Войска РФ ударили по селу Золотая Балка в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Российская армия ударила по селу Золотая Балка Новоалександровской территориальной громады в Херсонской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов, передаёт Цензор.НЕТ.

"В результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших среди мирных людей нет", - написал он.

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