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Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения, разрушен дом. ФОТОрепортаж

10 августа вечером российские захватчики нанесли удар по селу Подолы Купянского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Предварительно, оккупанты ударили управляемой авиабомбой ФАБ-250.

"Погибла 60-летняя женщина. Мужчина 63 лет получил ранения, он госпитализирован в больницу. Разрушен жилой дом, повреждены другие частные домовладения", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения, разрушен дом 01
Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения, разрушен дом 02
Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения, разрушен дом 03
Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения, разрушен дом 04

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2468)


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