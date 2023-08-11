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Модель "русского мира", кремлевский упырь, "троянский конь" путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Модель "русского мира"

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Хороший вариант

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Теперь понятно...

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Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Немного бавовны

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Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Внезапно в Сергиевом Посаде

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Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Морской бой

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Конец "спецоперации"

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Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Троянский конь" путинской эпохи

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Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Батькина валюта"

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Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Удачный рейс

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Слава ЗСУ!

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Ему лучше знать

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

До победного конца!

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Пушистые гости к ватникам

Модель русского мира, кремлевский упырь, троянский конь путинской эпохи. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Кремлевский упырь

Больше фотошопов смотрите здесь.

Автор: 

Песков Дмитрий (1872) политика (6967) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Шойгу Сергей (712) Пригожин Евгений (399)


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11.08.2023 21:50 Ответить
здається Віка Врадій співала...вірш Філіпчука Зеновія....можливо і помиляюсь
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11.08.2023 22:05 Ответить
Вона іронічно-саркастично співала чуть інакше.
https://www.youtube.com/watch?v=CcC4GhrBHIw
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11.08.2023 22:15 Ответить
Піду до магазину і куплю маргарину, І кільочку в томаті, і томатовий сік
- І на велику славу відгрохаю забаву, Як дешево, як весело, Який радянський світ!
Приспів:
Нє-нє-нє! А я не хочу ковбаси, Нє-нє-нє! А я не хочу масла, Нє-нє-нє! Лиш би зірка на Кремлі Нє-нє-нє! Нігди не погасла!
А в СССР жити - вєщь, Не вкрадеш - не проживеш, Для "Чаєк" і "Жигулі" - То в дурного мозолі, Буде люди в нас валюта І долляр теперка, Ми всі блохи підкуєм І пошлем на експорт! Приспів. Під знаменом КПРС Ми крокуєм до чудес, Ми крокуєм до чудес В імпортних кросовках. США і Токіо, І китайців заодно Обгоняєм, летимо, В "комунє остановках".
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11.08.2023 22:17 Ответить
"Батько наша Бандера, Україна мати" - ідея супер, треба втілити в життя, проєкт вже є.
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11.08.2023 21:52 Ответить
мені одному не смішно?
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11.08.2023 22:36 Ответить
Да, не очень удачная подборка. С белочками идея неплохая, но текст сплоховал
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12.08.2023 00:04 Ответить
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12.08.2023 10:21 Ответить
Пам'ятаймо концтабори совдепії з ГУЛАГУ та «свободу за 2.20»!!
https://www.youtube.com/watch?v=fsP0sYuof5U

Симоненко з мартиненком та литвини з клюєвими🐷, усердно гадили Українцям, на догоду московським вертухаям👺 (Харківські угоди)‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠✊❤️🇺🇦‼️
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12.08.2023 15:36 Ответить
 
 