Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов "сторонница рашизма", - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской и Ивано-Франковской областях выявлено три канала нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-лужбу СБУ.

В Одесской области фигуранты переправляли клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения.

Для осуществления зарубежного "рейса" даже выделяли авто с водителем. После пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонявшиеся оставались за пределами страны.

"Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из организаторов сделок является страстной сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и одобрительные комментарии о военных преступлениях России она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники", - говорится в сообщении.

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Участники другой преступной группы, по данным СБУ, переправляли своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы" вне контрольно-пропускных пунктов.

В Ивано-Франковской области разоблачили группу из 3 человек: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.

"Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонявшиеся использовали подделку для выезда за границу", - отметили в СБУ.

Стоимость "услуг" упомянутых фигурантов составила от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма зависела от метода и срочности выезда.

В настоящее время всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении. По данным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

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