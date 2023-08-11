Задержана корректировщица ударов по Одессе, ей платила российская спецслужба, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщина корректировала удары по Одессе за деньги от окупантов. После ударов она фиксировала последствия прилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За "вознаграждение" от оккупантов женщина собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия прилетов.

"За каждое выполненное задание российская агентка получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тыс. в гривневом эквиваленте. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки. Развединформация требовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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СБУ задержала злоумышленницу во время контрдиверсионных мер, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.

"По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, имевшая пророссийские взгляды и желавшая "подработать" за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны. Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карточки и средства связи с доказательствами связи ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России", - рассказали в Службе безопасности.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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