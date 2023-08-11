Спутниковые фото опровергают версию о взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде. ФОТО
Спутниковые снимки места взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде дают повод сомневаться в официальной версии РФ о взрыве пиротехники.
Об этом заявил журналист Марк Крутов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Последствия взрыва на снимках Planet от 10 августа. По всей видимости, здание "Пиро-Росс" целое, а воронка находится рядом, где стояло другое здание", - написал Крутов.
Отдельно Крутов опубликовал снимки с местом после и до взрыва.
Журналист отмечает, что сервис Wikimapia "не дает информации о том, что было в этом здании".
"Есть возможность, что его арендовала компания "Пиро-Росс", но я не могу этого установить", - написал Крутов.
По озвученной в России официальной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности на складе пиротехники компании "Пиро-Росс".
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Гойда, Гойда …
Ось така радісна для московитів новина, можем пафтаріть …
Не поддавайтесь панике.
Спасайтесь организованно.
В обещанном Раю всем места все равно не хватит.
"У нас, на оптико-механическом, сейчас все так, как говорил В.В. Путин. Они сдохнут, а мы уже в раю!"