В Киеве на взятке 5 тыс. дол. задержан военный, обещавший помощь в уклонении от призыва. ФОТО

В Киеве стражи порядка задержали на взятке за помощь в уклонении от мобилизации военнослужащего одной из частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, за 5000 долларов военный пообещал военнообязанному помочь с оформлением медицинских документов и признания его непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета с целью уклонения от призыва во время мобилизации, использовав личные связи с работниками военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП.

10.08.2023 во время получения указанной суммы военнослужащий задержан правоохранителями.

Читайте: На Львовщине священнослужитель помогал уклонистам бежать из Украины под видом диаконов