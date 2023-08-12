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В Херсонской области обезвредили российскую ракету "Точка-У", которая не сдетонировала, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсонской области, недалеко от населенного пункта и важных линий коммуникаций, взрывотехники обезвредили российскую ракету "Точка-У", которая не сдетонировала.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Обнаружили невзорвавшуюся российскую ракету в поле, недалеко от одного из населенных пунктов Чернобаевской территориальной громады. Взрывотехники установили, что она не сдетонировала, а боевая часть осталась невредимой", - говорится в сообщении.

Начальник взрывотехнического отдела полиции Херсонской области Владимир Перепелица рассказал, что это ракета советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы. С учетом угла, под которым она вошла в землю, установили, что пуск произошел из временно оккупированных территорий.

Взрывная волна от подрыва этой ракеты должна быть очень сильной. Ситуацию усугубляла близость важных линий коммуникаций. Поэтому было принято решение перевезти смертоносную находку для уничтожения в более безопасное место.

Боевую часть закопали в котлован, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко. В результате, благодаря совместной слаженной работе взрывотехников полиции Херсонщины и их коллег из сводного отряда Управления взрывотехнической службы Национальной полиции при содействии местных властей ракету успешно обезвредили максимально безопасно.

В Херсонской области обезвредили российскую ракету Точка-У, которая не сдетонировала, - Нацполиция 01
В Херсонской области обезвредили российскую ракету Точка-У, которая не сдетонировала, - Нацполиция 02
В Херсонской области обезвредили российскую ракету Точка-У, которая не сдетонировала, - Нацполиция 03

Автор: 

Нацполиция (16463) разминирование (713) Херсонская область (4770)


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оба-на , так вчора вечером ця новина була вже ...я вже думав що в мене дежа вю ...Цензор у вас там хтось верстку новин погоджує чи ви як узбек який грає на дорозі - що очі бачуть , про те й співає
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12.08.2023 06:58 Ответить
Цензор дубль-два новина ...Можу ще лайфак дати ,відео будь-яке можна задом наперед показувати і також видавати за новину а користувачі не зрозуміють і якби робота зроблена



ось ця ж новина за вчора ...а може хто на роботі був і не прочитав ? як при совку передачі вночі крутили для тих хто в другу зміну працював
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12.08.2023 07:06 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 07:33 Ответить
"Виявили нерозірваною ... поблизу важливих ліній комунікації" - це не одне і те ж, що "знешкодили". Кому ви пудрите мізки? Ракету не збили, вона досягля цілі, упала, але не вибухнула.
А-а-а, ви "знешкодили" її на землі, як вона долетіла, досягла цілі але ... не вибухнула. Як цей "подвиг" ще не прокоментував Зеленський у своєму черговому позачерговому відосіку?
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12.08.2023 11:31 Ответить
 
 