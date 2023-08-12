В Херсонской области обезвредили российскую ракету "Точка-У", которая не сдетонировала, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсонской области, недалеко от населенного пункта и важных линий коммуникаций, взрывотехники обезвредили российскую ракету "Точка-У", которая не сдетонировала.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Обнаружили невзорвавшуюся российскую ракету в поле, недалеко от одного из населенных пунктов Чернобаевской территориальной громады. Взрывотехники установили, что она не сдетонировала, а боевая часть осталась невредимой", - говорится в сообщении.

Начальник взрывотехнического отдела полиции Херсонской области Владимир Перепелица рассказал, что это ракета советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы. С учетом угла, под которым она вошла в землю, установили, что пуск произошел из временно оккупированных территорий.

Взрывная волна от подрыва этой ракеты должна быть очень сильной. Ситуацию усугубляла близость важных линий коммуникаций. Поэтому было принято решение перевезти смертоносную находку для уничтожения в более безопасное место.

Боевую часть закопали в котлован, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко. В результате, благодаря совместной слаженной работе взрывотехников полиции Херсонщины и их коллег из сводного отряда Управления взрывотехнической службы Национальной полиции при содействии местных властей ракету успешно обезвредили максимально безопасно.





