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Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии. ФОТОрепортаж

Приблизительно 900 украинских морпехов прошли обучение в Британии, где отрабатывали наводные операции в небольших лодках, в том числе с рейдами на берег.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщило Министерство обороны Британии.

Как отмечается, морпехов тренировали военнослужащие Королевской морской пехоты и британские коммандос, программа при поддержке других партнеров длилась в Британии шесть месяцев.

Это те самые учения, которые премьер Британии Риши Сунак анонсировал во время визита президента Владимира Зеленского в Британию.

Среди прочего, коммандос учили украинских коллег проводить наводные операции в небольших лодках, в том числе с рейдами на берег. Это первое такое обучение, проведенное Британией для украинских военных.

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Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии 01

"Эта учебная программа от элиты, британских коммандос, поможет Украине развивать свою морскую пехоту и расширит ее возможности выполнять операции на море", – отметил министр обороны Бен Уоллес.

Каждая группа проходила пятинедельную программу тренировки с физической подготовкой, тактикой, тактической медициной, отработкой планирования операций. Обучение включало также использование различного пехотного оружия – NLAW, Stinger, минометов, беспилотников для ведения разведки, уничтожения фортификаций противника с помощью взрывчатки.

Обучение завершалось заданием с планированием и выполнением рейдов в дневных и ночных условиях.

Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии 02

Среди людей, которые проходили учения, – много бывших гражданских без военного опыта, а также бойцы, которые уже имеют боевой опыт, но служили в других родах войск.

Кроме британцев, инструкторами были также морпехи из Нидерландов.

Всего с начала 2022 года в Британии в рамках учебной программы при поддержке многих союзников прошли обучение более 20 тысяч украинцев.

В начале 2023 года Британия пообещала продолжить программу и подготовить еще 20 тысяч бойцов.

Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии 03
Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии 04
Почти 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии 05

Великобритания (4956) военные учения (3457) морская пехота (38)


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Разом до Перемоги України. Або друзі пізнаються в біді.
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11.08.2023 14:07 Ответить
Тоді зовсім не зрозуміло з навчанням пілотів для Ф-16.Командос і пілот -винищувач- хіба не еліта армії? Чи пілот це вже готовий космонавт?У світі немає жодної інструкції,якщо вона потрібна,жодного підручника чи руководства для польотів на Ф-16,на слов*янській мові?Це або брехня,або сюр...
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11.08.2023 15:06 Ответить
це політика
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11.08.2023 16:15 Ответить
Наша сила! Скабаєвій очень трєвожно)) А може просто заздрить що в нас такі бійці.
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11.08.2023 15:06 Ответить
 
 