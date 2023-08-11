Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ. ФОТОрепортаж
Женщина корректировала удары по Одессе за деньги от окупантов. После ударов она фиксировала последствия прилетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
За "вознаграждение" от оккупантов женщина собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия прилетов.
"За каждое выполненное задание российская агентка получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тыс. в гривневом эквиваленте. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки. Развединформация требовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.
СБУ задержала злоумышленницу во время контрдиверсионных мер, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.
"По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, имевшая пророссийские взгляды и желавшая "подработать" за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны. Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карточки и средства связи с доказательствами связи ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России", - рассказали в Службе безопасности.
Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Видно у 2024-2025 роках треба буде ще раз провести ретельну операцію "ЛІКВІДАЦІЯ" усієї кацапомордої підороської мразоти (сєпарів, колаборантів, повій, мурчащої русні та блатати, гопників, злодіїв і бандитів).
Но если умеешь в математику, то 1 процент от миллиона это 10тыс.
суспільство через таких вигрібає, думаю нам такі люди не потрібні, а отже - довічне
В Одесси? Ой не треба пі*діти я вас дуже прошу.