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Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщина корректировала удары по Одессе за деньги от окупантов. После ударов она фиксировала последствия прилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За "вознаграждение" от оккупантов женщина собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия прилетов.

"За каждое выполненное задание российская агентка получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тыс. в гривневом эквиваленте. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки. Развединформация требовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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СБУ задержала злоумышленницу во время контрдиверсионных мер, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.

"По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, имевшая пророссийские взгляды и желавшая "подработать" за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны. Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карточки и средства связи с доказательствами связи ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России", - рассказали в Службе безопасности.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ 01
Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ 02
Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ 03
Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ 04
Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ 05

Автор: 

Одесса (7885) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+23
Хай розмінує кілька метрів передової ...
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11.08.2023 12:08
+23
У Англії під час другої світової коригувальників вішали на місці
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11.08.2023 12:19
+22
Чергова мерзенна кінчена ублюдська ублюдіна...
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11.08.2023 12:10
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Хай розмінує кілька метрів передової ...
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11.08.2023 12:08 Ответить
Чергова мерзенна кінчена ублюдська ублюдіна...
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11.08.2023 12:10 Ответить
Але які відносини..на "Ви" у чаті))
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11.08.2023 12:19 Ответить
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11.08.2023 12:47 Ответить
чомусь згадались сипаї... таку курву прив,язати до п\т міни й на молекули....
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11.08.2023 12:10 Ответить
Что ж ти, расєюшка, така нещасна. Ніхто тебе безкоштовно любити не хоче, доводиться користуватися послугами шльондр.
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11.08.2023 12:10 Ответить

