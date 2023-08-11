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Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Российская армия ударила по селу Золотая Балка Новоалександровской территориальной громады в Херсонской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов, передаёт Цензор.НЕТ.

"В результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших среди мирных людей нет", - написал он.

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Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области 01

Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области 02
Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области 03
Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области 04

Автор: 

обстрел (27151) Херсонская область (4770)


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Село вже було звільнено?
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11.08.2023 20:24 Ответить
Хто зна?
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14.08.2023 18:46 Ответить
 
 