Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения, разрушен дом. ФОТОрепортаж
10 августа вечером российские захватчики нанесли удар по селу Подолы Купянского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Предварительно, оккупанты ударили управляемой авиабомбой ФАБ-250.
"Погибла 60-летняя женщина. Мужчина 63 лет получил ранения, он госпитализирован в больницу. Разрушен жилой дом, повреждены другие частные домовладения", - говорится в сообщении.
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