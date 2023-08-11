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Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде. ФОТО

Спутниковые снимки места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде дают повод сомневаться в официальной версии РФ о взрыве пиротехники.

Об этом заявил журналист Марк Крутов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде 01

"Последствия взрыва на снимках Planet от 10 августа. По всей видимости, здание "Пиро-Росс" целое, а воронка находится рядом, где стояло другое здание", - написал Крутов.

Отдельно Крутов опубликовал снимки с местом после и до взрыва.

Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде 02

Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде 03

Журналист отмечает, что сервис Wikimapia "не дает информации о том, что было в этом здании".

Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде 04

"Есть возможность, что его арендовала компания "Пиро-Росс", но я не могу этого установить", - написал Крутов.

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По озвученной в России официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".

Автор: 

взрыв (6742) россия (95526)


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Топ комментарии
+16
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11.08.2023 19:12
+11
***** що там їбануло, частіше та гучніше най буде.Хоч параши їхні дерев'яні вибухають!
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11.08.2023 19:06
+6
Прелєсно, прелєсно!
Гойда, Гойда …
Ось така радісна для московитів новина, можем пафтаріть …
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11.08.2023 19:03
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Прелєсно, прелєсно!
Гойда, Гойда …
Ось така радісна для московитів новина, можем пафтаріть …
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11.08.2023 19:03 Ответить
"шАйгу, герАсимав! Гдє астанкі піратєхнікав мать вашу?!?"
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11.08.2023 19:04 Ответить
То видимо спалахнув пєрдак ведмЄдЄва, коли тот прочитав новину за пошкодження танкеру "Ziг"
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11.08.2023 19:03 Ответить
***** що там їбануло, частіше та гучніше най буде.Хоч параши їхні дерев'яні вибухають!
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11.08.2023 19:06 Ответить
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11.08.2023 19:12 Ответить
да всьо на мєстє. проста он із твьордага састаянія пєрєшол в газаабразнає.
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11.08.2023 19:18 Ответить
Причина взрива-нам похрен. Головне частіше і гучніше, і краще з москальськими жертвами, і щоб було відео, щоб ми це бачили. +18 можна на відео не ставить!
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11.08.2023 19:16 Ответить
Це територія оптіко-механічного заводу, який щє й приймав участь у розробці нового стратегичного бомбера, тому цікаво не причина вибуху, а що саме знищено на території цього по суті військового обʼєкту.
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11.08.2023 19:24 Ответить
из рос пронагандоновских зомбовизоров вещают

Не поддавайтесь панике.

Спасайтесь организованно.

В обещанном Раю всем места все равно не хватит.
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11.08.2023 19:21 Ответить
144000...
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11.08.2023 19:28 Ответить
Канонічно для путинского хилиазма будет 147000.
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11.08.2023 20:48 Ответить
Из письма большой группы работников оптико -механического завода, г. Сергиев-Посад:
"У нас, на оптико-механическом, сейчас все так, как говорил В.В. Путин. Они сдохнут, а мы уже в раю!"
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11.08.2023 22:02 Ответить
 
 