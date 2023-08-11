Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП. ФОТОрепортаж
Сегодня, 11 августа, оккупанты тяжелой артиллерией накрыли Никополь на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня от вражеских снарядов содрогался Никополь. Российская армия накрыла город тяжелой артиллерией. Пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили. Повреждены 5 линий электропередач".
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Игорь Гурский #578532
показать весь комментарий11.08.2023 19:19 Ответить Мне нравится 0
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