і їх би виправили!
схоже на те, що справді хочуть перебити зашквар із здорожчанням у 3 раза турецьких курток
про це зелена хрипата жаба у своїх відосіках не розкаже! мародери кляті
З особистого досвіду скажу, що українське часто краще за турецьке. якість пошиву точно.
виключення є, коли тканини вже зовсім лайно.
Але він схоже знову нівчом невинуватий....
Ага ! За прийом не якісної продукції покарали.. То певно жарт..
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За яйця по 17 гривень когось покарали ?
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А за одяг тим більше...
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Пригадайти хто завжди шив костюми в ательє ? Які майстри ?
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Если куртки не могут нормально пошить, о чём вообще говорить? Какие, к чёрту, украинские разработки оружия?