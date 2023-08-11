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Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении директору частной швейной фабрики, которая поставила ВСУ некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы. Сумма нанесенного ущерба - более 35 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.

Читайте: Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в "зимние" и подорожали втрое, - журналист Николов. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а впоследствии остальные оговоренные договорами средства.
Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащим качеством", - говорится в сообщении.

Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 01
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 02
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 03
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 04
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 05
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 06
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 07
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 08
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 09
Некачественные куртки для ВСУ на 35 млн грн: сообщено о подозрении директору швейной фабрики 10

По выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.

По данным Офиса генпрокурора, сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник Минобороны, присвоивший бюджетные средства на строительство дороги на сумму 15 млн грн, - ГБР. ФОТО

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.

Досудебное расследование – СУ ГУ ЧП в городе Киеве, оперативное сопровождение – УСР в г. Киеве ГСР Нацполиции Украины.

Ранее сообщалось, что закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в "зимние" и подорожали втрое.

Минобороны (9329) офис (107) закупки (753) подозрение (490)


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Топ комментарии
+46
упс! тупе намагання перебити галас з "турецькими куртками" які стали зимовими і подорожчали в три рази аід час доставки в Україну
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11.08.2023 11:46
+21
В чому неналежна якість? Могжна експертизу?
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11.08.2023 11:47
+19
Так стоп!

Не вірю що це збіг. Там якраз є зашквар із турецькими куртками. Все виглядає так що це спроба перебити хвилю...
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11.08.2023 11:51
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11.08.2023 11:45 Ответить
ів чому неналежна якість- нитка не там вилізла. людина взяла пошила форму у22 році коли нічого не було а тепер їй справу шьють агов ?
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11.08.2023 20:36 Ответить
упс! тупе намагання перебити галас з "турецькими куртками" які стали зимовими і подорожчали в три рази аід час доставки в Україну
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11.08.2023 11:46 Ответить
Теж впевнений ,що це так. На фото нормальні куртки.
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11.08.2023 11:48 Ответить
Точно такої ж думки!
Зе-шахрайське кодло покриває мародерів з міністерства оборони!
А те, що ця оперетка така швидка і публічна може свідчити тільки про одне -- наказ покривати злочинців віддано у високих кабінетах.

Після перемоги Української Нації над парашкою для очистки влади певно не вистачить стовпів на Хрещатику.
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11.08.2023 15:03 Ответить
В чому неналежна якість? Могжна експертизу?
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11.08.2023 11:47 Ответить
Немає в державі незалежних експертів. Якшо експерти сидять в райвідділках МВС та у ментовській формі, то це просто сторона обвинувачення
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11.08.2023 12:10 Ответить
тоді як визначили неналежну якість?
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11.08.2023 12:12 Ответить
Не занесли зеленим.
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11.08.2023 14:01 Ответить
Вага зимоової куртки більше 2 кг, а те лайно,що поставили як зимові- 1 кг. Тканина не водозахисна- щоб перевіриити не ттреба супер експертів.
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11.08.2023 12:19 Ответить
все одно потрібен документ ,акт якийсь
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11.08.2023 12:29 Ответить
Кличте Степанова.В нього куртка якісна.
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11.08.2023 11:47 Ответить
Потрібно ще покликати Резнікова у нього теж якісна турецька куртка.))))
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11.08.2023 11:58 Ответить
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11.08.2023 12:57 Ответить
35 Мл Гривень
...
А моральна шкода ?
..
А чим відшкодувати солдатам те що вони мерзли та мокли у тих
...
фуфайках..
...
А бронежелети ? Таж сама історія ..
...
А яйця ...? Забули ?
...
Тався Держава така... не країна а Поле Чудес
..
...
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11.08.2023 11:49 Ответить
солдаты не в теме,старшие товарищи сами порешают-разберутся
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11.08.2023 12:36 Ответить
Вибрали "буратінку" - от і маємо, не країну, а Поле Чудес
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11.08.2023 13:53 Ответить
-----
О ! Порохобот відізвався !
...
Чи може з партії Мертвичука
...
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15.08.2023 12:29 Ответить
А швеина шо шила зі стелі -- іх ніхто не контролював -- а то виходить нашили а ім сказали ідіть нахер зі своєю продукцією
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11.08.2023 11:50 Ответить
Виробництво продукції для потреб ЗСУ необхідно контролювати, починаючи від вхідного контролю якості та відповідності всім вимогам НТД матеріалів та комплектуючих, технологічного процесу, умов зберігання та всієї логістики постачання (щоб не відбулося шахрайскої підміни продукції при її транспортуванні та зберіганні).
ЦІна продукції від цього зростає, але зниження ціни військової продукції за рахунок виключення контролю, "спрощення виробництва" має наслідком зниження боєздатності та втрат ОС ЗСУ.
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11.08.2023 13:00 Ответить
А что с ними не так? Трудно представить себе куртку, не подлежащую использованию. Разве что сшита она из опасных для жизни материалов. Больше похоже на устранение конкурента, если честно
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11.08.2023 11:51 Ответить
"Трудно представить себе куртку, не подлежащую использованию. "

