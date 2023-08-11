Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов "сторонница рашизма", - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одесской и Ивано-Франковской областях выявлено три канала нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-лужбу СБУ.
В Одесской области фигуранты переправляли клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения.
Для осуществления зарубежного "рейса" даже выделяли авто с водителем. После пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонявшиеся оставались за пределами страны.
"Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из организаторов сделок является страстной сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и одобрительные комментарии о военных преступлениях России она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники", - говорится в сообщении.
Участники другой преступной группы, по данным СБУ, переправляли своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы" вне контрольно-пропускных пунктов.
В Ивано-Франковской области разоблачили группу из 3 человек: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.
"Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонявшиеся использовали подделку для выезда за границу", - отметили в СБУ.
Стоимость "услуг" упомянутых фигурантов составила от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма зависела от метода и срочности выезда.
В настоящее время всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении. По данным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
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Тут же маємо порушників державного кордону з підробкою документів.
Саме про це йдеться у новині.
А слівце "ухилянти", - це просто недобросовісний журналістський штамп.