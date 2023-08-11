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В Киеве на взятке 5 тыс. дол. задержан военный, обещавший помощь в уклонении от призыва. ФОТО

В Киеве стражи порядка задержали на взятке за помощь в уклонении от мобилизации военнослужащего одной из частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

В Киеве на взятке 5 тыс. дол. задержан военный, обещавший помощь в уклонении от призыва 01

По данным следствия, за 5000 долларов военный пообещал военнообязанному помочь с оформлением медицинских документов и признания его непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета с целью уклонения от призыва во время мобилизации, использовав личные связи с работниками военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП.

В Киеве на взятке 5 тыс. дол. задержан военный, обещавший помощь в уклонении от призыва 02

10.08.2023 во время получения указанной суммы военнослужащий задержан правоохранителями.

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взятка (6159) Киев (25521) военнослужащие (6137) уклонисты (836)


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Куди ж він поспішає брати??? Зараз звільнять начальство і станеш на його місце.
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11.08.2023 16:51 Ответить
Нічого дивного -- тягнеться
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11.08.2023 16:54 Ответить
Тренується перед призначенням на посаду нач тцк
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11.08.2023 16:56 Ответить
Збирає, щоб посаду в ТЦК купити....
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11.08.2023 17:07 Ответить
А что будет взяткодателю? Или ему можно повторить попытку?
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11.08.2023 17:14 Ответить
в Грузии официальный откос от армии стоит около 2000$ в казну... может и нам попробовать???
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11.08.2023 17:24 Ответить
Всі хочуть добре жити і якщо є можливість швидко заробити, її використають і цивільні, і військові. Проблема хабарів в ТЦК частково може бути вирішена можливістю офіційно заплатити аби відчепилися раз і назавжди. І то, знайдуться охочі "відмазати" за меншу суму, якщо на офіційно встановлену людина не зможе зібрати.
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11.08.2023 18:31 Ответить
Миргородського воєнкома погорелова якого затримали на хабарі 6 тищ долларів випустили під заставу
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11.08.2023 19:49 Ответить
 
 