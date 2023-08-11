РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11890 посетителей онлайн
Новости Фото
655 1

Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 августа, оккупанты тяжелой артиллерией накрыли Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня от вражеских снарядов содрогался Никополь. Российская армия накрыла город тяжелой артиллерией. Пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили. Повреждены 5 линий электропередач".

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП 01
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП 02
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП 03
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП 04
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП 05
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, 1 человек пострадал, повреждено 15 частных домов и 5 ЛЭП 06

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно у нас в Никополе целый день ливень идёт , а на фото все сухое.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:19 Ответить
 
 