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11.08.2023 12:14 Ответить
Пипец, какие же "зрадники" тупые... .
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11.08.2023 12:14 Ответить
Траба вигадати якісь нові матюки, бо ті шо є вже несправляються з задачею "як назвати це (м'кокажучи) гівно"...
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11.08.2023 12:15 Ответить
Я б рубав пальці,ю і виривав язика, щоб не могли у клавіатуру тикати, чи по телефону говорити. Я все ще проти смертної кари.
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11.08.2023 12:16 Ответить
А потім обрубки утримувати??
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11.08.2023 12:20 Ответить
Обрубки - собакам. 😊 Те, шо залишилось - у інтернат. Ми - гуманна нація. 😊 Утримувати ща оюрахунок конфвскованого майна і майбутніх кацапських репарацій.
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11.08.2023 12:24 Ответить
Обрубками, або самоварами - так називали інвалідів без кінцівок після другої світової у срср.
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11.08.2023 12:40 Ответить
Я знаю історію. 😊 Просто не люблю кацапську термінологію.
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11.08.2023 12:42 Ответить
Якщо знаєте, то навіщо собак збираетесь труїти?
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11.08.2023 12:48 Ответить
Ну навіщо тпк? Я ж серйозно! Адже багато собак справді втратили тих, хто їх годував. І частина з них - через таких от корегувальників. Тосу ибрубки потрібно піддати термічній обробці, пемемолоти на фарш, додати злаки і інші необхідні елементи і виготовивши корм, скажімо "Корегувальник", згодувати таки бездомним собакам. 😊
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11.08.2023 15:00 Ответить
У Англії під час другої світової коригувальників вішали на місці
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11.08.2023 12:19 Ответить
Скільки цієї колоборанської мерзоти розвелось ? їх не заарештовувати треба ,їх знищувати треба.
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11.08.2023 12:22 Ответить
то не розвелось, мразоти було, є і буде завжди. Особливо на Сході і Півдні
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11.08.2023 13:12 Ответить
Вони просто вороги України й українців. Це результат СРСР. Для деактивації цього стану знадобиться багато десятків років
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11.08.2023 13:16 Ответить
Отдайте её людям...не на надо ей срок
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11.08.2023 12:24 Ответить
Хата Марі, подружка Джеймса блеадь...
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11.08.2023 12:25 Ответить
на гіляку запроданку ...
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11.08.2023 12:28 Ответить
Ну і для чого її фото спини? Краще б вже жопу показали. Чому не показувати морду - може таких як раз треба знати по морді?
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11.08.2023 12:32 Ответить
На разминирование суку.
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11.08.2023 12:41 Ответить
в петлю суку................................................................................
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11.08.2023 12:41 Ответить
фу, гидота яка..., бажаю ій приємно провести час у тюрмі...
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11.08.2023 12:50 Ответить
Направить сразу на передовую окопы рыть, а потом на разминирование полей..
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11.08.2023 12:53 Ответить
Нічого їй не буде. Штепу посадили?
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11.08.2023 12:56 Ответить
Ї*ало цієї істоти можна показати, щоб і родичі їм теж похизувались?
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11.08.2023 12:56 Ответить
Щось СБУ у нас не креативне. Вивезти таку мразоту в якесь безлюдне місце, зафіксувати і передати координати того місця, її ж каналом зв'язку, як "координати Хаймарса". Потім висловити співчуття рідним та близьким, а не утримувати цю мразоту роками за рахунок налогоплатників.
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11.08.2023 13:07 Ответить
...десь так і треба..
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11.08.2023 13:10 Ответить
Ото вже тварюка рюськасвиноматка
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11.08.2023 13:09 Ответить
І такої інтернаціональнальної бл*ді, кацапомордої підороської нагуляної різношерстної мразоти в ОДЕСІ майже 75%...!!!
Видно у 2024-2025 роках треба буде ще раз провести ретельну операцію "ЛІКВІДАЦІЯ" усієї кацапомордої підороської мразоти (сєпарів, колаборантів, повій, мурчащої русні та блатати, гопників, злодіїв і бандитів).
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11.08.2023 13:18 Ответить
Из какого пальца и высосал эти цифры? Я живу в Одессе, 99 процентов - проукраинских людей.
Но если умеешь в математику, то 1 процент от миллиона это 10тыс.
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11.08.2023 14:04 Ответить
Тоді поясніть будь ласка звідки брався досить великий відсоток тих хто в Одесі за всі роки незалежності постійно голосував за проросійські партії. Нелогічно виходить, з ваших слів 99% проукраїнських налаштованих, але обирають вонисобі у владу любителів московії.
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11.08.2023 15:21 Ответить
Времена меняются, то что было до войны и сейчас, как говорят у нас в Одессе - две больших разницы.
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11.08.2023 15:31 Ответить
Ждунов - минимум. И их тут же 3,14дят, то есть воспитывают. Долбоящеры есть, но залегли на дно, ушли в подполье. Им тут не рады. И напомню, что именно в Одессе пожгли вату, тут не нянчатся.
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11.08.2023 15:35 Ответить
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11.08.2023 13:21 Ответить
Колбасс не поставить на колени!
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11.08.2023 15:18 Ответить
Тварь безмозглая, для изменников нужна статья с пожизненным+конфискация, без права на помилование. Все погибшие и все экономические последствия разрушений это прямое следствие ее деятельности.
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11.08.2023 14:02 Ответить
нажаль таких людей повно
суспільство через таких вигрібає, думаю нам такі люди не потрібні, а отже - довічне
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11.08.2023 14:25 Ответить
А що, в Одесі асфальт не стелять і катки не працюють? АРХ М
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11.08.2023 15:13 Ответить
"Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення. "

В Одесси? Ой не треба пі*діти я вас дуже прошу.
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11.08.2023 15:35 Ответить
Повісити курву на портовому крані і покидьків відразу поменшає.
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11.08.2023 16:17 Ответить
Гнида.
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15.08.2023 03:31 Ответить
здається мені, що саме для таких потвор, які "хатят падзаработать" доцільна смернтна кара, а не 12-15 років. на іба такі потрібні суспільству, яке вони прагнуть зничити. око за око.
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22.09.2023 12:51 Ответить
 
 