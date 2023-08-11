Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области. ФОТОрепортаж
Российская армия ударила по селу Золотая Балка Новоалександровской территориальной громады в Херсонской области.
Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов, передаёт Цензор.НЕТ.
"В результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших среди мирных людей нет", - написал он.
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Beloded Viktor
показать весь комментарий11.08.2023 20:24 Ответить Мне нравится 0
Beloded Viktor
показать весь комментарий14.08.2023 18:46 Ответить Мне нравится 0
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