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Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила в Запорожье наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.

Об этом сообщили в спецслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали организатора и четырех участников преступной группировки. Через несколько месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн грн.

"Для контрабанды наркотиков иностранные подельники фигурантов хоронили "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину через почтовые сервисы и перевозчиков", - говорится в сообщении.

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Также они в промышленных объемах производили метамфетамин. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже одного из участников наркогруппировки в Запорожье. В месяц производили до 5 кг вещества. Продавали ее через специализированные интернет-платформы.

Фигуранты подозреваются в контрабанде наркотических средств и незаконном изготовлении наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Четверо злоумышленников отправили под стражу, еще одного - под домашний арест.

Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ 01
Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ 02
Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ 03
Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ 04
Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ 05
Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ 06

Запорожье (2654) наркотики (2144) СБУ (19898) борьба с наркотиками (135)


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легкі наркотики треба легалізувати(гашиш), важкі - для наркоманів створити програми заміщення при лікарнях як це вже зроблено в америці а за продаж важких посилити покарання до максимуму а найбільше покарання за наркоту - це лягавим, що покривають наркотрафік.
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11.08.2023 16:18 Ответить
і що допомагають програми заміщення?
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11.08.2023 16:39 Ответить
Звicно ж нi, на Заходi всi дурнi, тому цi програми i дiють вже давно. А у нас "особливий iнший шлях". [сарказм]
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11.08.2023 18:37 Ответить
ну таке собі, з однієї речовини підсадити на іншу, що продаж держава. сумнівна програма, одна користь, що не злочинці заробляють.
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11.08.2023 18:40 Ответить
Нагодувати кожного, хто причасний до цієї справи, щоб і очі у них повилазили! Щоб другим не хотілося цього робити!
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11.08.2023 16:24 Ответить
А я думаю, чому це поліція біля нової пошти на чергуванні.
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11.08.2023 17:10 Ответить
в статті жодної згадки про зброю...то це мусора фоток для солідності насипали? тоді до чого тут бутилки з соняшниковою олією?
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11.08.2023 18:22 Ответить
 
 