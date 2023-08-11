В рамках инициативы UNITED24 в Украине уже отстроено 16 мостов. ФОТОрепортаж
В Украине в рамках инициативы UNITED24 благодаря донорам уже отстроено 16 мостов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Восстанавливаем инфраструктуру и возвращаем нормальную жизнь на освобожденные от россиян территории. В общей сложности отстроили уже 16 мостов в пределах UNITED24", - написал он.
Также Федоров сообщил о завершении строительства моста через реку Ингулец, благодаря донорам UNITED24.
"Мост поможет жителям близлежащих сел и городков комфортнее и быстрее передвигаться", - добавил Федоров.
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Якщо Федоров, як віцепрем'єр-міністр курує когось, то най так і пише - хто конкретно проводив роботи.