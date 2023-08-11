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Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов "сторонница рашизма", - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской и Ивано-Франковской областях выявлено три канала нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-лужбу СБУ.

В Одесской области фигуранты переправляли клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения.

Для осуществления зарубежного "рейса" даже выделяли авто с водителем. После пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонявшиеся оставались за пределами страны.

"Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из организаторов сделок является страстной сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и одобрительные комментарии о военных преступлениях России она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники", - говорится в сообщении.

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Участники другой преступной группы, по данным СБУ, переправляли своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы" вне контрольно-пропускных пунктов.

В Ивано-Франковской области разоблачили группу из 3 человек: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.

"Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонявшиеся использовали подделку для выезда за границу", - отметили в СБУ.

Стоимость "услуг" упомянутых фигурантов составила от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма зависела от метода и срочности выезда.

В настоящее время всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении. По данным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

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Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов сторонница рашизма, - СБУ 01
Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов сторонница рашизма, - СБУ 02
Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов сторонница рашизма, - СБУ 03
Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов сторонница рашизма, - СБУ 04
Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов сторонница рашизма, - СБУ 05
Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов сторонница рашизма, - СБУ 06

Одесская область (3571) СБУ (19898) Ивано-Франковская область (921) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+14
А ви звернули увагу, що депутатша партії зеленського, яку спіймали на допомозі ухилянтам, тихесенько в ліс пішла? І про неї вже не говорять, і кримінальна справа якось не рухається.
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11.08.2023 17:08
+12
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11.08.2023 17:00
+4
а як же канали чинуш-ухилянтів
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11.08.2023 16:56
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а як же канали чинуш-ухилянтів
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11.08.2023 16:56 Ответить
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11.08.2023 17:00 Ответить
А ви звернули увагу, що депутатша партії зеленського, яку спіймали на допомозі ухилянтам, тихесенько в ліс пішла? І про неї вже не говорять, і кримінальна справа якось не рухається.
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11.08.2023 17:08 Ответить
По повітрі вони їх переправляли? Хто документи робив?
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11.08.2023 17:11 Ответить
А як їх називати? Утіканти? Крисюканти? Контрабандовані?
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11.08.2023 17:43 Ответить
Так звані "ухилянти", - це особи, які в рамках мобілізації самовільно уникли прибуття в розпорядження Збройних сил України. Зазвичай, після третьої повістки.

Тут же маємо порушників державного кордону з підробкою документів.
Саме про це йдеться у новині.
А слівце "ухилянти", - це просто недобросовісний журналістський штамп.
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11.08.2023 20:47 Ответить
Тобто ти їх називаєш "порушники державного кордону з підробкою документів" замість "ухилянти? Не забагато буков для сцикливого створіння чоловічої статті, яке з очевидних причин порушує державний кордон з підробкою документів.
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12.08.2023 06:34 Ответить
Когда будет уже репортаж из суда когда им дают сроки ? Уже сотни если не тысячи таких случаев, а про сроки ничего не слышно .
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11.08.2023 17:13 Ответить
Аморальність зеєрмаківської влади не призвела до максимально можливої моралізації суспільства у час великої трагедії в історії українського народу.
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11.08.2023 17:14 Ответить
Так, вони зробили (і продовжують робити!) максимум для його, цього суспільства, деморалізації!!!
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11.08.2023 17:52 Ответить
 
 