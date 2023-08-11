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Модель "русского мира", кремлевский упырь, "троянский конь" путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Модель "русского мира"
Хороший вариант
Теперь понятно...
Немного бавовны
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Внезапно в Сергиевом Посаде
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Морской бой
Конец "спецоперации"
"Троянский конь" путинской эпохи
"Батькина валюта"
Удачный рейс
Слава ЗСУ!
Ему лучше знать
До победного конца!
Пушистые гости к ватникам
Кремлевский упырь
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https://www.youtube.com/watch?v=CcC4GhrBHIw
- І на велику славу відгрохаю забаву, Як дешево, як весело, Який радянський світ!
Приспів:
Нє-нє-нє! А я не хочу ковбаси, Нє-нє-нє! А я не хочу масла, Нє-нє-нє! Лиш би зірка на Кремлі Нє-нє-нє! Нігди не погасла!
А в СССР жити - вєщь, Не вкрадеш - не проживеш, Для "Чаєк" і "Жигулі" - То в дурного мозолі, Буде люди в нас валюта І долляр теперка, Ми всі блохи підкуєм І пошлем на експорт! Приспів. Під знаменом КПРС Ми крокуєм до чудес, Ми крокуєм до чудес В імпортних кросовках. США і Токіо, І китайців заодно Обгоняєм, летимо, В "комунє остановках".
https://www.youtube.com/watch?v=fsP0sYuof5U
Симоненко з мартиненком та литвини з клюєвими🐷, усердно гадили Українцям, на догоду московським вертухаям👺 (Харківські угоди)‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠✊❤️🇺🇦‼️