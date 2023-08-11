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В Киеве на взятке 5 тыс. дол. задержан военный, обещавший помощь в уклонении от призыва. ФОТО
В Киеве стражи порядка задержали на взятке за помощь в уклонении от мобилизации военнослужащего одной из частей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
По данным следствия, за 5000 долларов военный пообещал военнообязанному помочь с оформлением медицинских документов и признания его непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета с целью уклонения от призыва во время мобилизации, использовав личные связи с работниками военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП.
10.08.2023 во время получения указанной суммы военнослужащий задержан правоохранителями.
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