памятаєте китайський "фірмовий"одяг з девяностих?
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11.08.2023 11:59 Ответить
Якщо в тій куртці вулицею гуляти. А якщоовзимку чи в листопаді в окопі сидіти? Поггано включив уяву (" трудно представить".. Може двори в Німеччині в такомулайні можно мести,а воювати-аж ніяк.
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11.08.2023 12:23 Ответить
Так стоп!

Не вірю що це збіг. Там якраз є зашквар із турецькими куртками. Все виглядає так що це спроба перебити хвилю...
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11.08.2023 11:51 Ответить
ти занадто вумний, єто не то, єто другое, треба просто перестать стрелять.... і одеть всех лахмотья
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11.08.2023 11:56 Ответить
Тобто чиновники зовсім ні дочого? Якщо прийняли форму не належної якості і яка не відповідала технічним умовам, та ще за неї сплатили гроші, то за це відповідальність відсутня? Отже збитки державі зробили не чиновники?
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11.08.2023 11:52 Ответить
ага, и три года после войны не выпускать из страны, ага.... какой ***** страны, ворьё одно!
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11.08.2023 11:54 Ответить
З такою державою співпрацювати можуть тільки відчайдухи, які ще не зрозуміли з ким мають справу.
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11.08.2023 11:54 Ответить
Директору підприжмства - це добре. Але хтось же з Міноборони це прийняв! Якби не прийняв, то у директора фабрики було б неякісного військового одягу на 35 мільйонів, головний біль і відсутність коштів.
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11.08.2023 11:58 Ответить
"Жена Цезаря вне подозрений!" (с)
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11.08.2023 13:02 Ответить
Зеленский прекрати наживаться на войне
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11.08.2023 11:59 Ответить
зілєнскій.... рєзнікафф.......
ГДЄ - КУРТКІ???? .......
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11.08.2023 12:30 Ответить
Схема проста - сума відкату чиновникам МО така, що зробити нормальні куртки за ті гроші вже не реально. Але "бізнесмени" , які пішли на договорняк зі злодіями у владі мають понести покарання - бо немає чого давати красти мудакам.
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11.08.2023 12:01 Ответить
Якось дивно виходить, що відповідальність для мудаків вами не передбачається.
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11.08.2023 12:04 Ответить
Мною передбачається хіба, що моральний осуд, на інше в мене немає повноважень - це компетенції інших органів.
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11.08.2023 12:26 Ответить
Вона невідворотно настає лише за умови, що підлеглі не віддадуть встановлену долю наверх, начальству.
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11.08.2023 13:06 Ответить
Без ЗЕленого "даху" не обішлося. Ні як не нажеруться, мабуть перед смертю.
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11.08.2023 12:01 Ответить
Снова Порошенко? Ну барыга,на куртки перешёл
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11.08.2023 12:03 Ответить
Ця падоль сама не зупиниться красти ніколи.Тільки показові суди з реальним покаранням.
А починати потрібно з самого верху зелної піраміди.
Напрошується порівняння хто робив голодомори ( етнічний склад організаторів) і хто сьогодні грабує , мародерить під час війни.ОДНІА Й ТА САМА ЕТНІЧНА ГРУПА ''''людей'''.
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11.08.2023 12:03 Ответить
цікаво, хто власник фабрики і як вона отримала замовлення
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11.08.2023 12:09 Ответить
====
Власники або Кацма або Кнурман або Боцман або Лоцман...
...
Хто в СРСР сидів у швейних цехах ?
...
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15.08.2023 12:31 Ответить
Напоминаю, что согласно "экспертизе" Державной службы экспортного контроля бытовые ( во всем мире в т.ч. и в КНР и в США) дроны Мавик неожиданно оказались "товаром двойного назначения". У нас в стране - кто "экпертизу" заказывает, тот и получает "нужный" для себя результат.
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11.08.2023 12:15 Ответить
Схоже на брехню! швейний цех виглядає пристойно, реально існує!
на 35 млн. гривень пошити за 1 день вони не могли, отже військові приймали частинами і мали перевіряти на відповідність. Якщо були недоліки- треба було про це сказати і їх би виправили!

