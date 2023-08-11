Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях. ФОТОрепортаж

Нидерланды передали украинским пограничникам шесть мобильных комплексов медицинской поддержки, с помощью которых военные медики могут развернуть госпиталь в полевых условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

С помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

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