Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде. ФОТО

Спутниковые снимки места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде дают повод сомневаться в официальной версии РФ о взрыве пиротехники.

Об этом заявил журналист Марк Крутов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Последствия взрыва на снимках Planet от 10 августа. По всей видимости, здание "Пиро-Росс" целое, а воронка находится рядом, где стояло другое здание", - написал Крутов.

Отдельно Крутов опубликовал снимки с местом после и до взрыва.

Журналист отмечает, что сервис Wikimapia "не дает информации о том, что было в этом здании".

"Есть возможность, что его арендовала компания "Пиро-Росс", но я не могу этого установить", - написал Крутов.

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По озвученной в России официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".