схоже на те, що справді хочуть перебити зашквар із здорожчанням у 3 раза турецьких курток

про це зелена хрипата жаба у своїх відосіках не розкаже! мародери кляті
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11.08.2023 12:16 Ответить
100%, тут і до бабки не ходи...
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11.08.2023 13:58 Ответить
не знаю, про яке саме підприємство йдеться.
З особистого досвіду скажу, що українське часто краще за турецьке. якість пошиву точно.
виключення є, коли тканини вже зовсім лайно.
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11.08.2023 12:22 Ответить
А турецький непотріб, що масово йде в армію, це нормально?! Не чула про затримання і підозри!!!
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11.08.2023 12:25 Ответить
Неякісні - це половина печалі. Друга половина - совковий підхід до видачі форми особовому складу: спочатку у тебе ультимативно вимагають назвати свої розміри (щоразу перед видачею) "на вчора", а потім видають за принципом "бери що дають, з товаришами поміняєшся".
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11.08.2023 12:26 Ответить
нема чого чекати, треба ТЕРМІНОВО оголошувати збір коштів, на зимовий одяг!!!!
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11.08.2023 12:32 Ответить
нехай вони тим баблом - подавляться!!))
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11.08.2023 12:35 Ответить
Можно и мне то бабло дать,шоб я подавился?
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11.08.2023 13:29 Ответить
А тих, хто підписав прийомку такої продукції покарали? Не просто так же прийняли, а як завжди, за відкат.
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11.08.2023 12:36 Ответить
Оце головне питання. Тому що збитки могли нанести тільки коли ті куртки купили, а купити їх міг тільки пан Рєзніков з підлеглими.
Але він схоже знову нівчом невинуватий....
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11.08.2023 12:42 Ответить
....
Ага ! За прийом не якісної продукції покарали.. То певно жарт..
...
За яйця по 17 гривень когось покарали ?
...
А за одяг тим більше...
...
Пригадайти хто завжди шив костюми в ательє ? Які майстри ?
...
...
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14.08.2023 10:39 Ответить
Гнили зелені,як там резніков і яйця. ? Щоб ви ,підори з 95 кварталу подохли під ракетними обстрілами .
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11.08.2023 12:47 Ответить
Та то класика всі в цій парадигмі *війна все спише*.
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11.08.2023 13:33 Ответить
Якась ***** нездорова з пошивом одягу для ЗСУ.... Зранку в цензорі турецьку форму німфи рєзнікова втричі дорожче купили в Туреччині, зараз наші бариги щось намутили... "У Шпака магнітофон, у посла мєдальон... Меня тєрзают смутниє самнєнія!"(С)
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11.08.2023 13:52 Ответить
Ещё раз говорю, нехер пытаться впаять в ВСУ что-то украинское: не дерьмовые старые-советские ракеты(60х годов, просто покрашенные, из-за этого типо "модернизированное"), не говно-машины "Багдан", не взрывающиеся в руках миномёты, не прочие фуфло, которое пытались втулить армии ради воровства и наживы на тендерах. Только западное, проверенное и качественное оружие!!!!

Если куртки не могут нормально пошить, о чём вообще говорить? Какие, к чёрту, украинские разработки оружия?
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11.08.2023 14:04 Ответить
Чергових місцевих виробників конкурнетів прибрано. ********* !
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11.08.2023 14:25 Ответить
https://www.dialog.ua/ukraine/278883_1691747831 ЕСЛИ ТАК ,ТО НАКОНЕЦ ТО
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11.08.2023 14:33 Ответить
 
 