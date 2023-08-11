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Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях. ФОТОрепортаж

Нидерланды передали украинским пограничникам шесть мобильных комплексов медицинской поддержки, с помощью которых военные медики могут развернуть госпиталь в полевых условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

С помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

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Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях 01
Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях 02
Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях 03
Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях 04

Автор: 

Госпогранслужба (6431) Нидерланды (1582) помощь и поддержка (871)


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в умовах цієї війни ті стаціонарні полєві комплекси гарні мішені для дронів... тому їх ефективність може виявитись сумнівною...
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11.08.2023 13:30 Ответить
опять нам союзники подосрали, да? какое-то гуано вкатили, нелюди вообще.
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11.08.2023 14:53 Ответить
,а вони доїхали до прикордонників?
чи, десь у львівській рва, пропали?
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11.08.2023 13:49 Ответить
спасибо союзникам! офигенная штука - госпиталь с автономной электрикой и защитой от осколков, еще и мобильный. супер!
мне одно удивительно - наши любят поносить буржуев за мягкотелость. Однако эти "мягкотелые" буржуи, практически не воюя, готовы к войне не в пример лучше нас. и мы у какой-то Голландии, которой на карте не видно, просим Ф-16, и обучение пилотов и Патриоты и госпитали и снаряды и много чего еще.
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11.08.2023 14:48 Ответить
 
 