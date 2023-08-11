Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении директору частной швейной фабрики, которая поставила ВСУ некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы. Сумма нанесенного ущерба - более 35 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.

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Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а впоследствии остальные оговоренные договорами средства.

Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащим качеством", - говорится в сообщении.





















По выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.

По данным Офиса генпрокурора, сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.

Досудебное расследование – СУ ГУ ЧП в городе Киеве, оперативное сопровождение – УСР в г. Киеве ГСР Нацполиции Украины.

Ранее сообщалось, что закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в "зимние" и подорожали втрое.