Наркоторговцы в Запорожье завозили экстази под видом сладостей, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ разоблачила в Запорожье наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.
Об этом сообщили в спецслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители задержали организатора и четырех участников преступной группировки. Через несколько месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн грн.
"Для контрабанды наркотиков иностранные подельники фигурантов хоронили "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину через почтовые сервисы и перевозчиков", - говорится в сообщении.
Также они в промышленных объемах производили метамфетамин. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже одного из участников наркогруппировки в Запорожье. В месяц производили до 5 кг вещества. Продавали ее через специализированные интернет-платформы.
Фигуранты подозреваются в контрабанде наркотических средств и незаконном изготовлении наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Четверо злоумышленников отправили под стражу, еще одного - под домашний арест.
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