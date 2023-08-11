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В рамках инициативы UNITED24 в Украине уже отстроено 16 мостов. ФОТОрепортаж

В Украине в рамках инициативы UNITED24 благодаря донорам уже отстроено 16 мостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Восстанавливаем инфраструктуру и возвращаем нормальную жизнь на освобожденные от россиян территории. В общей сложности отстроили уже 16 мостов в пределах UNITED24", - написал он.

Также Федоров сообщил о завершении строительства моста через реку Ингулец, благодаря донорам UNITED24.

"Мост поможет жителям близлежащих сел и городков комфортнее и быстрее передвигаться", - добавил Федоров.

Смотрите: "Армия дронов" уничтожила за неделю 75 единиц российской техники, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

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В рамках инициативы UNITED24 в Украине уже отстроено 16 мостов 02
В рамках инициативы UNITED24 в Украине уже отстроено 16 мостов 03

мост (1028) Федоров Михаил (506) United24 (23)


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Молодці, більше нічого й не скажеш.
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11.08.2023 17:22 Ответить
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11.08.2023 17:50 Ответить
Ви що зовсім не маєте кордонів дозволеного? Фото, адреси а координатами ворог сам себе обезпечить.
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11.08.2023 18:02 Ответить
міністерство з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністерство цифрової трансформації при чому ??

Якщо Федоров, як віцепрем'єр-міністр курує когось, то най так і пише - хто конкретно проводив роботи.
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11.08.2023 19:25 Ответить
 
 