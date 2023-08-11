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Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях. ФОТОрепортаж
Нидерланды передали украинским пограничникам шесть мобильных комплексов медицинской поддержки, с помощью которых военные медики могут развернуть госпиталь в полевых условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
С помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.
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чи, десь у львівській рва, пропали?
мне одно удивительно - наши любят поносить буржуев за мягкотелость. Однако эти "мягкотелые" буржуи, практически не воюя, готовы к войне не в пример лучше нас. и мы у какой-то Голландии, которой на карте не видно, просим Ф-16, и обучение пилотов и Патриоты и госпитали и снаряды и много чего еще.